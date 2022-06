ATCOM: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί το μέλλον για κάθε πλατφόρμα e-commerce

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα πρέπει να συνιστά το βασικό στοιχείο της πλατφόρμας που θα επιλέξει ένας retailer ανεξαρτήτως μεγέθους για να αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα της e-commerce δραστηριότητάς του καθώς όπως εκτιμά ο Ιάσων Καταρόπουλος, Chief Commercial Officer της ATCOM εκεί βρίσκεται το μέλλον.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία πρόσφατα λάνσαρε την πλατφόρμα A-commerce, η οποία με το AI στον πυρήνα της, βοηθά τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν γρήγορα τη λειτουργία τους με μία πλήρη σουίτα λειτουργιών σε Omnichannel επίπεδο και να εξασφαλίσουν την επιτυχία της επένδυσής τους στο μακροπρόθεσμο μέλλον.

Πρόσφατα λανσάρατε μία νέα πλατφόρμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μιλήστε μας λοιπόν για αυτό, τι είναι το A-commerce;

Το A-commerce είναι η νέα πλατφόρμα της ATCOM για το Omnichannel Commerce, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από το web στο mobile και από το ηλεκτρονικό κατάστημα έως το φυσικό. Πρόκειται για τη νέα γενιά του λογισμικού μας για το commerce industry, πάνω στο οποίο οι retailers μπορούν να χτίσουν το σύνολο της e-commerce δραστηριότητάς τους. Αποτελεί το επιστέγασμα της 22-ετούς εμπειρίας μας, τόσο στην ανάπτυξη CMS και e-commerce platforms, όσο και στον χώρο του commerce, μέσω της συνεργασίας μας με τους μεγαλύτερους παίκτες της ελληνικής – και όχι μόνο – αγοράς.

Το A-commerce βοηθά τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν γρήγορα τη λειτουργία τους με μία πλήρη σουίτα built-in λειτουργιών, επιτρέποντας παράλληλα περαιτέρω επέκταση με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες τους, μέσω custom development και integrations. Με το AI στον πυρήνα του, το A-commerce βασίζεται στα θεμέλια της σταθερότητας, της επεκτασιμότητας, της ταχύτητας και της ασφάλειας. Παράλληλα, ως cloud-native, διαθέτει ευέλικτη και ανθεκτική υποδομή, η οποία εξασφαλίζει ότι η επένδυση του retailer θα έχει επιτυχία στο μακροπρόθεσμο μέλλον – αυτό που ονομάζουμε "future-proof”.

Διαθέτει ενσωματωμένο SDK για native mobile applications, προηγμένες λειτουργικότητες σε επίπεδο Customer Experience και Unified Commerce, Content personalization αλλά και μηχανισμούς Consent Management, Reporting και Content Management – η λίστα είναι μεγάλη και εμπλουτίζεται διαρκώς.

Ένα νέο χαρακτηριστικό για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, είναι το Merchandising, που, μέσα από στρατηγική τοποθέτηση και προβολή των προϊόντων του καταστήματος, βοηθά να μετατραπούν ο επισκέπτες του e-shop σε πελάτες καθώς και να εξυπηρετηθούν πολύτιμες εμπορικές συμφωνίες. Με απλά λόγια, διαθέτει όλες τις υπηρεσίες και τις λειτουργικότητες που χρειάζεται ένας retailer για να λειτουργήσει, στο σήμερα και στο αύριο, σε μία πλατφόρμα.

Σε ποιους απευθύνεται η νέα πλατφόρμα; Υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση είτε σε ό,τι αφορά στο μέγεθος της εταιρείας ή, ενδεχομένως, τον κλάδο;

Το A-commerce είναι μια πλατφόρμα που θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη για όλους, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, και αυτό προκύπτει από την πρωτοφανή ευελιξία που το χαρακτηρίζει.

Αποτελεί, δηλαδή, την κατάλληλη επιλογή για όλους τους οργανισμούς, είτε πρόκειται για mega retailers είτε για μικρότερα μαγαζιά, για ψηφιακά "έμπειρες” εταιρείες που αναζητούν τη νέα πλατφόρμα και τον συνεργάτη που θα τους οδηγήσει προς το μέλλον ή για επιχειρήσεις που διανύουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στο e-business.

Το A-commerce είναι επίσης μια πλατφόρμα προσιτή από όλους, και αυτό είναι εμφανές στο pricing model του, το οποίο έχει value-based χαρακτήρα. Δίνουμε, με αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα στους retailers όλων των οικονομικών δυνατοτήτων, να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του A-commerce, στο σύνολό τους και χωρίς περιορισμούς!

Τον τελευταίο καιρό, με την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενισχύεται και η συζήτηση περί προστασίας των δεδομένων και ασφάλειας των συναλλαγών. Είναι η περιοχή του Privacy & Security σημαντική για εσάς και για το A-commerce; Και αν ναι, με ποιον τρόπο;

Είναι αλήθεια ότι όσο πιο πολύ επικρατεί και διαδίδεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο ενισχύεται και η ανάγκη για προστασία και ασφάλεια – των δεδομένων, της ιδιωτικότητας, των συναλλαγών.

Είναι καθήκον των retailers να σέβονται την ιδιωτικότητα των πελατών τους και να διασφαλίζουν ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους δε θα διαρρεύσουν, δε θα διαμοιραστούν και θα παραμείνουν ασφαλή.

Αυτό όμως γίνεται ολοένα δυσκολότερο, όταν στο παιχνίδι μπαίνουν τρίτες εφαρμογές για υπηρεσίες γύρω από το e-commerce σε τομείς όπως είναι το Recommendation, το Personalisation ή τα Product Ratings & Reviews.

Ο διαμοιρασμός δεδομένων αποτελεί ένα υπαρκτό ρίσκο που προκύπτει από τη χρήση τέτοιων third parties και σίγουρα δεν ευνοεί την προστασία της ιδιωτικότητάς τους.

Για εμάς η περιοχή του Privacy & Security έχει ιδιαίτερη σημασία, γι’ αυτό και αποτέλεσε βασικό μας μέλημα στη δημιουργία του A-commerce. Η λύση που δίνουμε είναι η ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών γύρω από το e-commerce, μέσα σε μία και μοναδική πλατφόρμα.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος του διαμοιρασμού ή της διαρροής προσωπικών δεδομένων – και ότι οι συνεργάτες μας διατηρούν τα δεδομένα των δικών τους πελατών στα δικά τους συστήματα. Αυτό είναι κάτι που έχουμε σκοπό να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο στο προσεχές μέλλον.

Η στρατηγική συνεργασία μίας επιχείρησης με έναν βασικό πάροχο έχει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα ωστόσο θεωρητικά δημιουργεί και μία σχέση δυνητικής εξάρτησης. Ποια είναι η άποψη σας επ'αυτού;

Είναι κατανοητή, σε έναν βαθμό, η αγωνία μίας επιχείρησης να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, να έχει τον έλεγχο στα χέρια της. Θα ήθελα όμως να κάνω ξεκάθαρο ότι η ανησυχία αυτή προέρχεται από μία λανθασμένη βάση και, κατά συνέπεια, δεν είναι έγκυρη. Και θα σας εξηγήσω γιατί.

Καταρχάς, όσο τεχνολογικά προηγμένη, καινοτόμα και προσβάσιμη και να είναι μία πλατφόρμα, σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνη της. Χρειάζεται ανθρώπους που έχουν βαθιά εξειδίκευση και γνώση αφενός της ίδιας της πλατφόρμας, αφετέρου της επιχείρησης και, ταυτόχρονα, ολόκληρου του industry. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο οργανισμός ενώσει τις δυνάμεις του με τον εξειδικευμένο πάροχο.

Εάν η επιχείρηση, λοιπόν, θέλει να φτάσει στο 100% των δυνατοτήτων της, και να παραμείνει εκεί και στο μέλλον, η επιλογή του παρόχου ως στρατηγικό συνεργάτη είναι μονόδρομος – και αυτό δεν είναι καθόλου κακό.

Συνεπώς, αντί οι επιχειρήσεις να αναλώνονται στην αποφυγή του λεγόμενου "vendor lock-in”, βάζοντας οι ίδιες τροχοπέδη στην πλήρη ανάπτυξη και άνθισή τους ακυρώνοντας επιλογές, θα μπορούσαν να ενστερνιστούν τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τον e-commerce πάροχο και υλοποιητή τους.

Ακόμη και σε επίπεδο τεχνολογίας, η λογική του Open Source που συναντάται ως USP σε άλλες πλατφόρμες δεν δίνει παρά μία ψευδαίσθηση "ελευθερίας”, κατά τη γνώμη μας.

Σε αντιπαραβολή, το A-commerce είναι βασισμένο σε γνωστές τεχνολογίες, χρησιμοποιεί Open Source πλατφόρμες, όπως είναι η .NET Core της Microsoft, και είναι cloud-native, συνεπώς διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα και τη φορητότητα – καταρρίπτοντας έτσι τον μύθο του vendor lock-in.

Τι θα συμβουλεύατε, λοιπόν, έναν retailer ο οποίος αναζητά την πλατφόρμα που θα αποτελέσει πηγή της e-commerce δραστηριότητάς του;

Σε ό,τι αφορά στην πλατφόρμα, θεωρώ ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έπρεπε να είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο αυτής. Ανεξαρτήτως του αν ο retailer έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή στη στρατηγική του agenda το ΑΙ, αυτό θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της πλατφόρμας που θα επιλέξει, πολύ απλά, γιατί εκεί βρίσκεται το μέλλον.

Έπειτα, είναι σημαντικό η πλατφόρμα να καλύπτει όλες τις πτυχές της e-commerce λειτουργίας του, μέσα από μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών. Και να παρέχει το σύνολο αυτών των υπηρεσιών out of the box, χωρίς κρυμμένα κόστη και επιπλέον χρεώσεις.

Τέλος, θα τον συμβούλευα να συνειδητοποιήσει ότι η επιλογή πλατφόρμας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιλογή συνεργάτη, και αυτό είναι κάτι που δε χρειάζεται να φοβάται. Η μαγική συνταγή της επιτυχίας κρύβεται στον συνδυασμό μίας εξαιρετικής πλατφόρμας, με έναν εξαιρετικό συνεργάτη!