Τραμπ: Ευρώπη και Κίνα χειραγωγούν τα νομίσματά τους, καιρός να απαντήσουμε

Για ανάγκη οι ΗΠΑ να απαντήσουν στην "χειραγώγηση" των νομισμάτων από πλευράς Ευρώπης (σ.σ. Ευρωζώνης) και Κίνας έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οδηγώντας το δολάριο σε πτωτική τροχιά, αμέσως μετά το σχόλιο του.

"Κίνα και Ευρώπη παίζουν μεγάλο παιχνίδι νομισματικής χειραγώγησης και αιμοδοτούν με χρήμα το σύστημά τους προκειμένου να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ. Πρέπει να ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ, αλλιώς θα παραμείνουμε οι χαζοί που κάθονται πίσω και ευφενικά παρακολουθούν άλλες χώρες να παίζουν τα παιχνίδια τους - όπως κάνουν εδώ και χρόνια!", ανέφερε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years!