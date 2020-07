Δώδεκα κορυφαίες επιχειρήσεις διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στην Εταιρική Υπευθυνότητα

Σε μια on-line εκδήλωση και τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, με την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, βραβεύτηκαν για πρώτη φορά "διαδικτυακά" οι 12 εταιρείες που παρουσίασαν εξαιρετική επίδοση το 2019, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index και το CRI Pass.

Τη φετινή εκδήλωση προλόγισαν ο κ. Γιώργος Μοσχόβης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θέλοντας να αναγνωριστεί η ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν φέτος οι εταιρίες που συμμετείχαν στον Δείκτη, η τελετή βράβευσης έγινε μέσα από μια διαδικτυακή "virtual” γιορταστική εκδήλωση την όποια άνοιξε ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Υποφάντης. Για πρώτη φορά οι εταιρίες που συμμετείχαν στον CR Index, τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης μπόρεσαν να μοιραστούν τη χαρά της βράβευσης και αναγνώρισης των προσπαθειών τους μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους.

Φέτος στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο απένειμε το έκτο DIAMOND, την κορυφαία διάκριση του θεσμού, στην WIND Ελλάς που ακολουθεί τα βραβεία DIAMOND που είχαν δοθεί τις προηγούμενες χρονιές στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, τον Όμιλο ΟΤΕ, την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα.

Ακολουθούν όλες οι διακρίσεις ανά κατηγορία:

- DΙΑΜΟND: WIND Ελλάς

- PLATINUM: Pfizer Hellas, GENESIS Pharma, Novartis Hellas Α.Ε.Β.Ε.

- GOLD: ΔΕΠΑ

- SILVER: Πλαίσιο, ΑΒ Βασιλόπουλος, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Εlpedison

- BRONZE: Εθνική Ασφαλιστική, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.

Τo βραβείο για τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή αξιολόγηση:

- Best Progress PLATINUM Award: Genesis Pharma

Το βραβείο για την καλύτερη νεοεισερχόμενη εταιρεία:

- Best New Entry: Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Τιμητικές διακρίσεις ανά πυλώνα αξιολόγησης:

- Έπαινος για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΒ Βασιλόπουλος

- Έπαινος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Εlpedison

- Έπαινος για το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Pfizer Hellas

- Έπαινος για την ΑΓΟΡΑ: Πλαίσιο

Η διάκριση CRI Pass δόθηκε στην Ολύμπια Οδός. Το CRI Pass δίνεται για 6η συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο σε εταιρείες που κάνουν τα πρώτα βήματα τους στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η διάκριση του CRI Pass στο κοντινό μέλλον θα αναβαθμιστεί και σε επίπεδο μιας επιχειρησιακής πιστοποίησης – CRI Pass Certification.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, κ. Δημήτρης Μαύρος, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης κλείνει 12 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και φέτος βραβεύει 12 επιχειρήσεις με υψηλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά πρότυπα. Ο κ. Μαύρος τόνισε ότι "οι Διοικήσεις των εταιρειών που διακρίνονται κάθε χρόνο, είναι εταιρίες που έχουν ηγέτες που έχουν καταλάβει ότι η στρατηγική της επιχείρησης και η επιχείρηση η ίδια και από την άλλη η Κοινωνία δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά αλληλοεξαρτούμενα."

Κατά τη διάρκεια της Τελετής Βράβευσης, o Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, κ. Νίκος Αυλώνας, υπογράμμισε ότι : "Σήμερα γιορτάζουμε την Ευθύνη των επιχειρήσεων και επιβραβεύονται αυτές που πληρούν 100 αυστηρά κριτήρια, ίσως τα πιο απαιτητικά κριτήρια που υπάρχουν στην Ευρώπη. Οι εταιρείες που επιβραβεύονται δεν είναι μόνο οι νικητές του σήμερα, αλλά και του αύριο, καθώς έχουν ήδη σημαντικό προβάδισμα στην ενσωμάτωση της Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG κριτηρίων στις λειτουργίες και κουλτούρα τους."

Ο κ. Γιώργος Μοσχόβης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τόνισε ότι φέτος τα συγχαρητήρια στους νικητές είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί η πανδημία που βιώνουμε δείχνει ότι η κοινωνική ευθύνη αποτελεί ισχυρό παράγοντα στήριξης της Κοινωνίας. Αναφέρθηκε και στην οικονομική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Πράσινη Οικονομία- που προσφέρει στήριξη 750 δις Ευρώ για τις οικονομικές επιπτώσεις της Πανδημίας.

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανέφερε ότι ένα μεγάλο κομμάτι που απασχολεί όλη την Κυβέρνηση είναι η Ανάπτυξη και ένα δεύτερο κομμάτι που έχει εξίσου σημασία είναι οι εταιρίες να δείχνουν εταιρική κοινωνική ευθύνη και να αφήνουν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Τόνισε ότι το Ινστιτούτο αποτελεί οδηγό και δείκτη βοηθώντας επιχειρήσεις να φτάσουν στο σημείο ωρίμανσης σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ότι οι δράσεις εταιρικής ευθύνης για το Περιβάλλον έχουν μεγάλη προστιθεμένη αξία σε μια εποχή που η Κλιματική Αλλαγή απειλεί το μέλλον του πλανήτη.

Η κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τόνισε ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πλέον μία από τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής και αναφέρθηκε στις πολλές ενέργειες που γίνονται στην Ελλάδα σε θεσμικό επίπεδο για την προσαρμογή διατάξεων κεφαλαίων στα κριτήρια ESG (Environmental-Social-Governance).

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης πρόσφατα συμπλήρωσε 12 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ως αποκλειστικός συνεργάτης του CR Index στη χώρα μας, σε συνεργασία με το βρετανικό οργανισμό Business in the Community υπό τον Πρίγκιπα Κάρολο. Στα 12 αυτά χρόνια, το Ινστιτούτο έχει υποστηρίξει περισσότερες από 60 εταιρείες και οργανισμούς από 12 διαφορετικούς κλάδους να οργανώσουν και να συστηματοποιήσουν την προσέγγισή τους στην Εταιρική Υπευθυνότητα, εντάσσοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά υπεύθυνες πρακτικές στην εταιρική τους στρατηγική. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου, μάλιστα, αποδεικνύεται πως τα κριτήρια του CRI υπερκαλύπτουν τα GRI & ΕSG Standards, καθώς και τη νέα ελληνική νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση μη-οικονομικών στοιχείων.

Χορηγοί επικοινωνίας της τελετής βράβευσης CR INDEX 2019-2020 είναι το Capital.gr και το Forbes, η Direction Business Network και το Μarketing Week Online. Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης ήταν ο Όμιλος ΟΤΕ, ενώ την εκδήλωση υποστήριξαν το PRC Group/The Management House, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και η Palladian Communication Specialists.

Τι είναι o Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index)

O Δείκτης CR Index αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Δείκτης Εταιρικής ευθύνης είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια.

Στην Ελλάδα o CR Index αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία) σε συνεργασία με το BITC. Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους.

Τι είναι το CRI Pass

Το CRI Pass αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο και πιστοποίηση που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια υπεύθυνη επιχείρηση καθώς αποτυπώνει όλες τις πτυχές Εταιρικής Υπευθυνότητας. Πιο συγκεκριμένα το εργαλείο αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά και χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το CRI Pass. Επιπλέον η συμμετοχή στο CRI Pass προετοιμάζει κατάλληλα όσες εταιρείες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον απαιτητικό CR Index ( Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας) και τα 5 επίπεδα διάκρισης (Silver, Bronze, Gold ,Platinum, Diamond)