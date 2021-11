Το Zero Waste Future πρόγραμμα της Coca-Cola συνεχίζεται: 1.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών έχουν συλλεχθεί ως τώρα

Η κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Future της Coca-Cola στην Ελλάδα, που ξεκίνησε το 2018 από τη Θεσσαλονίκη και, σήμερα, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διευρύνει το πεδίο δράσης της ακόμα μία φορά. Μετά το πολυσύχναστο Γκάζι, το πρόγραμμα "ταξιδεύει" σε έναν ακόμη προορισμό της Αθήνας και, συγκεκριμένα, στην περιοχή που ξεκινά από την πλατεία Μαβίλη και φτάνει στο τέλος της οδού Πανόρμου, προάγοντας στην πράξη τις αρχές της υπεύθυνης ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας στον αστικό ιστό.

Με οδηγό το παγκόσμιο όραμα της εταιρείας "Για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα", η Coca-Cola στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) επεκτείνει τις δράσεις της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future σε Δήμους της χώρας μας, προσφέροντας απαραίτητο εξοπλισμό και εκπαιδεύοντας πολίτες και επαγγελματίες καφεστίασης σε έναν zero waste τρόπο ζωής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα τοποθετηθούν στην περιοχή ειδικοί κάδοι τεσσάρων χωριστών ρευμάτων για την απόρριψη πλαστικών μπουκαλιών (PET), χάρτινων, μεταλλικών και άλλων πλαστικών υλικών και συσκευασιών, με στόχο την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Παράλληλα, οι τοπικές επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να εκπαιδευτούν σε θέματα υπεύθυνης διαχείρισης απορριμμάτων, μέσα από digital sessions και διάθεση ειδικού εξοπλισμού. Επιπλέον, από τις αρχές Δεκεμβρίου και για περίπου έξι μήνες, οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν το "πράσινο" όχημα της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future, να ζυγίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά τους και να κερδίσουν εκπτωτικά κουπόνια, για να τα αξιοποιήσουν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις του προγράμματος.

Όπως επισημαίνει η Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της The Coca-Cola Company για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα: "Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, εγκαινιάζουμε τον νέο προορισμό του προγράμματος Zero Waste Future, την περιοχή Μαβίλη-Πανόρμου, προσκαλώντας τις επιχειρήσεις καφεστίασης της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα για να λάβουν δωρεάν εκπαίδευση και εξοπλισμό, αλλά και τους πολίτες να ανακυκλώσουν. Ως εταιρεία έχουμε ένα παγκόσμιο όραμα για Έναν Κόσμο χωρίς Απορρίμματα και στην Ελλάδα το Zero Waste Future αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι, όλοι μαζί, μπορούμε να αυξήσουμε τα ποσοστά ανακύκλωσης στη χώρα μας."

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, Νίκος Αβραμίδης, τονίζει πως: "Ο Δήμος Αθηναίων κάνει μια συντεταγμένη προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια, επενδύοντας σε νέο εξοπλισμό, σε μία νέα κουλτούρα και σε μία νέα λειτουργία της υπηρεσίας μας. Η ανακύκλωση βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης μας και έχουμε δεσμευτεί να αυξήσουμε τα ποσοστά της στο Δήμο μας. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι όταν βρίσκουμε πολύτιμους συμμάχους, όπως την Coca-Cola που υλοποιεί την κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Future, διότι έτσι αποδεικνύεται, στην πράξη, πως όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά."

Με πιλοτική αφετηρία την πόλη της Θεσσαλονίκης το 2018, το Zero Waste Future αναπτύσσεται διαρκώς σε ακόμη περισσότερες περιοχές και τομείς της καθημερινότητας, προσκαλώντας τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μία Zero Waste φιλοσοφία.

Έχοντας ταξιδέψει σε 24 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, το 2022 το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί και σε ακόμη περισσότερες πόλεις, έχοντας καταγράψει ως σήμερα εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθώς πάνω από 1.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών έχουν συλλεχθεί, περισσότεροι από 1 εκατ. πολίτες έχουν ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί και ήδη 400 επιχειρήσεις καφεστίασης έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα για να αποτελέσουν μέλη του 1ου Zero Waste Future Δικτύου στη χώρα μας.