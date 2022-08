IDE: Έξι νέα έργα της θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας EDF 2021

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας - ΕDF 2021 (European Defense Fund), έξι (6) νέα έργα στα οποία συμμετέχει η Intracom Defense επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και αξιολόγησης από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα νέα αυτά έργα είναι τα εξής:

"NOvel energy storage technologies usable at MilitAry Deployments in forward operating bases ” - NOMAD

"Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps” - INDY

"Convoy Operations with Manned-unManneD Systems” - COMMANDS

"European Patrol Corvette" - EPC

"5G Communications for Peacekeeping And Defense” - 5G COMPAD

"Digital Ship Structural Health Monitoring" - dTHOR

Αφορούν σε στρατηγικούς προϊοντικούς τομείς της εταιρείας όπου η IDE έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά με τις τεχνολογίες, τις γνώσεις και την εμπειρία της.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί συνέχεια των αποτελεσμάτων που έχει ήδη πετύχει η εταιρεία στις δύο πρώτες πιλοτικές δράσεις του ΕDF, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Βιομηχανική Ανάπτυξη στην Άμυνα (EDIDP- European Defense Industrial Development Program) και την Προπαρασκευαστική Δράση για την Έρευνα στην Άμυνα (PADR-Preparatory Action for Defense Research).

Με την δραστηριότητα αυτή η ΙDE θα έχει την ευκαιρία να ενισχύσει τεχνολογικά τα προϊόντα της και να συμμετέχει ουσιαστικά στην νέα γενιά ευρωπαϊκών αμυντικών συστημάτων που στοχεύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η INTRACOM DEFENSE λαμβάνει μέρος σε δεκατρία (13) συνολικά έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη στις Ελληνικές συμμετοχές και ανάμεσα στους φορείς με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην Ευρώπη.