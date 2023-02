Τι μπήκε στα ταμεία των 8 μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα το 2022

Του Γιώργου Λαμπίρη

Την αποτύπωση της εικόνας που είχε συνολικά η αγορά το 2022 με έντονες πληθωριστικές πιέσεις και ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά έρχεται να δώσει και η εικόνα που έχουμε από το ρεπορτάζ του Capital.gr, η οποία καταγράφει την αύξηση τζίρου στις 8 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Ελλάδας. Να σημειωθεί ότι την περασμένη χρονιά o συνολικός τζίρος των σούπερ μάρκετ κινήθηκε ανοδικά κατά 6,3% σύμφωνα με τη NielsenIQ όπου παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός επηρέασε τις πωλήσεις σε τεμάχια, οι οποίες ήταν μειωμένες κατά -0,6%.

Σκλαβενίτης: Στα 4,5 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του 2022

Τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων καταγράφει ο Σκλαβενίτης, με συνολικό ποσοστό σε επίπεδο ομίλου που αγγίζει το 12%, κάτι που σημαίνει ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον όμιλο την περασμένη χρονιά ήταν στα επίπεδα των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι 3,98 δισεκατομμυρίων ευρώ του 2021. Η μητρική εταιρεία Σκλαβενίτης, η οποία κατέγραψε το 75% του τζίρου του ομίλου, έχοντας κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 12%. Ο όμιλος Σκλαβενίτη από πλευράς επενδύσεων έχει προγραμματίσει φέτος να ολοκληρώσει δύο νέα καταστήματα, το ένα στην Γλυφάδα και στο δεύτερο στη Μυτιλήνη, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει προς το παρόν η διαδικασία περί εξαγοράς της αλυσίδας ΑS Αγορά στη Λάρισα του επιχειρηματία, Θάνου Σανίδα.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Συρρίκνωση των πωλήσεων

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη βάσει του τζίρου του στην Ελλάδα, την ΑΒ Βασιλόπουλος, ο κύκλος εργασιών της κατά πληροφορίες ήταν μειωμένος κατά -2% κάτι που σημαίνει ότι από τα 1,96 δισεκατομμύρια ευρώ του 2021, ο τζίρος του 2022 κατήλθε στα 1,92 δισεκατομμύρια ευρώ. H αλυσίδα μετά από διακοπή περίπου ενός έτους έχει ξεκινήσει και πάλι την κατασκευή ενός κομβικής σημασίας καταστήματος επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Ίδρυμα Μιμηκοπούλου, το οποίο θα έχει συνολική επιφάνεια 5.000 τ.μ. Πρόσφατα εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στην πλατεία Κένεντι του Χαλανδρίου σε εμπορικό ακίνητο ιδιοκτησίας της Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Φουρλή. Το δίκτυο της ΑΒ Βασιλόπουλος αριθμεί πάνω από 590 καταστήματα, διαθέτει 11.000 προϊόντα μέσω του AB home shop center (dark store) και παρουσία σε 231 πόλεις με 125.000 τ.μ. χώρων αποθήκευσης και 352.114 τ.μ. σε χώρους λιανικής πώλησης.

Τα βήματα της Lidl Ελλάς και η πορεία του 2022

Η Lidl από την πλευρά της δεν δημοσιεύει ισολογισμό, δεδομένου ότι πρόκειται για ομόρρυθμη εταιρεία και δεν υποχρεούται για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων. Ο τζίρος της εκτιμάται από στελέχη της αγοράς ότι ανέρχεται σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι το 2022 κινήθηκε ανοδικά ως προς τον κύκλο εργασιών της κατά 2%. Η αλυσίδα άνοιξε ένα νέο διώροφο κατάστημα στον Νέο Κόσμο στο τέλος του 2022 επί της οδού Ηλία Ηλιού, ένα ακόμη στην λεωφόρο Λιοσίων στις αρχές του 2023 και ετοιμάζει ένα ακόμη κατάστημα σε ακίνητο που απέκτησε επί της λεωφόρου Μεσογείων 257 στο Νέο Ψυχικό.

Μetro: Άγγιξε το 1,5 δισ. ευρώ το 2022

Ο όμιλος Metro που διατηρεί τόσο το δίκτυο χονδρικής των Metro Cash & Carry όσο και τα καταστήματα λιανικής My market, το 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών στα επίπεδα των 1,48 δισεκατομμυρίων ευρώ με ανάπτυξη τζίρου στο 9% από τα 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών του 2021. Η αύξηση του κύκλου εργασιών αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη χονδρική και τα καταστήματα Metro Cash&Carry, τα οποία έχουν εμφανίσει σημαντική ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και την επαναφορά της τουριστικής κίνησης. Θυμίζουμε ότι στη διάρκεια του 2021 τα My market έκαναν είσοδο στο χώρο του franchising με το εμπορικό σήμα "My market Local”, με το πρώτο τους κατάστημα να λειτουργεί πιλοτικά στην Κυψέλη, ενώτο δεύτερο κατάστημα δημιουργήθηκε στην Καλλιθέα. Στόχος είναι η ανάπτυξη 280 σημείων σε όλη την Ελλάδα σε βάθος δεκαετίας, ενώ το αρχικό πλάνο ανάπτυξης επικεντρώνεται στην Αττική.

Mασούτης: Με αύξηση τζίρου 5,8%

Η Μασούτης που το 2022 εμφανίστηκε ιδιαίτερα κινητική συστήνοντας κοινή εταιρεία από κοινού με τον όμιλο ΣΥΝΚΑ Χανίων. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 5,8%, γεγονός που σημαίνει ότι από τα 883,47 εκατ. ευρώ του 2021 έφτασε στα 934,7 εκατ. ευρώ το 2022. Για το 2023 η αλυσίδα της βορείου Ελλάδος έχει προϋπολογίσει επενδύσεις 25 εκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθούν και για την ανακαίνιση και αναβάθμιση καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές, εκεί δηλαδή όπου η αλυσίδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Στο πλαίσιο των επενδύσεων προβλέπεται και η ίδρυση νέων καταστημάτων, με κύριο πυλώνα την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου στην Αττική, όπου αυτή τη στιγμή η Μασούτης διατηρεί 57 καταστήματα, ενώ το δίκτυό της πανελλαδικά αριθμεί 370 σημεία πώλησης. Στην πρωτεύουσα η Μασούτης θυμίζουμε ότι επεκτείνεται στη Γλυφάδα με κατάστημα στις παλιές εγκαταστάσεις της εταιρείας κατασκευής σκαφών, Lambro Marines, οι οποίες επί σειρά ετών παρέμεναν εγκαταλειμμένες και εκεί το κατασκευαστικό έργο έχει αναλάβει η Ten Brinke.

Γαλαξίας: Τζίρος στα 514 εκατ. ευρώ – Ξεκινάει το e-shop

Για τον Γαλαξία το 2022 έκλεισε με αύξηση τζίρου 2%. Έτσι από τα 503,6 εκατ. ευρώ του 2021 ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης την περασμένη χρονιά ανήλθε στα 513,6 εκατομμύρια ευρώ. Εντός του 2023 πρόκειται να ξεκινήσει και η λειτουργία του eshop, καθώς ο Γαλαξίας αποτελεί τη μοναδική έως τώρα τη μοναδική αλυσίδα – πλην της Lidl – από την ελληνική αγορά, η οποία δεν διαθέτει το δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα. Η διανομή θα γίνεται με τον στόλο των βαν που διαθέτει ο Γαλαξίας, ενώ πιθανότατα θα υπάρξει συνεργασία και με κάποια από τις πλατφόρμες ταχυδιανομών, όπου εκεί θα γίνεται και η εξυπηρέτηση με δίκυκλα για τις μικρότερες παραγγελίες και η παράδοση πιθανότατα ακόμα και εντός της ίδιας ημέρας. Η αρχή για το νέο eshop θα γίνει με περίπου 6.500 έως και 7.000 διαθέσιμους κωδικούς με διανομή στην Αττική. Στη συνέχεια προβλέπεται η επέκταση στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη.

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Άγγιξε το μισό δισ. το 2022 – Άλμα πάνω από τα 600 εκατ. το 2023

Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός εξαγόρασε το 2022 έναν σημαντικό αριθμό καταστημάτων, με την απόκτηση του ομίλου Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες στη Βόρεια Ελλάδα, συμφωνία με την οποία απέκτησε τα 52 εταιρικά καταστήματα του ομίλου αλλά και τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων "Ελληνικά Μάρκετ”, "Πρόοδος Μάρκετ”, "Ήλιος Μάρκετ” και "Γρήγορα”, με το δίκτυο των 300 καταστημάτων τους. Θυμίζουμε ότι πέρυσι η επιχείρηση απέκτησε και τα καταστήματα της εταιρείας Μαθιουδάκης σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο Κρήτης. Το 2022 πρόσθεσε στο δίκτυό της 40 νέα σημεία πώλησης εκτός των εξαγορών που πραγματοποίησε και οι ενοποιημένες πωλήσεις της Κρητικός και της CRM Αριάδνη που διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων στην Κρήτη, ανήλθαν στα 497,6 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό ανάπτυξης 18,53% σε σύγκριση με το 2021. Για το 2023 με την ενσωμάτωση των καταστημάτων που προέρχονται από εξαγορές ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης θα υπερβεί τα 620 εκατομμύρια ευρώ.

Market In: Στα 375 εκατομμύρια ευρώ ο κύκλος εργασιών

Σε ό,τι αφορά την αλυσίδα της οικογένειας Ράμμου οι πωλήσεις της το 2022 έφτασαν στα 375 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2023 έχει προγραμματίσει επενδύσεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προγραμματίζει και την λειτουργία 15 νέων καταστημάτων. Στο κάδρο της αλυσίδας είναι να κινηθεί κάνοντας και εξαγορές, καθώς θα θυμίσουμε ότι στη διάρκεια του 2022 προχώρησε στην εξαγορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ "Χαρά” με έδρα τη Χίο, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε αναζήτηση και άλλης τοπικής αλυσίδας που θα μπορούσε να διευρύνει το εκτόπισμά της στην αγορά.