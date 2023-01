Στην κορυφή των αποδόσεων και το 2022 η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ συνέχισε και το 2022 τη σταθερή της πορεία ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα, με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση €3 δισ.

Η πλειονότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία, κατέγραψε για το 2022 καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. Ειδικότερα στην άκρως ανταγωνιστική κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδος, δύο αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη με το Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού στην 1η θέση και το Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund στην 2η θέση, ανάμεσα σε συνολικά 41 Α/Κ στην κατηγορία τους.

Αντίστοιχα σημαντικά αποτελέσματα καταγράφηκαν και στα θεσμικά χαρτοφυλάκια, όπου η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ προσφέρει επαγγελματική διαχείριση υψηλού επιπέδου, με το σύνολο σχεδόν των κεφαλαίων υπό διαχείριση να έχουν καταγράψει υπεραπόδοση σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς τους για το 2022. Και αυτό σε ένα εξαιρετικά δυσμενές επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο απαιτούσε προσαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ταυτόχρονα, ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, η εταιρεία προσέφερε και προσφέρει νέες επενδυτικές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες για σταθερή απόδοση, όπως το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού, το οποίο είχε μεγάλη ανταπόκριση από τους επενδυτές, καταγράφοντας εισροές ύψους €183 εκατ., τις μεγαλύτερες στην ελληνική αγορά για το 20222.

Ο κ. Ηρακλής Μπαμπλέκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ανέφερε: "Το 2022 ήταν μια ακόμη χρονιά υψηλών επιδόσεων για την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, αποτέλεσμα της στρατηγικής που εφαρμόζει και της προσήλωσής της στο όραμά της. Στόχος μας για το 2023 είναι η εταιρεία να πρωταγωνιστήσει στην στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας με όρους βιωσιμότητας και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην αγορά διαχείρισης κεφαλαίων, τόσο με την επίτευξη αποδόσεων για τους πελάτες της, όσο και για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγγελματισμού των στελεχών της".

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής σε εγχώριες επενδύσεις, με στρατηγική τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, των εγχώριων επενδύσεων και την ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, προσφέροντας λύσεις και αποδόσεις, τόσο στους ιδιώτες πελάτες της όσο και στους μεγαλύτερους δημόσιους και επαγγελματικούς φορείς διαχείρισης περιουσίας.

Την ίδια στιγμή, αποτελεί τον μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή της χώρας σε επενδύσεις με χαρακτηριστικά ESG6 [A/K άρθρο 8 – SFDR], υλοποιώντας τη στρατηγική της αναφορικά με την υιοθέτηση των Αρχών Υπεύθυνων Επενδύσεων.

Το 2022, αναδείχτηκε ως μια χρονιά σημαντικών διακρίσεων για την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και τους ανθρώπους της:

- Η εταιρεία έλαβε τις διακρίσεις Asset Management Company of the Year Greece 2022 και Pension Fund Manager of the Year Greece 2022 από το διεθνές περιοδικό Global Banking & Finance Review

- Τα αμοιβαία κεφάλαια και οι διαχειριστές της εταιρείας έλαβαν υψηλές αξιολογήσεις από τους κορυφαίους διεθνείς οίκους Morningstar και Citywire.