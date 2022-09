Epsilon Net: Άλμα καθαρών κερδών και τζίρου άνω του 70% στο α' εξάμηνο

Άλμα άνω του 70% κατέγραψε ο όμιλος Epsilon Net τόσο στα καθαρά κέρδη και τα EBITDA του, όσο και στον κύκλο εργασιών του, το α' εξάμηνο του 2022, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πιο ειδικά, τα καθαρά κέρδη του ομίλου σημείωσαν αύξηση 72,68%, με τον τζίρο να ενισχύεται κατά 72,49%.

Τα οικονομικά αποτελέσματα, παρά τις ιδιαίτερες διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση και στην τρέχουσα περίοδο τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για:

✓ επικέντρωση στην στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

✓ συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων με στόχο την παροχή "all in one solution" για κάθε τομέα δραστηριότητας

✓ υψηλά ποσοστά οργανικής ανάπτυξης που στηρίζονται στα επαναλαμβανόμενα έσοδα και την αξιοποίηση του υφιστάμενου πελατολογίου

✓ δυναμικό σχέδιο στοχευμένων εξαγορών, για την περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής βάσης & τη διείσδυση σε κάθετες αγορές.

Αναλυτικά τα μεγέθη έχουν ως εξής:

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες κινήσεις που εντάσσονται στην στρατηγική της εταιρίας για διεύρυνση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό η μητρική εταιρεία απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή στις εταιρίες :

➢ CSA (συστήματα πληροφορικής για τον τομέα της υγείας – φαρμακεία) ➢ DIGITAL4U (πληροφοριακά συστήματα & υπηρεσίες στους τομείς του E-commerce και του Digital Marketing)

➢ TAXHEAVEN (λύσεις επιστημονικής τεκμηρίωσης και ενημέρωσης) ενώ πρόσφατα (Σεπτέμβρης 2022) ανακοίνωσε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού τριών εταιριών στον τομέα του Hospitality (BookOnlineNow, HotelOnCloud, Hotel Availabilities) δημιουργώντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που απευθύνεται στις επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (PMS, Booking Engine, Channel Manager).

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου εξαμήνου, σύναψε συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας με :

➢ την Εθνική Τράπεζα και την EUROBANK για την αξιοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης της Ψηφιακής Αναβάθμισης των πελάτων τους από το Ταμείο Ανάκαμψης, και

➢ το SKROUTZ, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η μητρική εταιρία προχώρησε στην αγορά αυτόνομου κτιριακού συγκροτήματος ιδιαίτερης προβολής, στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο, το οποίο θα διαθέτει σύγχρονες υποδομές υψηλής ποιότητας ώστε να καλύψει όλες τις λειτουργίες της έδρας της επιχείρησης, τις νέες τεχνολογικές δομές που αναπτύσσει ο Όμιλος, καθώς και τη δημιουργία θερμοκοιτίδας τεχνολογικών start ups για τη γενικότερη ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Το 2022 αποτελεί για τον Όμιλο της Epsilon Net χρονιά επιβεβαίωσης της ηγετικής μας θέσης στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα και επιβράβευσης της στρατηγικής μας. Βασιζόμενοι στους ανθρώπους μας, επενδύοντας στη συνεχή βελτίωση της εργασιακής μας κουλτούρας κάτι που το αποδεικνύει και η πρόσφατη σημαντική μας διάκριση μέσα στις 10 καλύτερες εταιρίες στην Ευρώπη σε σχέση με το εργασιακό μας περιβάλλον, με επιμονή στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες μας μέσα από τη στρατηγική "all in one solution", εξελίσσουμε καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων πελατών μας. Παράλληλα, η σημαντική αύξηση της πελατειακής μας βάσης, αποτελεί την αφετηρία για την επίτευξη υψηλού βαθμού ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων, αυξανόμενων θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες είναι και η πραγματική βάση για τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου μας.

