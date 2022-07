Costa Navarino: Η επένδυση τω 90 εκατ. για το πρώτο W στην Ελλάδα και το πλάνο επέκτασης

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επένδυση, ύψους 90 εκατ. ευρώ, για τη λειτουργία του πρώτου W στην Costa Navarino που σηματοδοτεί την είσοδο των W Hotels Worldwide (brand της Marriott International) στην Ελλάδα. Η νέα πολυτελής μονάδα, μέλος του χαρτοφυλακίου Marriott Bonvoy, ανοίγει στις 11 Αυγούστου και ήδη οι κρατήσεις τρέχουν.

Το νέο ξενοδοχείο W Costa Navarino, αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην αλυσίδα των W Escapes στην Ευρώπη, μετά από την Ισπανία, την Ελβετία και την Πορτογαλία. Το W Costa Navarino βρίσκεται στο Navarino Waterfront, τη νέα περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino στη Μεσσηνία, σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων.

Η επένδυση

Διαθέτει 246 δωμάτια, σουίτες και βίλες, πολλές από τις οποίες με ιδιωτικές πισίνες και θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος. Απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και εφήβους που έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Η μονάδα διαθέτει επίσης spa, γυμναστήριο με θερμαινόμενη πισίνα μήκους 25 μέτρων, και μεγάλη πισίνα με θέα στη θάλασσα. Οι επισκέπτες του W Costa Navarino θα έχουν επίσης πρόσβαση σε όλα τα εστιατόρια της Costa Navarino, καθώς σε μεγάλη γκάμα αθλημάτων, όπως το τένις και το γκολφ.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό επιμελήθηκε το γραφείο μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη, ενώ οι εσωτερικοί χώροι φέρουν την υπογραφή του γραφείου MKV Design με έδρα το Λονδίνο.

Σημειώνεται η Marriott International έχει παρουσία στην Costa Navarino με δυο brands, το The Westin Resort Costa Navarino και το The Romanos, a Luxury Collection Resort, που βρίσκονται στο Navarino Dunes. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται ακόμη οι ιδιωτικές κατοικίες Navarino Residences και η συλλογή διαμερισμάτων The Residences at The Westin Resort Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το Anazoe Spa και το συνεδριακό κέντρο House of Events.

Τα επόμενα βήματα

Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course και το υπόσκαφο Bay Clubhouse, ενώ το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Mandarin Oriental, Costa Navarino θα λειτουργήσει το 2023. Το παραθαλάσσιο υπερπολυτελές resort θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλες βεράντες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, καθώς και πέντε εστιατόρια και μπαρ.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ. Χαρακτηριστικό στοιχείο του spa θα αποτελεί η πισίνα 25μ. που εκτείνεται σε ανοικτό και κλειστό χώρο.

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino θα βρίσκεται δίπλα στη Navarino Agora, μια ανοικτή αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, street food, υπαίθριο σινεμά, καθώς και πληθώρα τοπικών και αυθεντικών εμπειριών κι εκδηλώσεων.

Σημειώνεται πως το συνολικό ύψος των επενδύσεων για τις νέες περιοχές ανάπτυξης της Costa Navarino ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ που προστίθενται στα 600 εκατ. που έχουν ήδη επενδυθεί.