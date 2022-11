Up Hellas: Νέες ψηφιακές κάρτες για την επιβράβευση του προσωπικού

H Up Hellas με γνώμονα την καλύτερη εμπειρία του εργαζομένου, λάνσαρε πρόσφατα τις digital cards, δηλαδή την full ψηφιακή έκδοση των go for EAT (Κάρτα Σίτισης), Up Gift (Κάρτα Δώρου & Επιβράβευσης) και Up Holidays (Κάρτα Διακοπών). Οι ψηφιακές προπληρωμένες κάρτες είναι ένα από τα πιο πολύτιμα "εργαλεία" της σύγχρονης καθημερινότητας όλων μας, διευκολύνοντας πολύ τις διαδικτυακές -και μη- συναλλαγές μας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η απουσία έκδοσης πλαστικής κάρτας συμβάλει στην μείωση των οικολογικών αποτυπωμάτων.

Ουσιαστικά, δεν εκδίδεται φυσική κάρτα, αλλά μια ψηφιακή κάρτα, η οποία αποστέλλεται άμεσα στο κινητό του εργαζόμενου, μέσω email ή SMS/Viber. Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά, από θέμα διαχείρισης, χρόνου και ευκολίας, μέχρι το σημαντικότερο, που είναι η απουσία χρήσης πλαστικού.

Κατά τα άλλα, οι Digital Cards έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις ήδη υπάρχουσες κάρτες, όπως τον πλήρη έλεγχο του χρήστη μέσα από την εφαρμογή (app) της Up Hellas, το Feed a Friend δηλαδή την μεταφορά ποσού σε κάποιον άλλον κάτοχο της κάρτας αλλά και το HeroCorp, το πρόγραμμα άμεσης επιστροφής χρημάτων. Παράλληλα υπάρχει πάντα το μοναδικό πλεονέκτημα του ανοιχτού δικτύου, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές τους κάρτες όπου αυτοί επιθυμούν, σε φυσικά και online καταστήματα.

Γιατί να επιλέξετε τις νέες ψηφιακές κάρτες της Up Hellas ;

Περισσότερη ασφάλεια: Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σαν φυσικές κάρτες, είναι σχεδόν αδύνατο να κλαπούν ή να τις χρησιμοποιήσει κάποιος χωρίς την συγκατάθεσή σας. Έχετε τον πλήρη έλεγχο της κάρτας σας αφού μπορείτε να τις κλειδώσετε ή να τις ακυρώσετε μέσα από το κινητό σας.

Μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία για τον εργαζόμενο: Είναι σαφώς πιο βολικές από τις φυσικές κάρτες αφού επιτρέπουν στον χρήστη να πραγματοποιεί γρήγορες και εύκολες πληρωμές μέσω της Up Hellas εφαρμογής. Δεν χρειάζεται να κουβαλάει το πορτοφόλι του ενώ μπορεί επίσης να κάνει πληρωμές μέσω Google Pay και Αpple Pay.

Mικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο: H απουσία πλαστικού μειώνει δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς δεν χρησιμοποιείται πλαστικό, μέταλλο ή χρώμα για την εκτύπωσή τους, αλλά και χαρτί για την παράδοση τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εκατομμύρια φυσικές κάρτες σε κυκλοφορία, οι οποίες λήγουν και πρέπει να αντικαθίστανται κάθε μέρα, η χρήση ψηφιακών καρτών έχει σημαντική θετική επίδραση στο περιβάλλον.

Η Up Hellas, μέσα σε 6+ χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα, έχει καταφέρει να αναδιαμορφώσει την αγορά των αφορολόγητων εταιρικών προνομίων και να δημιουργήσει νέα trends. Πρωταρχικός τους στόχος είναι να δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους, δηλαδή τους εταιρικούς πελάτες και τους εργαζόμενους των εταιρειών που απολαμβάνουν τα προνόμια τους.

Μάλιστα σήμερα εξυπηρετούν χιλιάδες πελάτες και δεκάδες χιλιάδες χρήστες των λύσεων τους κάθε μέρα, σε όλη την Ελλάδα. Από μεγάλες πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες, μέχρι και μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις στο προσωπικό τους. Τέλος, επιλέγουν πάντα να πειραματίζονται με νέες προσεγγίσεις για να κάνουν τους πελάτες τους πιο ανεξάρτητους και τους χρήστες των λύσεων τους ακόμα πιο χαρούμενους.