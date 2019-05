Όλο λάδι... αλλά από τηγανίτα τίποτα!

Του Θοδωρή Γιάνναρου

Δεν υπάρχει καλύτερη έκφραση για να περιγράφει το αποτέλεσμα των Περιφερειακών εκλογών, καθώς και των Ευρωεκλογών, που ήδη αφήσαμε πίσω μας, με τα συντρίμμια του κυβερνητικού συνονθυλεύματος, να κείτονται άταφα στους δρόμους, να μας θυμίζουν την άνθρωπο-πολιτική δυσωδία που πέρασε από τον τόπο μας!

Εδώ και μήνες, μας είχαν ζαλίσει για τις επερχόμενες παροχές προς τους εν δυνάμει ψηφοφόρους τους και τις θεσμικές κινήσεις που θα έβαζαν... βαθιά το μαχαίρι στο σάπιο κατεστημένο... κι όλες αυτές τις γνωστές μεγαλόστομες μπούρδες, που τελικά απεδείχθη πως είχαν όση αξία έχει ένα βαριεστημένο χασμουρητό.

Τόσο τελικά το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, όσο και των ευρωεκλογών, αναδεικνύουν το μέγεθος της τεραστίων διαστάσεων δομικής και στρατηγικής ήττας του καθεστώτος Τσίπρα, σε όλα τα επίπεδα! Αναδεικνύουν όμως από την άλλη και τη δυναμική προοπτική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, για "αυτοδυναμία” στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όπου θα μπει και η οριστική "ταφόπλακα” στα σχέδια και τις επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ, να πλήξει την Ελλάδα και τους Έλληνες!

Όμως, ανεξαρτήτως των όσων διημείφθησαν κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα έντονης προεκλογικής περιόδου, σε καμία περίπτωση δεν απεδείχθη "κεραυνός εν αιθρία”, μιάς και οι τάσεις που είχαν διαφανεί, ήταν εξαιρετικά δύσκολο ν’ ανατραπούν, ή ν’ ανασχεθούν... Ήταν τάσεις που αφορούσαν άμεσα στις σχέσεις εκπροσώπησης, στις πολιτικές τοποθετήσεις αλλά και στη δυναμική των πολιτικών κομμάτων στη χώρα μας!

Ήδη όμως, από το 2016, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σταθερά δεύτερος και ο Τσίπρας στεκόταν κουρνιασμένος κάτω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταϊδρωμένος και δεύτερος από πλευράς δημοφιλίας... αλλά εξαιρετικά θρασύς και επικίνδυνος για τη χώρα!

Γνώριζε πως δεν έχει κανένα πολιτικό μέλλον και επιτάχυνε τις διαδικασίες για το ξεχαρβάλωμα της χώρας και την προδοσία της Μακεδονίας!

Ευτυχώς όμως: τον προλάβανε οι εξελίξεις και δεν πρόλαβε να πουλήσει το Αιγαίο, τη Θράκη και τη Βόρεια Ήπειρο!

Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, βρέθηκε πολύ νωρίς στη θέση, να κατέχει την εξουσία, έχοντας όμως ταυτόχρονα απολέσει μεγάλο μέρος της εκλογικής του επιρροής, κάτι που ανάγλυφα φαίνονταν στις δημοσκοπήσεις.

Ας μην ξεχνάμε επίσης, φίλες και φίλοι και την πλέον καθοριστική παράμετρο του συγκεκριμένου πολιτικού παιγνίου: ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, δεν διέθετε ποτέ, το βάθος της εκπροσώπησης που αποτύπωναν τα ποσοστά που έλαβε στις βουλευτικές εκλογές του 2015. Αυτό ήταν ουσιαστικά, το απτό αποτέλεσμα των τεκτονικών αλλαγών που έγιναν στο πολιτικό σκηνικό και στη σχέση μεταξύ κομμάτων και ψηφοφόρων, στην περίοδο των μνημονίων, όταν αποδιαρθρώθηκε το κοινωνικό μπλοκ του ΠΑΣΟΚ... δηλαδή ένα φάσμα ετικετών και αναγνωρίσεων που είχαν διαμορφωθεί στη διάρκεια όλης σχεδόν της μετεμφυλιακής περιόδου.

Επιπλέον, η ΝΔ πάντοτε συνέχιζε να διατηρεί πολύ ισχυρές προσβάσεις ή σχέσεις και στην αυτοδιοίκηση και στον εμπορικό κόσμο της χώρας και άρα μπορούσε να ανοικοδομεί εύκολα νέες σχέσεις και να διατηρεί τις παλιές, σφυρηλατώντας τη μαγιά. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα ήταν ελλειμματικός στην αυτοδιοίκηση και την ίδια ώρα, ποτέ δεν απέκτησε συνδικαλιστικό ρεύμα, με εξαίρεση την παρουσία του σε κάποιες μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού, ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα. Στον δε εμπορικό κόσμο, ποτέ δεν έπαψε να είναι μισητός και δακτυλοδεικτούμενος...

Έχοντας υπ’ όψιν, όλα τ’ ανωτέρω, είναι εύκολο ν’ αντιληφθεί κανείς, πως η προσπάθεια που έπρεπε να κάνει ο Τσίπρας, ήταν κατα κάποιο τρόπο, διπλής όψεως.

Από τη μια είχε να αντιστρέψει την αρχική τεραστίων διαστάσεων φυγή των ψηφοφόρων του, που ένιωσαν τελικά και διαψευσμένοι, και απογοητευμένοι και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά οργισμένοι από τα εσκεμμένα ψέματα, μέσω των αφηγημάτων για σοβιετικά Κολχόζ που τους σέρβιρε και που συνέχισε να σερβίρει. Από την άλλη, ήταν αναγκασμένος να βρει τρόπους και μεθοδεύσεις, για να διαμορφώσει πεδία και μηχανισμούς που να διατηρήσουν επιρροή σε ευρύτερα κομμάτια του πληθυσμού! Έχασε όμως τελικά και τ’ αυγά και τα πασχάλια, ο δυστυχής φερελπις!

Υποσχέθηκε πολλά, ξόδεψε πολλά για να δωροδοκήσει την ψήφο, είπε ακόμα περισσότερα ψέματα, αλλά για το "δια ταύτα” ούτε λέξη -κράτησε παγερή "σιγή ιχθύος”. Κανένας δεν μπορούσε να διακρίνει φως, στο σκοτεινό πέπλο, μέσα στο οποίο προσπαθούσε να οδηγήσει τη χώρα στα βράχια, προκειμένου ίσως για πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά, εσκεμμένα και βάσει σχεδίου, ένας υπ’ ατμόν πρωθυπουργός, να αφήσει στην κυριολεξία "καμένη γη” στους επόμενους, ώστε το συνονθύλευμα του οποίου ηγείται να συνεχίζει να έχει λόγο ύπαρξης, μέσα στο χάος...



Στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές η ΝΔ μπαίνει δυναμικά, με τον αέρα του "νικητή” στις ευρωεκλογές και στις Περιφέρειες της χώρας, την πολύ μεγάλη διαφορά και το ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές.



Αυτό το σύνολο, της δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει από φίλα προσκείμενη και θετική αφετηρία και με υπαρκτό μηχανισμό σε φουλ στροφές, για τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου.

Θεωρείται απόλυτα αναμενόμενο, να εντείνει την πίεσή της, ώστε να έχει ακόμα μεγαλύτερες μετακινήσεις από τα μικρότερα κόμματα, και τελικά να επιτύχει μεγαλύτερες διαρροές και από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Παράλληλα όμως, φίλες και φίλοι, πλέον έχει και μια ηγεσία που μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί από κανέναν -όση χολή χύθηκε από παπατζήδες και πολάκηδες χύθηκε... Τώρα στέρεψαν τα στόματα που την εκτόξευαν κι οι πρωταγωνιστές της λάσπης κρύφτηκαν.



Η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει απρόσκοπτα και με ηρεμία το πρόγραμμά της, θα καθησυχάσει ή/και θα εμψυχώσει τμήματα του εκλογικού ακροατηρίου που μπορεί να έχουν κάποιες ανησυχίες ακόμη και θα πορευθεί στο δρόμο που χάραξε η εκλογική μάχη της 26ης Μαΐου.



Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει βαριά λαβωμένος προς τις κάλπες του Ιουνίου, με το βάρος μιας μεγάλης πολιτικής ήττας, με έναν κομματικό μηχανισμό απογοητευμένο και σμπαραλιασμένο και με δυσκολία θα μπορέσει να σταθεροποιηθεί στα ίδια ποσοστά... Η πορεία του θα είναι ασταμάτητα πτωτική!



Βρίσκεται πιο πάνω από τις κατώτατες δημοσκοπικές επιδόσεις του τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν μπορεί να αποκτήσει τίποτα παραπάνω... και ας μην μιλάνε κάποιοι αιθεροβάμονες κατσαπλιάδες για ενδεχόμενη ανάκαμψη... Η "μαύρη τρύπα” δουλεύει ασταμάτητα για να τον οδηγήσει στα μονοψήφια ποσοστά που πάντα είχε -ακόμα και εκτός βουλής κάποια στιγμή.



Έτσι, με τα σημερινά δεδομένα υπ’ όψιν, αναμένεται μια ιδιαζόντως πολωτική εκλογική μάχη, με έμφαση στις καθαρές διαχωριστικές γραμμές, στην καλλιέργεια φόβου στους πολίτες, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, για ενδεχόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη και την επιμονή... στη δυνατότητα παροχών. Αλλά δυστυχώς γι’ αυτούς... the game is over!



Το εάν και κατά πόσον, θα αποδώσει αυτή η τακτική Τσίπρα/Παππά/Φλαμπουράρη, να καλύψει μέρος της απόστασης από τη Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι που θα το δούμε στην κάλπη της 30ης Ιουνίου, όπου τα "φρούδα” θα λάβουν μάλλον τη θέση που τους αξίζει -στα συρτάρια για τους ξεχασμένους της πολιτικής ιστορίας του τόπου!

*Ο κ. Θοδωρής Γιάνναρος είναι Μοριακός Βιολόγος-Γενετιστής, Μέλος Τομέα Υγείας της Νέας Δημοκρατίας

email: theogiannaros@gmail.com, Twitter: @theogiannaros1, FaceBook: Theo Giannaros