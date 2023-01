Γεμίζει η Ελλάδα με "έξυπνες" θυρίδες, έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο

Του Φώτη Φωτεινού

Μία από τις πλέον σύγχρονες τάσεις στον ευρύτερο κλάδο των ταχυμεταφορών και του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι οι "έξυπνες θυρίδες, τα smart lockers.



Αυτό, διότι οι χρήστες απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία στις παραδόσεις και συνάμα, πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.



Σύμφωνα με μελέτες της ΕΕΤΤ για την εγχώρια ταχυδρομική αγορά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές των κρατών - μελών, η εγκατάσταση θυρίδων αναμένεται να ενταθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που διαμορφώνονται.

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο

Η ΕΕΤΤ έχει προχωρήσει στη θέσπιση αρχικών ρυθμίσεων για τις αυτοματοποιημένες ταχυδρομικές θυρίδες, με την απόφαση 710/019/13-03-2014 (ΦΕΚ 1441/Β/04-06-2014) και θέμα "Καθορισμός των προϋποθέσεων διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, των πιθανών παρεκκλίσεων και προϋποθέσεων αυτών, καθώς και θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ’ οίκον διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ είκοσι χιλιόγραμμων, στο πλαίσιο της παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας".



Παράλληλα, σχετικά πρόσφατα ψηφίστηκε ο Νόμος 4796/2021, ο οποίος εισήγαγε την έννοια της αυτοματοποιημένης ταχυδρομικής θυρίδας (parcel locker).



Οι πάροχοι έχουν ήδη εντάξει στο δίκτυό τους και χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες ταχυδρομικές θυρίδες, τις θέσεις των οποίων καταχωρούν ως δίκτυο στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ.



Ωστόσο, όπως αναφέρει η Αρχή, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης με βάση και τη διεθνή εμπειρία.



Επιπρόσθετα, η σκοπιμότητα για πρόσθετη κανονιστική παρέμβαση, με στόχο τον ορισμό οριζόντιων υποχρεώσεων πρόσβασης δέον να διερευνηθεί και σε σχέση με την πρόσβαση/χρήση σημείων πρόσβασης σε δημόσιους χώρους.



Δεδομένου του πεπερασμένου χαρακτήρα των δημόσιων χώρων στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου έγκειται και το ισχυρότερο οικονομικό ενδιαφέρον για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη δικτύων αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων (postal lockers), με βάση την αρχή "εξυπηρετείται πρώτος αυτός που έρχεται πρώτος" (first come, first served) δύναται στο μέλλον να οδηγήσει σε φυσικά μονοπώλια στο τελευταίο μίλι, που θα υψώνουν εμπόδια εισόδου σε υφιστάμενους ή/και νεοεισερχόμενους παρόχους.



Περαιτέρω, σε παρόχους, που με βάση τα παραπάνω ενδεχομένως να φέρουν υποχρεώσεις για την παροχή πρόσβασης σε σημεία του δικτύου τους, ίσως πρέπει να διερευνηθεί η σκοπιμότητα θέσπισης υποχρέωσης ανοιχτών δεδομένων, αναφορικά με τις ευκολίες και υποδομές του δικτύου τους, που υπόκεινται σε πρόσβαση.



Για τους ανωτέρω λόγους, η ΕΕΤΤ προχώρησε στη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, με στόχο την εφαρμογή κανονιστικής παρέμβασης.

Οι κινήσεις ΕΛΤΑ, ACS, Skroutz και BOX NOW

Τα ΕΛΤΑ, τα οποία διαθέτουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην αγορά του ταχυδρομείου, εξήγγειλαν στην περασμένη ΔΕΘ τη λειτουργία των "ΕΛΤΑ pickup".

Οι θυρίδες αυτές, εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα εγκατασταθούν, μεταξύ άλλων, σε Λάρισα, Κομοτηνή, Πάτρα και Κόρινθο.



Αντίστοιχα, η ACS, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις ταχυμεταφορές, λειτουργούσε, τον περασμένο Οκτώβριο, 50 "έξυπνες" θυρίδες (ACS Smartpoint Lockers) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο την προσθήκη 50 έως τα τέλη του 2022.



Αντίστοιχα, μεγάλο δίκτυο "έξυπνων" θυρίδων διατηρεί η Skroutz. Η εταιρεία διέθετε τον Οκτώβριο 358 θυρίδες, οι οποίες εξυπηρετούνταν από 310 βαν, με αποτέλεσμα την υλοποίηση 15.000 αποστολών ημερησίως.



H Skroutz, εξαγοράζοντας την εταιρεία ταχυμεταφορών Sendx και το ίδρυμα πληρωμών Everypay, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση περισσότερων θυρίδων (εκτιμάται ότι στους επόμενους μήνες θα ανέλθουν στις 1.000), ουσιαστικά επιδιώκει το σύνολο των πωλήσεων να προέρχεται από αγορές απευθείας από το "Skroutz".



Τέλος, η BOX NOW διέθετε, τον Οκτώβριο, 1.000 θυρίδες, με στόχο τις 1.200 – 1.300 μέχρι τα τέλη του 2022. Οι νέες πόλεις που προστίθενται σταδιακά, μεταξύ άλλων, είναι τα Ιωάννινα, η Ηγουμενίτσα, η Πάτρα, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Καστοριά και η Πτολεμαΐδα.