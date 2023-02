Γιατί ο Σκλαβενίτης έχει φτάσει τα 4,5 δισ. συνεχίζει να αναπτύσσεται

Του Γιώργου Λαμπίρη

Συγκεκριμένοι λόγοι είναι σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την αγορά των σούπερ μάρκετ, αυτοί που οδηγούν τον Σκλαβενίτη όλο και ψηλότερα στην προτίμηση των καταναλωτών, με την αλυσίδα να αυξάνει το τζίρο της και το μερίδιό της από χρονιά σε χρονιά και το 2022 να αγγίζει τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών, καταγράφοντας ανάπτυξη 12% σε επίπεδο ομίλου. Με αντίστοιχη ανάπτυξη στα επίπεδα του 12% κινήθηκε και η μητρική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο των καταστημάτων της αλυσίδας στην Ελλάδα κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι από τα 3,31 δισεκατομμύρια ευρώ του 2021 οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Tην ίδια στιγμή η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ το 2022 κατέγραψε ανάπτυξη 5,8% σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων αγοράς, IRI, γεγονός που φέρνει τον Σκλαβενίτη να έχει τον διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από το σύνολο της αγοράς.

Η απόσταση μάλιστα που τον χωρίζει από τη δεύτερη αλυσίδα στη χώρα, ΑΒ Βασιλόπουλος, με κύκλο εργασιών στα 1,96 δισ. ευρώ και σύμφωνα με εκτιμήσεις κινήθηκε χαμηλότερα κατά -2% το 2022 κατερχόμενος στα 1,92 δισ., ανέρχεται πλέον στα επίπεδα των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πρωτιά στο "top of mind” των καταναλωτών

Στο ερώτημα που πολλοί προσπαθούν να απαντήσουν στην περίπτωση του Σκλαβενίτη για το τι είναι αυτό που κάνει την αλυσίδα παρά το μέγεθός της για τα ελληνικά δεδομένα, να αναπτύσσεται κάθε χρόνο με αυτόν τον ρυθμό, συχνά η απάντηση βρίσκεται πίσω από τη λέξη "νοοτροπία". H εταιρεία Βraincandy, η οποία σφυγμομετρεί την συμπεριφορά των καταναλωτών αναδεικνύει σταθερά τα τελευταία χρόνια στην πρώτη θέση της κατάταξης "top of mind” τον Σκλαβενίτη και μάλιστα με ανοδική πορεία από χρόνο σε χρόνο. Το "top of mind” έχει ιδιαίτερη σημασία ως αίσθηση από πλευράς των καταναλωτών για τις ελληνικές αλυσίδες, δεδομένου ότι αποτυπώνει το ποια από όλες τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ έρχεται πρώτη στο μυαλό του όταν θέλει να πραγματοποιήσει τις αγορές του. H τελευταία έρευνα που πραγματοποίησε η Braincandy έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2022 σε δείγμα 600 ατόμων ηλικίας 16-75 ετών ανά την επικράτεια. Δεύτερη αλυσίδα στην κατάταξη πίσω από τον Σκλαβενίτη, είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος, ακολουθεί ο Μασούτης, η Lidl, τα My market, ο Γαλαξίας, η Market In, ο Κρητικός και η Bazaar όπως φαίνεται και στον πίνακα που παραθέτουμε.

Ας έρθουμε όμως σε άλλους παράγοντες που καθορίζουν την πορεία του Σκλαβενίτη όπου και πάλι σύμφωνα με την Braincandy η κατάταξη αυτή βασίζεται σε κριτήρια όπως είναι η ποιότητα των προϊόντων, οι τιμές, η ποικιλία, η διακριτικότητα.

Η διακριτικότητα στον Σκλαβενίτη θα μπορούσε να εντοπιστεί και στην πολιτική του να μην διαφημίζεται σε κανένα μέσο ενημέρωσης, αλλά τελικά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πολλοί να είναι εκείνοι που μιλούν και ασχολούνται με εκείνον. Μπορεί κάποια άλλη εταιρεία να διαφημίσει τη συνεργασία της με τον Σκλαβενίτη, όμως η διοίκηση του ομίλου δεν ακολουθεί την ίδια πολιτική. Εκτός των άλλων η οικογένεια Σκλαβενίτη φημίζεται για τις καλές σχέσεις που έχει με τους προμηθευτές και την βιομηχανία όπου παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες αλυσίδες εξ αντικειμένου πιέζουν για παροχές από πλευράς των προμηθευτών στην περίπτωση του Σκλαβενίτη, τα δεδομένα είναι σημαντικά πιο ήπια και διαφοροποιημένα και σε αυτόν τον τομέα για τον πρώτο παίκτη της αγοράς. Ως σημάδι διακριτικότητας εκλαμβάνεται και η έλλειψη φυλλαδίων στους πάγκους των ταμείων στα καταστήματα του Σκλαβενίτη, όπου επίσης αποτελεί τη μοναδική αλυσίδα που δεν εφαρμόζει τη συγκεκριμένη τακτική σε επίπεδο μάρκετινγκ.

"Πότέ την Κυριακή”

Στο μυαλό του καταναλωτή μετρούν επίσης κινήσεις όπως το ότι η επιχείρηση δεν λειτουργεί τις Κυριακές που λειτουργούν οι υπόλοιπες αλυσίδες, γεγονός που μπορεί να τις στερεί κάποια έσοδα παραπάνω, αλλά φαίνεται ότι έχει ενισχύσει σημαντικά την καλή έξωθεν μαρτυρία της.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός που πρόσφατα είχαμε περιγράψει στην περίπτωση εξαγοράς των τεσσάρων καταστημάτων της Γέγος και που επίσης δείχνει έναν ακόμη παράγοντα "φιλοσοφίας" της οικογένειας Σκλαβενίτη (αδέρφια Γεράσιμος, Μαρία, Βίκυ). Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η πλευρά Σκλαβενίτη με την οικογένεια Γέγου κατά την πρόσφατα εξαγορά των τεσσάρων από τα έξι καταστήματα της φερώνυμης αλυσίδας, πρότεινε στις οικογένειες Γέγου και Μεθενίτη, ιδιοκτήτριες της συγκεκριμένης επιχείρησης, το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί διπλή ταμπέλα στα καταστήματα. Κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά του οργανωμένου λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Η πλευρά Σκλαβενίτη αναγνώρισε μεταξύ άλλων τον ισχυρό συναισθηματικό δεσμό του 80χρονου, Νίκου Γέγου, με την εταιρεία του, προχωρώντας στη συγκεκριμένη κίνηση.

Σε όλα τα παραπάνω φαίνεται όμως ότι με τον τρόπο του συντείνει και ο ανταγωνισμός. Φαινομενικά, η πρόσφατη ανακοίνωση για επιβολή προστίμων σε τέσσερις αλυσίδες, τα ονόματα των οποίων ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης, εκτιμάται από την αγορά ότι θα μπορούσε βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, ενδεχομένως και μακροπρόθεσμα, να ευνοήσει τον Σκλαβενίτη. Επιπλέον η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους τα τελευταία χρόνια να αλλάξει την εικόνα της, αποδομώντας συστηματικά τα υψηλόβαθμα διοικητικά της κλιμάκια τα τελευταία χρόνια και αλλάζοντας και τον επικεφαλής της, όπου τη σκυτάλη από 20 Αυγούστου του 2022 ανέλαβε ο Νίκος Λαβίδας. Για ένα διάστημα όμως αρκετά σημαντικό περίπου 8 μηνών η εν λόγω επιχείρηση τελούσε υπό "υπηρεσιακή” διοίκηση μέχρι και τον ανάληψη καθηκόντων από τον κύριο Λαβίδα.

Η πολύπλευρη στήριξη κατά την εξαγορά του Μαρινόπουλου

Ουδείς μπορεί από την άλλη να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο Σκλαβενίτης στηρίχθηκε πολύπλευρα για την διαδικασία απόκτησης και απορρόφησης του Μαρινόπουλου, τόσο από τις τράπεζες με ευνοϊκούς όρους δανεισμού και κούρεμα χρεών προς τους προμηθευτές του Μαρινόπουλου κατά 50% αλλά και κυβερνητικά κυρίως διότι η κατάρρευση του απορροφώμενου ομίλου, θα προκαλούσε το φαινόμενο του ντόμινο, συμπαρασύροντας πολλές επιχειρήσεις στον τομέα της βιομηχανίας αλλά και τους περίπου 13.000 υπαλλήλους της καθώς και εμμέσως συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Ο Σκλαβενίτης ήταν ουσιαστικά η επιχείρηση που ήρθε να διασώσει την ζέουσα επιχειρηματική οντότητα του Μαρινόπουλου, κάτι που της πιστώνεται στο ακέραιο. Η οικογένεια Σκλαβενίτη μάλιστα έκανε όλα τα βήματα έως τώρα με σεμνότητα, κάτι που αποτελεί ένα από τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα και στον οικονομικό τομέα και τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει να φαίνονται και στις οικονομικές της επιδόσεις, κερδίζοντας την πλήρη στήριξη και εμπιστοσύνη των τραπεζών.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο διάστημα των ετών ο Σκλαβενίτης καταφέρνει να συρρικνώνει την δανειακή του έκθεση κάτι που έγινε ιδιαίτερα εμφανές στη χρήση του 2021, όπου από τα 746,8 εκατ. ευρώ του 2020, ο δανεισμός του μειώθηκε στα 661,6 εκατ. ευρώ και φέτος αναμένεται ότι ένα ακόμα σημαντικό μέρος του δανεισμού θα έχει αποπληρωθεί.

Αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Σκλαβενίτης διατηρεί την πιστότητα των πελατών του, χωρίς να έχει κάρτες πιστότητας για προσφορά πόντων επιβράβευσης όπως συμβαίνει με τους περισσότερους από τους ανταγωνιστές του.

Στα υπέρ του όμως είναι και η ποικιλομορφία του δικτύου του, καθότι διαθέτει αρκετές διαφορετικές τυπολογίες καταστημάτων από μικρότερα καταστήματα πόλης όπως είναι το κατάστημα της οδού Κανάρη στο Κολωνάκι, μέχρι το υπερμάρκετ που διατηρεί στην λεωφόρο Αθηνών, η επιφάνεια του οποίου υπερβαίνει τα 8.000 τετραγωνικά μέτρα.

Ας έρθουμε όμως και στο προϊόντικό μείγμα της αλυσίδας. Η επιχείρηση διαθέτει μία σημαντική γκάμα προϊόντων στα καταστήματά της, κατά το μεγαλύτερό της μέρος προερχόμενη από Έλληνες προμηθευτές, ενώ συχνά υποστηρίζει και μικρότερες προσπάθειες – κάτι που συμβαίνει βέβαια και από πολλούς ανταγωνιστές της όπως ο ΑΒ ή ο Κρητικός ή και η Lidl. Ο Σκλαβενίτης όμως ευνοήθηκε και στην διάρκεια της πανδημίας, όταν η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου στράφηκε στις μεγάλες αίθουσες καταστημάτων, με την επιχείρηση να διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό υπερμάρκετ πολλών χιλιάδων τετραγωνικών, καθότι διατηρεί σήμερα 33 σημεία πώλησης αυτής της μορφής με τελευταίο αυτό του κόμβου Φιλαδέλφειας (πρώην Mava).