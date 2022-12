Demo Day του προγράμματος Μαθητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας "Junior Squeezy" του Orange Grove

Το πρόγραμμα Μαθητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας "Junior Squeezy” του Orange Grove καιτης Ολλανδικής Πρεσβείας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, κορυφώθηκε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, με τη διοργάνωση του διαδικτυακού Demo Day, στο οποίο οκτώ μαθητικές ομάδες παρουσίασαν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους σε κριτική επιτροπή καιεπιλεγμένο κοινό. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Πρέσβης της Ολλανδίας, Susanna Terstal.

Ειδικότερα, οι οκτώ συμμετέχουσες ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό ήταν οι: Aristeos, Cup It, ExChange, Gads, Green Spark, Local, PaBag και Verges. Την κριτική επιτροπή απάρτιζαν οι: Δρ. Χρήστος Αποστολόπουλος - Διευθυντής Ποιότητας και Ασφάλειας της FrieslandCampina Hellas και πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ, Λίνα Ιωάννου - Επιστημονική Συνεργάτης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Συρίγου, Αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Μαρίση Μπαλιούση - Διευθύντρια Σύνταξης στο Capital.gr και Σπύρος Οικονόμου - Business & Ecosystems Development Chapter Leader της Interamerican. Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η Χριστίνα Στριμπάκου, συνιδρύτρια του LIA' Premium Extra Virgin Olive Oil.

Νικητές του Demo Day αναδείχθηκαν οι:

- GREEN SPARK (πρώτη θέση). Η Green Spark αποτελεί μία καινοτόμα θήκη κινητών τηλεφώνων με ενσωματωμένο δυναμό που φορτίζει την μπαταρία του τηλέφωνου οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα φορτισμένο τηλέφωνο για τον χρήστη και εξοικονόμηση ενέργειας για το περιβάλλον.

- VERGES (δεύτερη θέση). Η ομάδα Verges έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις βέργες των αμπελώνων, που σήμερα απορρίπτονται και καίγονται προκαλώντας ατμοσφαιρική ρύπανση, και να τις χρησιμοποιήσει ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία χρηστικών προϊόντων, όπως παλέτες, συσκευασίες, καλάθια και πώματα για φιάλες.

- GADS (τρίτη θέση). Το GADS αποτελεί μία συσκευή ειδοποίησης για το σβήσιμο του φωτισμού στις αίθουσες σχολείων. Η συσκευή θα είναι απλή στην κατασκευή, εύκολη στη χρήση και οικονομική ώστε να μπορεί εύκολα να αγοραστεί και να τοποθετηθεί στις σχολικές αίθουσες προκειμένου να περιοριστεί η άσκοπη χρήση ενέργειας όταν υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια ή η αίθουσα δεν χρησιμοποιείται.

Από τον Οκτώβριο και κάθε εβδομάδα είκοσι ομάδες νέων επιχειρηματιών από ολόκληρη την Ελλάδα συμμετείχαν σε εργαστήρια εκπαίδευσης και κατάρτισης που στόχευαν στην εξοικείωσή τους με τις έννοιες της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, καθώς και με startup μεθοδολογίες και εργαλεία, από business model canvas και problem/solution fit έως budgeting και marketing. Με την πολύτιμη καθοδήγηση από μέλη του δικτύου εκπαιδευτών και μεντόρων της θερμοκοιτίδας Orange Grove, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν στον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και ανέπτυξαν ικανότητες όπως, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η δημιουργία αξίας, η συνεργασία, η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων κ.ο.κ.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως η "Junior” εκδοχή του διακεκριμένου διαγωνισμού pitching "The Squeeze” του Orange Grove και προσφέρει γνώσεις σε μαθητές/μαθήτριες Γ’ Γυμνασίου με Γ’ Λυκείου σχετικά με τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων με θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον (impact-driven entrepreneurship).

Οι νικήτριες ομάδες κέρδισαν ένα πρόγραμμα custom εκπαίδευσης από τον ολλανδικό οργανισμό Ideahackers.network προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους ιδέας και εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εταιρείες FrieslandCampina Hellas (NOYNOY) και Interamerican.

