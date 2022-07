Μέσω της First Runner ο Α. Κατσιώτης της ΕΛΓΕΚΑ αποκτά τα Παγωτά Δωδώνη

Να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που ήθελαν τον Αλέξανδρο Κατσιώτη, βασικό μέτοχο της εταιρείας ΕΛΓΕΚΑ και εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, να είναι εκείνος που έχει αποκτήσει την χειμαζόμενη οικονομικά εταιρεία, Δωδώνη Παγωτά, έρχεται η επίσημη ανακοίνωση της εταιρεία First Runner, η οποία είναι εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία που θα αποκτήσει την εξαγοραζόμενη.

Η First Runner συνεργαζόμενη με την εταιρεία συμβούλων, Value Partners, τους επόμενους μήνες θα αναπτύξει το επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό τη δυναμική επανεκκίνηση της Παγωτά Δωδώνη και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία του παγωτού. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, θα καθοριστεί και το ύψος των επενδύσεων που θα δρομολογηθούν από τη First Runner για την ανάκαμψη της Παγωτά Δωδώνη, δημιουργώντας μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης στον κλάδο.

Η First Runner είναι εταιρεία συμμετοχών που δημιουργήθηκε το 2020 με κύριο αντικείμενό της την συμμετοχή σευρείες αναπτυξιακές επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση. Η διαχειριστική ομάδα της First Runner απαρτίζεται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη που κατείχαν στο παρελθόν σημαντικές θέσεις τόσο στον κλάδο τροφίμων και ποτών όσο και σε αυτό των επενδύσεων. Στο διοικητικό της συμβούλιο εκτός από τον Αλέξανδρο Κατσιώτη που διατηρεί καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, συμμετέχουν επίσης ο αντιπρόεδρος της ΕΛΓΕΚΑ, Άρις Χατζατουριάν με καθήκοντα αντιπροέδρου και στην συγκεκριμένη επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2021 η εταιρεία προχώρησε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ είχε προηγηθεί επίσης στη διάρκεια του 2021, αύξηση κεφαλαίου 650 χιλιάδων ευρώ.

Γ. Λαμπίρης