Πώς προχωρά η κατασκευή του Πύργου του Πειραιά

Της Ελένης Μπότα

Με βάση το χρονοδιάγραμμα και με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον φετινό Οκτώβριο προχωρά η κατασκευή του Πύργου Πειραιά.



Το εμβληματικό κτίριο, των 34.600 τ.μ. και των 22 ορόφων όπως φαίνεται και από το video θα μετατραπεί σε ένα "πράσινο" κτίριο γραφείων και εμπορικών χώρων. Με ύψος 88 μέτρων θα είναι το υψηλότερο κτίριο (μετά τον Πύργο Αθηνών) ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της Ελλάδας που θα λάβει την ανώτατη πιστοποίηση Platinum, κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).



Το έργο της ανακατασκευής του Πύργου του Πειραιά, είναι συνολικής επένδυσης 77,8 εκατ. ευρώ και εκτελείται από την Piraeus Tower A.E. στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 30% η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ και με 70% η Cante Holdings Ltd, η οποία αποτελεί τον κοινό επενδυτικό φορέα του ομίλου Dimand (65%) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD (35%).



Πρόκειται για ελληνική startup η οποία έχει συμφωνήσει για την μίσθωση 6 ορόφων του Πύργου, ενώ έχει option για άλλους 3 ορόφους.



Παράλληλα είναι κοντά να κλείσει η συμφωνία για την μίσθωση 4 ορόφων από ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ έχει ήδη μισθωθεί όλο το F&Β κομμάτι του project καθώς και το γυμναστήριο.



Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η DIMAND, ήδη έχει μισθωθεί το 1/3 των επιφανειών του Πύργου. Η ελληνική εταιρεία Dialectica, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές και μεγάλους ομίλους σε ό,τι αφορά τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων θα μισθώσει έξι ορόφους ή 6.200 τ.μ. στον Πύργο Πειραιά, διατηρώντας το δικαίωμα μίσθωσης επιπλέον τριών ορόφων 3.100 τ.μ. στο ακίνητο.



Παράλληλα, όπως έχει ανακοινωθεί τρεις ακόμα εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο θα μισθώσουν τρεις ορόφους, ενώ έχει ήδη μισθωθεί όλο το F&Β κομμάτι του project καθώς και το γυμναστήριο. Υπενθυμίζεται ότι από τα 28.500-29.000 τ.μ. που αντιστοιχούν στους προς εκμίσθωση χώρους του κτιρίου (πλέον υπογείων 4.800 τ.μ.), περίπου 22.000 τ.μ. αφορούν χρήσεις γραφείων και τα υπόλοιπα 7.500 τ.μ. αφορούν στην κάλυψη των πρώτων ορόφων του ακινήτου, με εστίαση, εμπόριο και ένα γυμναστήριο.