Οι διεθνείς ξενοδοχειακοί όμιλοι "ψηφίζουν" Αθήνα

Της Ματίνας Χαρκοφτάκη

Ψήφο εμπιστοσύνης στο εγχώριο τουριστικό προϊόν δίνουν τα τελευταία χρόνια ισχυροί ξενοδοχειακοί όμιλοι παγκόσμιας εμβέλειας, οι οποίοι επιλέγουν σταθερά τη χώρα μας για να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στην Αθήνα. Είναι ενδεικτικό ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί 2002 branded δωμάτια στην πρωτεύουσα, δυναμικότητα η οποία αναμένεται να πολλαπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια λόγω των καινούργιων καταλυμάτων που είναι προγραμματισμένο να ανοίξουν στο κέντρο, το Ελληνικό και τα νότια προάστια. Από τα συνολικά 2002 καινούργια και rebranded δωμάτια ξενοδοχείων, τα περισσότερα έκαναν είσοδο στην αγορά το 2018, εκ των οποίων περίπου το 52% εντάσσεται στην κατηγορία των 5 αστέρων, το 26% στην κατηγορία των 4 αστέρων και το 14% είναι 3 αστέρων.

Ένα στα 5 δωμάτια επώνυμο

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η GBR Consulting, επί του παρόντος, το 1 στα 5 δωμάτια ξενοδοχείων στην Αθήνα, τα οποία καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές, όπως το κέντρο, τα βόρεια, τα νότια και τα δυτικά προάστια, λειτουργεί κάτω από μια επώνυμη ταμπέλα διεθνούς απήχησης. Αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι περίπου το 8% των αθηναϊκών ξενοδοχείων αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου ξενοδοχειακού ομίλου, την ίδια στιγμή που, το 2017, το ποσοστό της διείσδυσης για τα δωμάτια των ξενοδοχείων ανερχόταν περίπου στο 17% και το ποσοστό των ξενοδοχείων στο 7%. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, η προσφορά έχει καταγράψει σημαντική αύξηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, από το 2017 μέχρι σήμερα έχουν ανοίξει 8 νέα branded καταλύματα στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπως το Academia of Athens στην Ακαδημίας, λιβανέζικη επένδυση στην οποία έκανε το ντεμπούτο της η Autograph Collection της Marriott, το Athens Capital της Λάμψα στο Σύνταγμα με το brand Mgallery της Accor, το Dave Red της Brown Hotels στα παλιά γραφεία του ΚΚΕ στη Βερανζέρου, το πρώτο Ibis Styles της Accor στη Βουλιαγμένης, στα παλιά γραφεία της "Ελευθεροτυπίας", το Moxy της Marriott, επένδυση της Dimand στην Ομόνοια, το Selina στην Πλατεία Θεάτρου και το Wyndham Athens Residences στο Μεταξουργείο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου μετονομάστηκαν και επαναλανσαρίστηκαν με διεθνές brand επιπλέον 7 ξενοδοχεία, όπως το Athens Marriott, το Brown Acropol, το Kubic House και το Lighthouse Athens στην Ομόνοια (Brown Hotels), το Grand Hyatt Athens που πήρε τη θέση του Ledra Marriott καθώς και 2 ακίνητα των Convo hotels σε Καλλιθέα και Νέο Κόσμο. Να σημειωθεί ότι στην έρευνα δεν συμπεριελήφθησαν το Four Seasons του Αστέρα, το Dolce Attica Riviera της Wyndham στη Βραυρώνα και το Evereden της Vincci στην Ανάβυσσο καθώς δεν εντοπίζονται στο κέντρο.

Από την άλλη πλευρά, 8 ξενοδοχεία πλέον δεν βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα ενός επώνυμου διεθνούς ομίλου σε σύγκριση με το 2017. Αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τα καταλύματα του brand Best Western, το οποίο διατηρούσε πριν από 5 χρόνια συνολικά 8 ξενοδοχεία στην Αθήνα ενώ σήμερα λειτουργεί μόλις ένα. Σε αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το Hilton, το οποίο αυτήν τη στιγμή παραμένει κλειστό, ωστόσο το ακίνητο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, αναμένεται να επιστρέψει στην αγορά κάτω από την επωνυμία Conrad, ένα διεθνούς εμβέλειας brand του ομίλου Hilton, την ίδια στιγμή που οι κατοικίες θα φέρουν τις επωνυμίες Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences.

Άνοιξαν 71 νέα ξενοδοχεία

Σε ό,τι αφορά τώρα τον συνολικό αριθμό των καινούργιων ξενοδοχείων που άνοιξαν στην Αθήνα την τελευταία πενταετία, το νούμερο ανέρχεται σε 71, τα οποία κυρίως εντοπίζονται στο κέντρο της πόλης. Τα νέα καταλύματα αντιστοιχούν στο 20% του συνόλου των αθηναϊκών ξενοδοχείων και 14% των δωματίων. Τα περισσότερα από αυτά εντάχθηκαν στην κατηγορία των 4 αστέρων και το 32% στην κατηγορία των 5 αστέρων ενώ πλέον το 12% των δωματίων που λειτουργούν στην Αθήνα είναι καινούργια. Άλλωστε, τα τετράστερα κατέχουν ακόμη τη μερίδα του λέοντος στο δυναμικό της πρωτεύουσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 60 που ήταν το 2017 αυξήθηκαν στα 90 τη φετινή χρονιά, κάτι που αποδίδεται στο θετικό ισοζύγιο των νέων ξενοδοχείων καθώς άνοιξαν 26 ενώ αποχώρησαν μόλις 8 από την αγορά. Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πεντάστερων, τα οποία ενισχύθηκαν από 24 σε 34, με αποτέλεσμα σήμερα η Αθήνα να μετρά 5.539 δωμάτια 4 αστέρων και 7.101 5 αστέρων.

Μέσα στον Ιούλιο 4 deals

Δυναμικά, πάντως, ξεκίνησε η θερινή σεζόν και σε επίπεδο deals καθώς μόλις σε διάστημα ενός μήνα έκλεισαν 4 συμφωνίες στον εγχώριο ξενοδοχειακό κλάδο. Συγκεκριμένα, το 4 αστέρων Village Resort & Waterpark στη Χερσόνησο της Κρήτης αποκτήθηκε από την εταιρεία της Μαρίτας Καράτζη, η οποία το χτύπησε προτού βγει σε πλειστηριασμό. Το συγκεκριμένο deal έρχεται δύο χρόνια μετά την απόκτηση του πεντάστερου σήμερα Sentido Unique Blue Resort από τον όμιλο AKS.

Στις 18 Ιουλίου 2022 το ΤΑΙΠΕΔ παρέδωσε επίσημα το Ξενία Κύθνου στους Ισραηλινούς επενδυτές Michal και Avraham Ravid, οι οποίοι υπέγραψαν σύμβαση για το δικαίωμα χρήσης του ξενοδοχείου και των 2 ιαματικών πηγών για περίοδο 99 ετών έναντι σχεδόν 3 εκατ. ευρώ. Το project, με το όνομα Genesis of the Royal Baths of Kythnos, έχει συνολικό προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ, προβλέποντας, παράλληλα, τη δημιουργία πολυτελών βιλών και ανοιχτού δημόσιου πάρκου.

Επιπλέον, στη γαλλική Hova Hospitality πέρασε το 381 δωματίων Club Med Gregolimano της Εύβοιας, το οποίο μέχρι πρότινος ανήκε στην κινεζική Fosun ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή του, έργο που θα κοστίσει 20 εκατ. ευρώ. Τέλος, ο ξενοδοχειακός βραχίονας της Attica απέκτησε το Tinos Beach, ξενοδοχείο του Θανάση Μαρτίνου, έναντι 6,5 εκατ. ευρώ, 6 μήνες μετά την