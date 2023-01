Η νέα οργανωτική δομή της Mytilineos Energy & Metals

Η Mytilineos σημειώνει ότι το 2022 εξελίχθηκε σε μια ιστορική χρονιά για τη εταιρεία και το 2023, με τον επικείμενο εταιρικό μετασχηματισμό, η έναρξη του οποίου ανακοινώθηκε στις 14.12.2022, ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, προσανατολισμένο στις τάσεις της ενεργειακής μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Mytilineos ενέκρινε στις 10.01.2023 τις προτάσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ευάγγελου Μυτιληναίου για την αναδιοργάνωση των δομών της εταιρείας με ισχύ από 01.01.2023.

H νέα οργανωτική δομή της Mytilineos Energy & Metals έχει πλέον δύο (2) επιχειρηματικούς Κλάδους:

• Τον νέο Κλάδο Ενέργειας με επικεφαλής τον Γιάννη Καλαφατά - Chief Executive Director, Energy, και

• Τον Κλάδο Μεταλλουργίας με επικεφαλής τον Δημήτρη Στεφανίδη - Chief Executive Director, Metallurgy.

Την ανώτατη και ανώτερη διοίκηση της Εταιρείας στελεχώνουν επίσης οι:

• Ευάγγελος Χρυσάφης ως Vice Chairman and Executive Director of the BoD for Regulatory and Strategic Energy and Infrastructure Matters

• Χρήστος Γαβαλάς ως Chief Treasury & IR Officer και προσεχώς Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. με εποπτικό ρόλο επί των οικονομικών θεμάτων της Εταιρείας

• Έλενος Καραΐνδρος ως Chief Strategy and M&A Officer

• Ελευθερία Κοντογιάννη ως Chief Finance Officer

• Βίβιαν Μπουζάλη ως Chief Corporate Affairs & Communication Officer

• Φώτης Σπυράκος ως Chief Administration Officer & Head of CEO’s Office

• Σάρα Φιδέλη ως Chief People Officer

• Nίκος Κεραμίδας ως Executive Director, European Affairs & Regulatory Advocacy

• Δημήτρης Παπαδόπουλος ως Executive Member of the BoD and Executive Director, Corporate Governance & Sustainable Development

• Πέτρος Σελέκος ως Executive Director, Legal, Contracts & Compliance

Στον νέο Κλάδο Ενέργειας, με επικεφαλής τον Γιάννη Καλαφατά ως Chief Executive Director, Energy, υπάγονται πέντε (5) δραστηριότητες:

• Μ Renewables, με Executive Director τον Νίκο Παπαπέτρου, που ενσωματώνει το σύνολο του χαρτοφυλακίου των έργων ΑΠΕ (όλων των τεχνολογιών) και αποθήκευσης της Εταιρείας και θυγατρικών/συνδεδεμένων αυτής σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και τη δραστηριότητα κατασκευής έργων ΑΠΕ για τρίτους.

• M Energy Generation & Management, με Executive Director τον Γιάννη Γιαννακόπουλο, που αναλαμβάνει (α) τη διαχείριση και λειτουργία των θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 2GW, (β) το market bidding & non-physical power trading, (γ) τη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας από δικά μας generation assets (θερμικά και ΑΠΕ) καθώς και 3rd parties PPAs, (δ) τη διαχείριση ΦΟΣΕ και (ε) δημιουργία πράσινων VBL προϊόντων (τα (α) έως και (ε) από κοινού καλούμενα "Energy Management”).

• M Energy Customer Solutions, με Executive Director τον Τάσο Παπαναγιώτου, που ενσωματώνει τις δραστηριότητες λιανικής B2C και B2small businesses (μικροί εταιρικοί πελάτες και επαγγελματίες), προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και παροχής νέων προϊόντων & υπηρεσιών λιανικής (ενεργειακή απόδοση, έξυπνες πόλεις, διαχείριση εγκαταστάσεων, υπηρεσίες Internet of Things /digital, κ.α.).

• M Power Projects, με Executive Director τον Κώστα Χωρινό, που ενσωματώνει τα συμβατικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έργα energy transition (π.χ. δίκτυα διανομής, υδρογόνο κλπ.), έργα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιακής μετάβασης, smart cities & IoT platforms.

• M Integrated Supply & Trading (μέσω θυγατρικής της Εταιρείας), με Executive Director τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, με αντικείμενο (α) την προμήθεια και διαχείριση ΦΑ καθώς και άλλων ενεργειακών προϊόντων και (β) το customer facing και την παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για Β2Β μεγάλους εταιρικούς πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Παράλληλα, δημιουργούνται τρεις θέσεις κεντρικών υπηρεσιών αναφερόμενες στον Γιάννη Καλαφατά ως Chief Executive Director, Energy:

• Director, Technical CoE & CI (Center of Excellence and Continuous Improvement) με τον Χρήστο Παντζίκα.

• Director, BI & DT (Energy Business Innovation & Digital Transformation) με τον Μηνά Χανιώτη και

• Executive Director, IT & DS (Information Technology & Digital Strategy) με τον Κωνσταντίνο Φατόλα.

Στον νέο Κλάδο Μεταλλουργίας, με επικεφαλής τον Δημήτρη Στεφανίδη ως Chief Executive Director, Metallurgy, υπάγονται έξι (6) δραστηριότητες:

• AOG Plant με επικεφαλής τον Λευτέρη Γρηγορίου

• Volos Factory με επικεφαλής τον Γιώργο Οικονόμου

• Recycling με επικεφαλής τον Γιώργο Γεωργαλά

• Commercial με επικεφαλής τον Χριστόφορο Μέξα

• Bauxite Mining με επικεφαλής τον Μάνθο Κωνσταντινίδη

• Zinc & Lead Metallurgy με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Κοντούζογλου