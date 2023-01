"Great Place to Work" η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες απέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά την Πιστοποίηση του Great Place to Work, (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Η Πιστοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον. Η δεύτερη αυτή διάκριση έρχεται παράλληλα με την ουσιαστική ενδυνάμωση της εταιρείας, υλοποιώντας τον ευρύτερο μετασχηματισμό του ομίλου ΔΕΗ και επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρική ανάπτυξη έρχεται μέσω της σταθερής επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "η εδραίωση ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος με κουλτούρα εμπιστοσύνης και δέσμευσης αποτελεί θεμέλιο λίθο της εταιρείας και μετουσιώνει την ανάπτυξή της σε κοινό στόχο των ανθρώπων της, έχοντας κοινό όραμα την επιτυχία μέσω της συνεργασίας. Η συμμετοχή στη λίστα Great Place to Work® είναι τιμητική διάκριση για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της ως εργοδότη επιλογής".

Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα είναι εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί από την Great Place to Work® και ο τίτλος αποδίδεται στις καλύτερες εταιρείες στην ελληνική αγορά. Το Great Place to Work® λειτουργεί σε 60 χώρες και στις έξι ηπείρους.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: "Η πιστοποίηση Great Place to Work® αποδεικνύει περίτρανα την πορεία των τελευταίων ετών όπου δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην κουλτούρα και το περιβάλλον εργασίας όλων όσων είναι μέλη της οικογένειας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Με χαρά και περηφάνεια αποδεχόμαστε την επιβράβευση της φιλοσοφίας μας και την αποδοχή των ανθρώπων μας. Η εργώδης προσπάθεια υλοποίησης της ενεργειακής μετάβασης μέσω των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, βοηθά ταυτόχρονα στην εξέλιξή μας και στηρίζει τους ανθρώπους μας με καινοτόμες πρακτικές για την αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών. Πιστεύουμε στην καινοτομία, το σεβασμό και τη διαφάνεια ως μοχλούς ανάπτυξης των ανθρώπων. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συνεργάτες για αυτή τη σημαντική διάκριση".