Public: Ολοκληρωμένη omnichannel εμπειρία και αγορές οικιακών συσκευών με άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική

Μία ευρεία γκάμα οικιακών συσκευών μπορεί να εντοπίσει κανείς μέσα ηλεκτρονικό κατάστημα public.gr. Επιπλέον ο καταναλωτής μπορεί να πραγματοποιήσει τις αγορές του μέσω της νέας έξυπνης υπηρεσίας πληρωμής "Public Now, Pay Later”, με Klarna, πληρώνοντας στη συνέχεια σε τρεις άτοκες δόσεις, ακόμα και χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Έτσι, όσοι επιθυμούν να εξοπλίσουν το σπίτι ή τον επαγγελματικό τους χώρο με νέες ηλεκτρικές συσκευές, μπορούν να εντοπίσουν τα προϊόντα που ταιριάζουν στις ανάγκες τους μέσα από τα καταστήματα της Public.

Klarna: Ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος για αγορές προϊόντων και πληρωμή αργότερα

Η Klarna προσφέρει αυτή τη στιγμή τον πιο γρήγορο και ασφαλή τρόπο να πραγματοποιήσει κάποιος τις αγορές του και να πληρώσει αργότερα. Η πρώτη πληρωμή γίνεται τη στιγμή της αγοράς, ενώ οι δύο επόμενες δόσεις κατανέμονται προς πληρωμή αυτόματα κάθε 30 ημέρες χωρίς ψιλά γράμματα ή χρέωση επιπλέον εξόδων κατά την συναλλαγή.





Η Klarna προσφέρει απόλυτη ελευθερία στους καταναλωτές κατά τις ηλεκτρονικές τους αγορές, ενώ προσφέρει πλήρη διαφάνεια κατά την πραγματοποίηση της κάθε συναλλαγής. Πρόκειται για την κορυφαία παγκοσμίως υπηρεσία πληρωμών και αγορών, ενώ αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι παρέχει έξυπνες και ευέλικτες λύσεις αγορών σε περισσότερους από 90 εκατομμύρια ενεργούς καταναλωτές, σε τουλάχιστον 250.000 εμπόρους σε 17 χώρες.

Εναλλακτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης "Flex Pay”

Επιπλέον όσοι κάνουν τις αγορές τους μέσα από τα φυσικά καταστήματα της Public, μπορούν να αξιοποιήσουν εναλλακτικά και το πρόγραμμα χρηματοδότησης Flex Pay, πληρώνοντας σε έως και 36 δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Σε αυτή την περίπτωση οι πελάτες ενός καταστήματος Public έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τον χρόνο αποπληρωμής και το ποσό που επιθυμούν να πληρώνουν σε κάθε δόση.



Στο επίκεντρο των προσφερόμενων υπηρεσιών τίθεται και η ταχεία παράδοση των παραγγελιών, μέσω της υπηρεσίας Next Day Delivery. Με αυτόν τον τρόπο οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να λάβει στο χώρο που o ίδιος έχει ορίσει, ένα από τα 100.000 διαθέσιμα προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, οικιακών συσκευών, γραφείων και παιχνιδιών την αμέσως επόμενη μέρα από την παραγγελία. Μία ακόμα υπηρεσία που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα είναι η All In One Delivery, που προσφέρει τη δυνατότητα παράδοσης και ταυτόχρονης εγκατάστασης οικιακών συσκευών σε μία επίσκεψη.



Με όλες τις παραπάνω προσφερόμενες υπηρεσίες η Public έρχεται να αναβαθμίσει την omnichannel εμπειρία των πελατών της, προσφέροντας ευελιξία, ταχύτητα και ασφάλεια σε κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται είτε μέσα από τα φυσικά, είτε από το ηλεκτρονικό της κατάστημα public.gr.