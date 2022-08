ΑΔΜΗΕ: Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τη διάθεση μειοψηφικού πακέτου στην Ariadne Interconnection

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει ότι ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ ΑΕ προχώρησε χθες 3 Αυγούστου, 2022 στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Invitation to submit an Expression of Interest – "IEoI”) στο πλαίσιο της διάθεσης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, μειοψηφικού ποσοστού (20%) του μετοχικού κεφαλαίου του οχήματος ειδικού σκοπού "Electric Interconnection Crete-Attica Ariadne Single Member Special Purpose Société Anonyme” με διακριτικό τίτλο "Ariadne Interconnection S.P.S.A.” (Αριάδνη).

Η Αριάδνη, η οποία ιδρύθηκε το 2018 ως 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, έχει επιλεγεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ως ο φορέας υλοποίησης της κατασκευής και χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής είναι μία διασύνδεση ρεύματος συνεχούς τάσης (DC link) η οποία αποτελείται από δύο (2) υποθαλάσσια καλώδια συνολικού μήκους 335 χλμ., δύο (2) υπόγεια καλώδια συνολικού μήκους 43 χλμ., καθώς και άλλα πάγια (λοιπά ηλεκτρόδια, σταθμοί μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αττική και την Κρήτη, καθώς και καλώδια οπτικών ινών με ίδιο συνολικό μήκος).

Η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024. Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ, ο οποίος σήμερα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Αριάδνης, προτίθεται, μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας, να διαθέσει υφιστάμενες μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Αριάδνης. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος τους (Expression of Interest – EoI) το αργότερο μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου, 2022. Η διαγωνιστική διαδικασία αποτελείται από δύο (2) φάσεις, ως ακολούθως:

− Τη φάση προεπιλογής (Α’ φάση) κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να τεκμηριώσουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια που περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία

− Τη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β’ φάση) κατά την οποία οι επενδυτές που θα επιλεχθούν, θα κληθούν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές. Η Β’ φάση αναμένεται να διαρκέσει 3-4 μήνες, περίπου.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Norton Rose Fullbright Ελλάδος ως νομικός σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.