Στη λίστα των top τραπεζών διεθνώς τοποθετεί η Morgan Stanley την Eurobank

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Στην τοποθέτηση της Eurobank στη λίστα με τις κορυφαίες τράπεζες διεθνώς σε ό,τι αφορά τις εκτιμώμενες αποδόσεις, προχώρησε η Morgan Stanley, λόγω των πολύ θετικών προοπτικών που έχει η ίδια η ελληνική τράπεζα καθώς και η ελληνική οικονομία.

Η Eurobank προστέθηκε έτσι στη λίστα Financials' Finest List της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, αντικαθιστώντας την Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας και πλέον περιλαμβάνει τις εξής 13 τράπεζες:

CaixaBank, China Merchants Bank, Citizens Financial Group, Commerzbank, Eurobank, ICICI Bank, Industrial Bank Co. Ltd, Itau Unibanco Holding, M&T Bank Corp., Regions Financial Corp, Resona Holdings, Shinhan Financial Group και Wells Fargo & Co.

Η λίστα Financials' Finest περιλαμβάνει εκείνες τις τραπεζικές μετοχές που κατά την Morgan Stanley έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές για υπεραπόδοση σε ορίζοντα 3 έως 6 μηνών.

Όπως σημειώνει η Morgan Stanley, αφαιρεί την Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας (SNB) από τη λίστα Financials 'Finest καθώς ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για χρηματοδότηση εν μέσω ισχυρής ανάπτυξης δανείων σημαίνει ότι τα καθαρά περιθώρια εσόδων θα αρχίσουν να μειώνονται το β’ τρίμηνο του 2023, περιορίζοντας την άνοδο των αποτιμήσεών της. Η M.S αναμένει άνοδο της τάξης του 27% για την SNΒ το 2023.

Εναλλακτικά, όπως τονίζει, βλέπει περισσότερα ανοδικά περιθώρια στη Eurobank. Η ανάκαμψη των ελληνικών μακροοικονομικών μεγεθών συνεχίζεται, με τους οικονομολόγους της Morgan Stanley να αναμένουν σχετική ανθεκτικότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει επίσης μικρότερη έκθεση σtτην επιβράδυνση στην Ευρώπη έναντι των τραπεζών της περιοχής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, δεδομένης της μικρότερης εξάρτησης από το εμπόριο.

Η αμερικανική τράπεζα βλέπει επίσης θετικές προοπτικές για την αύξηση των δανείων στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο (~5% αύξηση στα εξυπηρετούμενα δάνεια) χάρη στη στήριξη των κεφαλαίων τη Ε.Ε. και τις επανεπενδύσεις. Η επέκταση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NIM) μόλις ξεκινά για τις ελληνικές τράπεζες, όπως τονίζει η M.S., έπειτα από τις αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ (με το τελικό επιτόκιο να αναμένεται στο 2,5% το 2023), με το όφελος να ξεπερνά τον αρνητικό αντίκτυπο από τις υψηλότερες προβλέψεις λόγω της μείωσης των κινδύνων στην ποιότητα του ενεργητικού.

Η Morgan Stanley δίνει τιμή στόχο το 1,38 ευρώ για την Eurobank και βλέπει περιθώρια ανόδου 28%, ενώ εκτιμά πως η μερισματική απόδοση θα διαμορφωθεί στο 6,2%.