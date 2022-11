Bankman-Fried (FTX): "Σοκαρίστηκα έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα"

Ο Sam Bankman-Fried, συνιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, έγραψε στο Twitter την Παρασκευή ότι "σοκαρίστηκε που είδε τα πράγματα να εξελίσσονται όπως εξελίχθηκαν αυτή την εβδομάδα", αφού παραιτήθηκε από CEO, και η εταιρεία και οι συνδεδεμένες οντότητές μαζί της υπέβαλαν αίτημα πτώχευσης.

Η πτώχευση "δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει το τέλος για τις εταιρείες ή την ικανότητά τους να παρέχουν αξία και κεφάλαια στους πελάτες τους κυρίως", πρόσθεσε ο Bankman-Fried.

2) I'm really sorry, again, that we ended up here.



Hopefully things can find a way to recover. Hopefully this can bring some amount of transparency, trust, and governance to them.



Ultimately hopefully it can be better for customers. — SBF (@SBF_FTX) November 11, 2022

4) I'm going to work on giving clarity on where things are in terms of user recovery ASAP. — SBF (@SBF_FTX) November 11, 2022

5) I'm piecing together all of the details, but I was shocked to see things unravel the way they did earlier this week.



I will, soon, write up a more complete post on the play by play, but I want to make sure that I get it right when I do. — SBF (@SBF_FTX) November 11, 2022



Ο Bankman-Fried είδε την καθαρή του αξία σχεδόν να μηδενίζεται από τα 16 δισ. δολάρια μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires.

Το FTX ήταν το τρίτο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με βάση τον όγκο συναλλαγών.

Εκπρόσωπος της FTX δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.