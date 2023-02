MIG: Με ποσοστό άνω του 5% και ο Αναστάσιος Στάμου

Δεύτερος μέτοχος με ποσοστό άνω του 5% προκύπτει στην MIG, ενόψει της κρίσιμης ΓΣ στις 6 Φεβρουαρίου για την πώληση της Attica Group.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ποσοστό 5,028% ελέγχει πλέον ο κ. Αναστάσιος Στάμου και η Βιομηχανία Πλαστικών ΡΟΛΟΠΑΚ.

Σημειώνεται ότι την 1η Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε ότι ποσοστό 5,48% στην εισηγμένη απέκτησε η κα Δέσποινα Ηλιοπούλου, κόρη του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, στα συμφέροντα του οποίου ανήκει η ακτοπλοϊκή εταιρία SeaJets.

Μεγαλομέτοχος της MIG με 31,193% είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (στο εξής "η Εκδότρια") ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι την 3.2.2023 η εταιρία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο κ. Αναστάσιος Στάμου υπέβαλαν στην Εκδότρια τις από 3.2.2023 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου

Στοιχεία υπόχρεων: "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και Αναστάσιος Στάμου

Πλήρης επωνυμία μετόχου: "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 2.2.2023

Συνολικές θέσεις:

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: 4,76227%

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 5,02836% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ήτοι 4,66553% άμεσα κατεχόμενο και 0,36283% έμμεσα κατεχόμενο

Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 47.242.062 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, εκ των οποίων 43.833.201 άμεσα κατεχόμενα και 3.408.861 έμμεσα κατεχόμενα

Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

Οι υπόχρεοι ελέγχουν ποσοστό 4,66553% μέσω της "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ποσοστό 0,01040% μέσω της "RO ESTATE ONE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.", ποσοστό 0,17775% μέσω της "RO ESTATE TWO ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε." και ποσοστό 0,17468% μέσω της "RO ESTATE THREE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.".