Μέσα από τη διαδικασία του shoot out παραπέμπεται η τύχη της ΛΑΡΚΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:50

Στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε η κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AD Holdings AG, για τη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση της ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε προχώρησε σήμερα το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ.

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν (α) το μεταλλείο της Λάρυμνας, ήτοι τα μεταλλευτικά δικαιώματα και το μεταλλευτικό εργοστάσιο, εδαφικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και (β) το μεταλλείο του Λουτσίου, ήτοι τα μεταλλευτικά δικαιώματα μαζί με εδαφικές εκτάσεις και εγκαταστάσεις εντός αυτών.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ΤΑΙΠΕΔ θα ενημερώσει άμεσα τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οικονομική προσφορά του κοινοπρακτικού σχήματος, προκειμένου να λάβει την έγκρισή τους και να προχωρήσει στην ανακήρυξη προτιμητέου επενδυτή και την ενεργοποίηση της διαδικασίας εκατέρωθεν πλειοδοσίας, εφόσον απαιτηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προσφορά του σχήματος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AD Holdings AG είναι αισθητά μεγαλύτερη από αυτήν που προσφέρει ο έτερος ενδιαφερόμενος, το ιρλανδικό fund Commodity & Mining Insight (CMI). Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνολική προσφορά της κοινοπραξίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AD Holdings AG για τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ είναι της τάξης των 5 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η προσφορά του ιρλανδικού fund είναι της τάξης του 1,5 εκατ.

Ο τελικός ανάδοχος για τη ΛΑΡΚΟ θα προκύψει μετά από τη διαδικασία του shoot out καθώς και οι δυο πλευρές έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν σε νέα προσφορά. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να δούμε εάν το CMI θα επιχειρήσει να κάνει shoot out την προσφορά της κοινοπραξίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AD Holdings AG υποβάλλοντας νέα αυξημένη πρόταση και για το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ. Σε ό,τι αφορά το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AD Holdings AG οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ληφθεί προς το παρόν απόφαση για το αν και πώς θα συμμετάσχει τελικά στη διαδικασία του shoot out.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι όροι της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας καθορίζονται από την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 5254/28.11.2020), που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρ. 11 του Ν. 4664/2020 (ΦΕΚ A’ 32/14.02.2020), σε συμφωνία και με την απόφαση Nr. C (2014) 1818 final/27.03.2014 της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Competition).