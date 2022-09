Ξεπερνά το 15% η πρόοδος στο νέο αεροδρόμιο της Κρήτης, στο Καστέλι - Στα τέλη του 2025 η λειτουργία του

Του Φώτη Φωτεινού

Ξεπερνά το 15% η πρόοδος στο νέο αεροδρόμιο της Κρήτης, στο Καστέλι, σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό υλικό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ.

Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα αντικαταστήσει το αεροδρόμιο Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης", θα είναι το 2ο μεγαλύτερο της Ελλάδας, με δυνατότητα διαχείρισης έως και 18 εκατ. επιβατών ετησίως (κατά την έναρξή του θα εξυπηρετεί 10 εκατ. επιβάτες, με πρόβλεψη τα 15 εκατ.).

Το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται στα 520 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ελληνικό δημόσιο κατέβαλε τα 180 εκατ. ευρώ. Μέτοχοι του νέου αεροδρομίου είναι το ελληνικό δημόσιο με 45,9%, η ΤΕΡΝΑ με 32,46% και η ινδική GMR με 21,64%.

Η περίοδος παραχώρησης, που ξεκίνησε το 2020, εκτείνεται σε 35 χρόνια, στα οποία περιλαμβάνονται τα 5 έτη κατασκευαστικής περιόδου, όπερ και σημαίνει ότι η περίοδος παραχώρησης λήγει το 2055.

Στο πλαίσιο των σύμβασης παραχώρησης, το ελληνικό δημόσιο χρηματοδοτεί μέρος της κατασκευής, καθώς παρέχει τμήμα των αεροπορικών τελών (ΤΕΑΑ) του υφιστάμενου αεροδρομίου του Ηρακλείου στην ανάδοχο κοινοπραξία.

Σύμφωνα με αναλυτές της αεροπορικής αγοράς, μεταξύ 2016 και 2019, το υφιστάμενο αεροδρόμιο σημείωσε σημαντική άνοδο της επιβατικής κίνησης από 6 εκατ. σε σχεδόν 8 - 8,2 εκατ., με δίκτυο άνω των 100 αεροπορικών εταιρειών σε 160 προορισμούς σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική.

Παρά τα όποια προβλήματα, παραμένει η στόχευση για την παράδοση του στα τέλη του 2025.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου αεροδρομίου

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου σε έκταση 6.000 στρεμμάτων, με μήκος διαδρόμου 3,2 χλμ. και δυνατότητα επέκτασης στα 3,8 χλμ.

Ο αεροσταθμός θα διαθέτει 19 πύλες επιβίβασης, εκ των οποίων οι 8 θα είναι συνδυαστικής χρήσης για πτήσεις εντός και εκτός Σένγκεν.

Επίσης, ο αερολιμένας θα διαθέτει:

–31 απομακρυσμένες θέσεις Power in – Power out ICAO Code C με σύστημα ανεφοδιασμού Fuel Hydrant,

–6 θέσεις στάθμευσης MARS τύπου push back για αεροσκάφη τύπου ICAO Code E εξοπλισμένες με Fuel Hydrant και τροφοδοσία 400 Hz και PreConditioned Air,

–4 θέσεις στάθμευσης ελικοπτέρων,

–Δεύτερο διάδρομο προσαπογειώσεων, μήκους 3.200m, κατηγορίας ICAO 4E για πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη, με διπλή διασύνδεση (taxilink) του νέου διαδρόμου προσαπογειώσεων με τον υφιστάμενο διάδρομο αεροδρομίου της 133ης Σμηναρχίας Μάχης,

–Σταθμό Γενικής Αεροπορίας/VIP και πίστα χωρητικότητας 9 θέσεων αεροσκαφών,

–Εμπορικούς χώρους 13.000 τμ,

–Εγκατάσταση σταθμού λεωφορείων και λοιπών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,

–Αποθηκευτικούς χώρους και χώρους γραφείων άνω των 6.000 τμ.

Αναφορικά με την οδική πρόσβαση στο αεροδρόμιο, θα υλοποιηθεί σύνδεση Βόρειας και Νότιας Κρήτης με το διαμήκη άξονα που ενώνει τη Χερσόνησο με τη Νότια Κρήτη, μήκους 25 χιλιομέτρων, ενώ με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) εκτιμάται ότι το αεροδρόμιο θα είναι προσβάσιμο από το Ηράκλειο σε λιγότερο από 25 λεπτά.