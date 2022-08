Η Coca - Cola HBC εξαγοράζει την Three Cents, έναντι 45 εκατ. ευρώ

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η θυγατρική της, CC Beverages Holdings II BV, κατέληξε σε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της ESM Effervescent Sodas Management Limited (Three Cents) από την SICC Holding Limited, θυγατρική κατά 100% της IDEAL Holdings. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε προσαρμογές, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Σε δική της ανακοίνωση η IDEAL Holdings αναφέρει σχετικά: Η εταιρεία IDEAL Holdings Α.Ε. (η "Εταιρεία") ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση της κατά 100% Κυπριακής θυγατρικής της, S.I.C.C. Holding Limited (η "SICC"), ότι υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία της τελευταίας, με την CC Beverages Holdings II B.V. (η "CCBHC"), εταιρεία του ομίλου της Coca-Cola HBC AG, για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ESM Effervescent Sodas Management Limited ("Three Cents"). Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε προσαρμογές, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και κανονιστικές εγκρίσεις, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση, όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή.