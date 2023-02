Νέος γύρος χρηματοδότησης για το Wikifarmer, το οικοσύστημα που στηρίζει τους αγρότες

Η πλατφόρμα, που συνδέει απευθείας αγρότες με επιχειρήσεις και έχει κερδίσει τον τίτλο της "Wikipedia του αγροτικού τομέα", ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο έχοντας λάβει σημαντικό γύρο χρηματοδότησης, ύψους 5 εκατ. ευρώ, με την ηγεσία της Point Nine. Το Wikifarmer οδεύει προς ένα δρόμο πλήρως ψηφιοποιημένων συναλλαγών προσφέροντας καινοτόμες λύσεις για τους αγρότες και τους παραγωγούς.



Το Wikifarmer έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα περιεχομένου και αγροτικών προϊόντων, που προωθεί μια διαφανή και βιώσιμη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης στη βιομηχανία τροφίμων. Μέσω της πλατφόρμας, οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν χωρίς μεσάζοντες σε διαφορετικούς αγοραστές, να πετύχουν καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους αποκτώντας ταυτόχρονα πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η βιβλιοθήκη του Wikifarmer διαθέτει ευρεία συλλογή (μεταφρασμένη σε 16 γλώσσες) βέλτιστων γεωργικών πρακτικών, στην οποία μπορούν οι αγρότες να έχουν συνεχή πρόσβαση, χωρίς κόστος.



"Το όραμα μας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις, μέσα από τον μετασχηματισμό της αλυσίδας εφοδιασμού και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Στόχος μας είναι να καταστούμε, την προσεχή διετία, η κορυφαία B2B πλατφόρμα αγροτικού εμπορίου στην Ευρώπη. Με τη χρηματοδότηση αυτή, επιταχύνουμε την ανάπτυξη του προϊόντος μας, ώστε να προσφέρουμε πλήρη κάλυψη σε όλο το εύρος των αγροτικών συναλλαγών" εξηγεί ο Ηλίας Σούσης, συνιδρυτής και CEO του Wikifarmer.



"Ελπίζουμε η χρηματοδότηση αυτή να μας βοηθήσει να κάνουμε πραγματικότητα το όραμα μας: να εκδημοκρατίσουμε τον αγροτικό τομέα. Επιθυμούμε να στηρίξουμε τους αγρότες στην προσπάθειά τους για εκσυγχρονισμό των τεχνικών καλλιέργειας και να πουλήσουν επάξια τα προϊόντα τους", εξηγεί ο Πέτρος Σάγκος, συνιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής του Wikifarmer.



"Οι αγορές B2B αποτελούν ένα σημείο εστίασης για εμάς στην Point Nine. Μπορεί η βιομηχανία τροφίμων να είναι αχανής και να αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις, όμως η μοναδική προσέγγιση του Ηλία και του Πέτρου για την ψηφιοποίηση του κλάδου, μάς έχει εντυπωσιάσει. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, που μας δίνεται η δυνατότητα να διαδραματίσουμε ένα μικρό ρόλο στην μακροχρόνια επιτυχία τους" περιγράφει ο Louis Coppey, εταίρος της Point Nine.



Εξαιρετικά ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ο εν λόγω γύρος χρηματοδότησης αποτελεί την πρώτη επένδυση της Point Nine στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η εγχώρια αγορά ωριμάζει και έχει εισέλθει στο πεδίο δράσης επενδυτών εγνωσμένης αξίας και παγκόσμιας φήμης.



Τον γύρο χρηματοδότησης του Wikifarmer συμπλήρωσαν "Άγγελοι Επενδυτές" όπως ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης - Πρόεδρος και CEO της Intracom Ventures, οι ιδρυτές της cargo.one, ο Νίκος Μωραϊτάκης - συνιδρυτής/CEO της Workable, ο Przemyslaw Budkowski - CEO της Merxu, ο Cihan Aksakal - ιδρυτής της Zenjob, ο Louis Pfizner - ιδρυτής της Caya.com και της Treatwell, καθώς και από ήδη υπάρχοντες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων Ελλήνων VC Metavallon, καθώς και αγγέλων επενδυτών όπως η Sophia Bendz.

Σήμερα, η πλατφόρμα του Wikifarmer πλησιάζει τους 1 εκατ. καθημερινούς επισκέπτες μηνιαίως. Έχει βοηθήσει χιλιάδες επιχειρήσεις να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος κατά έως και 30%, και τους αγρότες να πωλούν απευθείας τα προϊόντα τους χωρίς μεσάζοντες, ενώ αυξάνουν το πελατολόγιο τους τριπλασιάζοντας την κερδοφορία τους.