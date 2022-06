Eurobank Hub: Το “ψηφιακό εργοστάσιο” στη Νέα Ιωνία

Του Λεωνίδα Στεργίου

Όταν οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που ίδρυσαν την κλωστοϋφαντουργία "Μουταλάσκη”, το 1927 στη Νέα Ιωνία, άνοιξαν τον δρόμο να δημιουργηθεί εκεί μία από τις βασικές βιομηχανικές ζώνες ανάπτυξης και απασχόλησης στην περιοχή, που έσφυζε από ζωή έως τα τέλη του 1970. Σε αυτό συνέβαλε η απορρόφηση της "Μουταλάσκη” από την ακμάζουσα τότε Πειραϊκή Πατραϊκή. Ύστερα από τρεις δεκαετίες, εγκαταστάθηκαν εκεί τα γραφεία της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, αφού αναδιαμορφώθηκε το κτίριο, το 2001. Από το 2006, ανήκει και αξιοποιείται από την Eurobank.

Έτσι, σήμερα, αποτελεί την καρδιά μιας βιομηχανικής ζώνης άλλης εποχής. Αποτελεί το "ψηφιακό εργοστάσιο” του Ομίλου Eurobank. Εκεί παράγονται ιδέες και προϊόντα, πραγματοποιούνται διαδικασίες, σχεδιάζονται νέες και εκπαιδεύονται τα στελέχη για την επόμενη ημέρα.

Πρόκειται για το Eurobank Hub στη Νέα Ιωνία Αττικής, όπου έχει αναπτυχθεί ένα πολυδιάστατο οικοσύστημα υποδομών και δεξιοτήτων, όπου εξειδικευμένοι επαγγελματίες στον χώρο της τεχνολογίας, σε συνεργασία με ένα εκτενές δίκτυο ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών πληροφορικής, υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις εγχώριες και, συνολικά, τις διεθνείς δραστηριότητες της Τράπεζας, η οποία διατηρεί παρουσία σε έξι χώρες.

Εκεί χτυπά η "καρδιά" των ψηφιακών υπηρεσιών του Ομίλου. Στο Eurobank Ηub, σε έναν σύγχρονο χώρο 34.000 τετραγωνικών μέτρων, πέραν του Technology & Digital Hub, δηλαδή των Διευθύνσεων Πληροφορικής και Ψηφιακής Τραπεζικής, στεγάζονται, επίσης, η Οργάνωση, οι Κεντρικές Υπηρεσίες & Λειτουργίες, οι Οικονομικές Υπηρεσίες καθώς και το Κέντρο Εκπαίδευσης. Στο κτιριακό συγκρότημα στη Νέα Ιωνία, απασχολούνται συνολικά περίπου 2.000 εργαζόμενοι που αντιστοιχούν στο 50% του προσωπικού των κεντρικών υπηρεσιών της Τράπεζας. Παρέχει, παράλληλα, 625 θέσεις στάθμευσης οχημάτων και πολυάριθμες θέσεις για μοτοσυκλέτες και ποδήλατα καθώς και σταθμούς ταχυφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Στον κόμβο λειτουργεί, επίσης, εστιατόριο για τους εργαζόμενους, τραπεζικό κατάστημα και δύο ΑΤΜs για τις συναλλαγές τους.

Το Eurobank Hub σε αριθμούς

- 34.000 τετραγωνικά μέτρα

- 35.000 συνολικές ώρες μάθησης σε ετήσια βάση

- 2.000 εργαζόμενοι

- 600.000 εγχρήματες συναλλαγές την ημέρα

- 116.000 πελάτες εξυπηρετούνται την ώρα

- 18.500 επαγγελματίες, 6.000 πελάτες του Personal Banking και 3.500 ιδιώτες πελάτες της Τράπεζας εξυπηρετούνται με βιντεοκλήση (v-Banking).

- 94% των εγχρήματων συναλλαγών εκτελούνται ψηφιακά

- 20% η αύξηση εγγραφών νέων πελατών το 2021

- 1 στους 3 χρήστες e-banking και m-banking χρησιμοποιούν αποκλειστικά το mobile App σε μηνιαία βάση για να συναλλάσσονται με την Τράπεζα

- 3 στους 4 χρήστες mobile App χρησιμοποιούν αποκλειστικά το mobile App σε μηνιαία βάση για να συναλλάσσονται με την Τράπεζα

- 7 στις 10 αιτήσεις στην Τράπεζα υποβάλλονται μέσω e-banking και mobile app.

- 2022, τον Απρίλιο, οι οι retail εγχρήματες συναλλαγές του mobile App ξεπέρασαν τις retail εγχρήματες συναλλαγές του e- Banking (mobile First). Την ίδια χρονιά διακρίθηκε για 7ο έτος ως "Η καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα".

- 2021, το έτος κατά το οποίο η Eurobank διέθεσε καινοτόμα προϊόντα, όπως η ψηφιακή θυρίδα, διεύρυνε τις δυνατότητες online απόκτησης προϊόντων με την απόκτηση του καταναλωτικού δανείου Fast Loan μέσω e-Banking και Mobile App, διακρίθηκε από το Global Finance σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης ως Best Consumer Digital Bank, Best Consumer Online Product Offerings και Most Innovative Consumer Digital Bank

Ξενάγηση στο Eurobank Hub

Στάση πρώτη: Technology & Digital Hub

Στόχος ειδικά του Technology Hub, είναι η παραγωγή καινοτομίας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτή την περίοδο, η Eurobank "τρέχει" ένα φιλόδοξο πλάνο για τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του Data Center της σε Cloud υποδομές. Η Τράπεζα επιδιώκει να οικοδομήσει την πιο καινοτόμο Πλατφόρμα Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics Platform) αξιοποιώντας το Cloud Computing (υπολογιστικό νέφος) και τις σύγχρονες δυνατότητες στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (data & analytics). Στη σημερινή εποχή τα δεδομένα, που εύστοχα έχουν χαρακτηριστεί ως ο "νέος μαύρος χρυσός", η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, βοηθούν στην ευκολότερη, καλύτερη και έγκαιρη κατανόηση των αναγκών των πελατών, στην πρόβλεψη πιθανών κινδύνων και στη δημιουργία προσωποποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, μέσω αυτών εξάγονται ανά πάσα στιγμή χρήσιμα συμπεράσματα για την επιχειρηματική πορεία της Τράπεζας και τους πελάτες, μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Technology & Digital Hub

Ο ρόλος του Technology Hub ήταν κομβικός και κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθώς διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των υποδομών και την υποστήριξη της τηλεργασίας που υιοθέτησε η Τράπεζα για όσους από τους εργαζομένους της ήταν εφικτό, κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Πρόσφατα, η Τράπεζα ανακοίνωσε και την καθιέρωση του υβριδικού τρόπου εργασίας στο πλαίσιο της νέας πολιτικής τηλεργασίας που υιοθετεί από τις 24 Ιουνίου, 2022.

Στο Technology Hub αναπτύσσεται, επίσης, το Hotdesking, που έχει υλοποιηθεί ήδη στο Retail Hub του Οργανισμού, στο κτίριο Piraeus Port Plaza, στον Πειραιά. Πρόκειται για ένα μοντέλο εργασίας που επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο, με χρήση του laptop του, να έχει πρόσβαση στις απαραίτητες υποδομές και να εργάζεται σε οποιοδήποτε γραφείο του Hub και γενικότερα της Eurobank. Παράλληλα, η Τράπεζα αξιοποιεί και άλλες βέλτιστες πρακτικές και νέους τρόπους εργασίας. Η Τράπεζα διακρίθηκε και ως "Distinguished Crisis Leader for 2020” για την Ελλάδα από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών της σχετικά με την προστασία της υγείας των εργαζομένων της και την υποστήριξη της στους πελάτες και την κοινωνία κατά τη διαχείριση της κρίσης της Covid - 19.

Στάση δεύτερη: Ψηφιακό εργοστάσιο

Το Digital Factory είναι υπεύθυνο για τις απλές αιτήσεις ενός δανείου, ο μικρός χρόνος έγκρισης, ο σχεδιασμός του φυσικού καταστήματος νέας γενιάς, κά.

Στη γραμμή παραγωγής βρίσκεται η omnichannel πλατφόρμα της Eurobank, η οποία υλοποιείται από το Digital Factory μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμη και μια αύξηση συναλλαγών από 200% έως και 500%, προκειμένου να ανταποκριθεί η Τράπεζα στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Η ανοδική τάση στις ψηφιακές συναλλαγές είναι έντονη. Μόνο το 2021 οι συναλλαγές μέσω e – Banking και Eurobank Mobile Banking αυξήθηκαν κατά 11% και 55% αντιστοίχως.

Ψηφιακό εργοστάσιο

Μέσω του Digital Factory, αναπτύσσεται μία μοντέρνα και χρηστική ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών ενώ δημιουργείται το πιο σύγχρονο φυσικό κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών (Future Branch). Ο πελάτης έχει δυνατότητα πλήρους ευελιξίας στις συναλλαγές του: χρησιμοποιώντας όποιο μέσο τον εξυπηρετεί - το διαδίκτυο, το τηλέφωνο ή το κατάστημα – μπορεί να περιηγείται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, να ξεκινάει από ένα μέσο την συναλλαγή του και να την ολοκληρώνει με ένα άλλο.

Η απλοποίηση και αυτοματοποίηση των τραπεζικών εργασιών αποτελούν πλέον μονόδρομο. Με την εφαρμογή πρακτικών όπως το Business Process Management και Robotics Process Automation (RPA) βελτιώνονται συνεχώς οι χρόνοι επεξεργασίας των εσωτερικών διεργασιών. Η έμφαση δίνεται στη συνολική εμπειρία του πελάτη (customer jοurneys), με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εύκολη και γρήγορη χορήγηση δανείων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Εκεί, επίσης, αξιοποιούνται τα δεδομένα. Οικοδομείται καινοτόμο Data Analytics platform αξιοποιώντας το Cloud Computing (υπολογιστικό νέφος) και τις σύγχρονες δυνατότητες στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (Advanced Data Analytics). Με την χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης, στόχος της Τράπεζας είναι να δημιουργείται αξία από τα δεδομένα, καθώς αποτελούν τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού. Στόχος είναι η Eurobank να χαρακτηρίζεται και να είναι ένας data-driven οργανισμός προς όφελος των πελατών της προσφέροντάς τους με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, τα ποιοτικά δεδομένα που χρειάζονται, δημιουργώντας για αυτούς, με ενσυναίσθηση, εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Ακόμα, εκσυγχρονίζονται κεντρικά συστήματα και οι υποδομές συνεχώς λειτουργίας.

Στάση τρίτη: Phygital και μέτρηση αποτελεσμάτων

Phygital και μέτρηση αποτελεσμάτων

Κεντρικές προτεραιότητες στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Eurobank το 2021, ήταν η καλλιέργεια της Phygital προσέγγισης στην εξυπηρέτηση, το σχεδιασμό και υλοποίηση του e-Banking και του Eurobank Mobile App και του Open Banking, στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθοδολογιών, και στον εμπλουτισμό της γκάμας των δυνατοτήτων που διέθεσε ψηφιακά στους πελάτες της. H Τράπεζα βλέπει, ήδη, να διαμορφώνεται ένα σταθερό σε συμπεριφορά και αυξανόμενο σε πλήθος δυναμικό τμήμα της πελατείας που εκτελεί όλες τις εργασίες και τις συναλλαγές του με την Tράπεζα, ψηφιακά. Σε αυτό το δυναμικό τοπίο επιδιώκει τον ισορροπημένο συνδυασμό μεταξύ της παροχής τεχνολογικών δυνατοτήτων υψηλών προδιαγραφών, με την εξυπηρέτηση του εξειδικευμένου προσωπικού της, όταν το χρειάζεται ο πελάτης.

Στάση τέταρτη: Κυβερνοασφάλεια

Data Center

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, συναλλαγών και πληροφοριακών συστημάτων από τις διαρκώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες απειλές είναι κεντρική προτεραιότητα για την Eurobank και συνδέεται άρρηκτα με την τεχνολογική αναβάθμιση του Ομίλου. Η ασφάλεια στην ψηφιακή εξυπηρέτηση, είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας αλλά και βιωσιμότητας και αποτελεί πεδίο που είναι πλήρως ενσωματωμένο στη στρατηγική, τη δομή και τη λειτουργία της Τράπεζας σε όλα τα επίπεδα, με κεντρικό στόχο τη θωράκιση της τραπεζικής εξυπηρέτησης στους εξελισσόμενους κινδύνους και την αποτελεσματική άμυνα απέναντι σε τυχαίες ή αθέμιτες απειλές και κάθε μορφή απάτης. Κλειδί είναι η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών και η αξιοποίηση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας προς όφελος των πελατών της, με διαρκή την προσπάθεια έγκαιρης πρόβλεψης του κινδύνου. Καθοριστικής σημασίας είναι ταυτόχρονα και η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συναλλασσόμενων και εργαζομένων στις διάφορες μεθόδους εξαπάτησης και στους κινδύνους στο διαδίκτυο γενικότερα. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα συμβάλλει ενεργά σε κοινές πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ αναπτύσσει και δικές πρωτοβουλίες.

Στάση πέμπτη: Διαρκής επιμόρφωση στελεχών

Η Eurobank επενδύει στην παροχή κινήτρων και μέσων για τη διαρκή επιμόρφωση και βελτίωση των εργαζομένων της. Χαρακτηριστικό αυτής της φιλοσοφίας της Τράπεζας είναι ότι, το 2021 η μαθησιακή δραστηριότητα των εργαζομένων υπερδιπλασιάστηκε σε ετήσια βάση.

Learning Center

Η επιμόρφωση αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη των εργαζομένων. Υποστηρίζει την επαγγελματική τους εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει καθοριστικά στον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της Τράπεζας. Η Eurobank λειτουργεί ως ένας Οργανισμός Μάθησης (Learning Organization), όπου η αξιοποίηση της γνώσης αποτελεί τον μοχλό για την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ηγεσίας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η πιστοποίηση γνώσεων συνθέτουν τους άξονες του στρατηγικού πλαισίου μάθησης στην Eurobank.

Συνεδριακό Κέντρο

Ενδεικτικές είναι οι πρωτοβουλίες:

- Digital Accelerator. Τον Απρίλιο του 2021 ξεκίνησε και πλέον ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα που αποτελείται από έξι μαθησιακές διαδρομές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp). Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου στην Ελλάδα.

- LinkedIn Learning. Η Eurobank είναι η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα που έχει δώσει πρόσβαση σε όλο το προσωπικό της στην πλατφόρμα μάθησης LinkedIn Learning, ξεπερνώντας το μέσο όρο των αντίστοιχων δεικτών αναφοράς χρηματοπιστωτικών εταιρειών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύεται η πρακτική του self-directed learning (αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης), ώστε κάθε εργαζόμενος να έχει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μαθησιακών προγραμμάτων που διατίθενται on-demand 24/7.

- Ειδικές δράσεις για τους εργαζόμενους στο χώρο της τεχνολογίας.

Ενεργειακή ταυτότητα

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ταυτότητα του κόμβου, αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη κατατεθεί ο φάκελος για τη πιστοποίηση κατά LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) και αναμένεται εντός του έτους η σχετική έγκριση. Επιπρόσθετα, αυτή την περίοδο, γίνεται αντικατάσταση όλου του συστήματος εξωτερικής σκίασης με 1.600 νέες περσίδες στην πρόσοψη των κτιρίων, που θα συμβάλει και στον περιορισμό των αναγκών ψύξης κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των κτιρίων του Κόμβου, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των ενεργειακών του αναγκών μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται: Ο κ. Γιάννης Τζάνος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής του Τομέα Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου, ο κ. Λευτέρης Βλαχογιάννης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής Global Transaction Banking, ο κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, Γενικός Διευθυντής Retail Banking, ο κ. Ανέστης Πετρίδης, Γενικός Διευθυντής και Group Chief Information Officer, ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, η κα. Γκόλφω Αγαπητού, Βοηθός Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής του Τομέα People Talents της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο κ. Χάρης Μυγδαλης, Group Chief Digital Officer, ο κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank και ο κ. Φίλιππος Καραμανώλης, Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής Κεντρικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών Ομίλου.

Σταύρος Ιωάννου

O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Τράπεζας, κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε ότι "οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Eurobank Hub είναι ο πυρήνας κρίσιμων κεντρικών και ψηφιακών λειτουργιών του Ομίλου, εντός και εκτός συνόρων. Το σύμπλεγμα κτιρίων στη Νέα Ιωνία φιλοξενεί το 50% του προσωπικού των κεντρικών υπηρεσιών της Τράπεζας, πάνω από 2.000 άτομα, που απασχολούνται σε ένα χώρο φιλικό για τους ίδιους και για το περιβάλλον, τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς, με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές. Δυναμική και διαχρονική είναι φυσικά η επένδυση της Eurobank στην τεχνολογία αιχμής με πρόγραμμα επενδύσεων που υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας. Κομβικός όμως είναι, επίσης διαχρονικά, ο ρόλος των συνεργατών, στελεχών και ομάδων μας που με τα ταλέντα τους, την επαγγελματική αφοσίωση και το ήθος τους, οδηγούν καθημερινά την Eurobank μπροστά, και μας κάνουν πραγματικά υπερήφανους. Μαζί, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρωτοποριακούς τρόπους συνεργασίας και καινοτόμες λύσεις. Με ομαδική δουλειά και κοινό όραμα δημιουργούμε σήμερα, την τραπεζική του αύριο. Αυτή τη φιλοσοφία και πράξη εκπροσωπεί δικαίως το Eurobank Hub, ο χώρος όπου το νέο είναι ο κανόνας και η καθημερινότητά μας”.

Ανδρέας Αθανασόπουλος

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail της Eurobank, Ανδρέας Αθανασόπουλος, σημείωσε ότι "το τραπεζικό τοπίο αλλάζει ποικιλοτρόπως. Η σύγκλιση τραπεζών, τεχνολογίας και επιχειρηματικού κόσμου, μας φέρνει μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις του embedded finance. Όλα αυτά απαιτούν πρωτοπόρα σκέψη και δράση για να στοχεύσουν στην ευημερία κοινωνίας και οικονομίας. Για να γίνουν πράξη όλα τα όμορφα ταξίδια των πελατών, υπάρχουν οι προϋποθέσεις της αρμονικής συνεργασίας end2end πολλαπλών μονάδων της Τράπεζας, όπου όλος ο σχεδιασμός ξεκινά από τον πελάτη και ολοκληρώνεται με τον πελάτη. Στην Eurobank, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, κάνουμε πράξη αυτές τις φιλοδοξίες στοχεύοντας στους μακροπρόθεσμους πυλώνες της στρατηγικής της τράπεζας , χωρίς όμως να παραβλέπουμε και την αλλαγή της καθημερινότητας των πελατών μας. Κρινόμαστε πλέον από την ταχύτητα ανάπτυξης ενός προϊόντος, από τη δυνατότητα ολιστικής εξυπηρέτησης των πελατών, από το ποσοστό εσωτερικής ψηφιακής εξυπηρέτησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση, από την ικανότητα προσωποποιημένων προτάσεων για κάθε πελάτη, από την ταχύτητα απόκρισής μας σε αιτήματα. Αυτοί οι παράγοντες στις ημέρες μας αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη των οικονομικών δεικτών για τις τράπεζες και σε αυτούς εστιάζουμε για να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία σε μετόχους, εργαζομένους και πελάτες μας”.