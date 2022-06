Η πρεμιέρα για την πλατφόρμα Disney+ και ο ανταγωνισμόs με Netflix και AΝΤ1+

Του Φώτη Φωτεινού

Είσοδο της συνδρομητικής τηλεοπτικής υπηρεσίας Disney+ στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ. Ευρώπης υλοποιεί η Disney.

Από αύριο, 14 Ιουνίου, η ψηφιακή πλατφόρμα θα εγκαινιαστεί στην Ελλάδα με μηνιαία συνδρομή τα 8,99 ευρώ. Παράλληλα, με την Ελλάδα η πλατφόρμα Disney+ θα ξεκινήσει και σε 41 άλλες χώρες.

"Είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο περιεχόμενο, θα διοχετευτεί προς έναν προορισμό, είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο περιεχόμενο, θα απευθυνθεί σε ένα τόσο διευρυμένο και διαφορετικό κοινό", αναφέρει, στο Capital.gr, o VP & General Manager της The Walt Disney Company Ελλάδας, Βασίλης Ηλιόπουλος, με αφορμή το λανσάρισμα του Disney+ στην ελληνική αγορά.

Σήμερα, το Disney+ διαθέτει παρουσία σε 19 χώρες και τις αμέσως επόμενες ημέρες σε 60 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ. Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Ταυτόχρονα με την Ελλάδα, το Disney+ θα εγκαινιαστεί σε χώρες όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Πολωνία κ.ά., πιστοποιώντας τη στρατηγική δυναμικής επέκτασης της πλατφόρμας στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Ωριμάζει η ελληνική αγορά

Η Disney, η οποία στο πρώτο τρίμηνο του έτους διέθετε 137,7 εκατ. συνδρομητές σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρεί πλέον "ώριμες" τις συνθήκες για το διευρυμένο λανσάρισμα της συνδρομητικής υπηρεσίας, διαβλέποντας πρόοδο στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της Ευρώπης, αλλά και μεγαλύτερη εξοικείωση των Ευρωπαίων στις υπηρεσίες streaming / συνδρομητικής τηλεόρασης.

"Νομίζω ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, η πανδημία έδωσε μια επιτάχυνση στην εμπειρία streaming. Ο καταναλωτής έχει πλέον αρκετές επιλογές σε ανταγωνιστικές τιμές", υπογράμμισε ο κ. Ηλιόπουλος, τονίζοντας ότι η μεγαλύτερη διείσδυση της ευρυζωνικότητας και η παροχή πιο "πλούσιων" πακέτων στην κινητή, καθιστά πιο εύκολη και γρήγορη την κατανάλωση περιεχομένου.

Για την Disney, η ελληνική αγορά είναι μια αγορά που αποτελεί προτεραιότητα, γι΄ αυτό το λανσάρισμα της υπηρεσίας είναι fully localized, με ελληνικούς υπότιτλους.

"Η τιμή θεωρούμε ότι είναι ανταγωνιστική, σε συνάρτηση με το διαθέσιμο περιεχόμενο, το οποίο καλύπτει όλα τα κοινά και ηλικίες", ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι "αυτονόητη στόχευση είναι τα παιδιά, όμως επικοινωνούμε ότι το Disney+ είναι περισσότερα από όσα φανταζόμαστε", καθώς περιλαμβάνει περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας και ανταποκρίνεται σε όλα τα κοινά, σε όλες τις ηλικίες.

Το γραφείο της Disney στην Ελλάδα απασχολεί 40 άτομα, αριθμός ο οποίος είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί τους επόμενους μήνες, με νέες προσλήψεις.

Ο ανταγωνισμός

Η πλατφόρμα Disney+ έρχεται σε μια ελληνική αγορά που "εκπαιδεύτηκε" στην καταβολή αμοιβής για τηλεοπτικό περιεχόμενο, κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Μεγάλος κερδισμένος αυτής της περιόδου το Netflix που, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε να ξεπερνά τους 400.000 συνδρομητές, αριθμός που τους τελευταίους μήνες έχει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποχωρήσει.

Η μηνιαία συνδρομή του Netflix κυμαίνεται, ανάλογα με το πακέτο, από 7,99 έως 13,99 ευρώ. Την πιο πρόσφατη είσοδο στην αγορά συνδρομητικής πλατφόρμας έκανε ο Antenna, με το AΝΤ1+, με ελληνικό και ξένο περιεχόμενο.

Το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει ως ατού για την οικοδόμηση σημαντικής συνδρομητικής βάσης τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ στο Κατάρ που θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Μέσω της πλατφόρμας του AΝΤ1+ θα μεταδοθούν, όπως όλα δείχνουν, 32 από τους 64 αγώνες. Ωστόσο, αυτό που ξεκαθαρίστηκε από πηγές του Antenna που μίλησαν αποκλειστικά στο Capital.gr είναι ότι το premium περιεχόμενο του Μουντιάλ, όπως προημιτελικοί, ημιτελικοί και τελικός, θα μεταδοθούν από την ελεύθερη συχνότητα. Η μηνιαία συνδρομή στον Antenna+ είναι 7,99 ευρώ, αλλά με εισαγωγική προσφορά 4,99 ευρώ τους πρώτους 3 μήνες και 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

Μερίδια στην ελληνική αγορά έχουν και οι πλατφόρμες Vodafone TV που μεταδίδει περιεχόμενο της HBO, αλλά και του Disney+, έπειτα από την μεταξύ τους συμφωνία, ενώ παρουσία, μεταξύ άλλων, έχουν και οι AppleTV+ και το Amazon Prime.

Παράλληλα, οι δυο "πρωταγωνιστές" της δορυφορικής συνδρομητικής TV (Cosmote και NOVA) έχουν, εδώ και καιρό, λανσάρει ιντερνετικές πλατφόρμες για την παροχή του περιεχομένου τους.

Πειρατεία και πληθωρισμός

Σε ερώτηση για το φαινόμενο της πειρατείας, αλλά και των πληθωριστικών πιέσεων, ο Vice President & General Manager της The Walt Disney Company Ελλάδας, Βασίλης Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι "η πειρατεία ανθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, είναι ένα διεθνές φαινόμενο, αλλά από την άλλη, η ελκυστική τιμή, το πλούσιο περιεχόμενο και η προηγμένη τηλεοπτική εμπειρία ενθαρρύνουν τους χρήστες να στραφούν προς μια σταθερή συνδρομητική υπηρεσία".

Τέλος, σχετικά με την άνοδο του πληθωρισμού, επισήμανε ότι "το περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε είναι δυναμικό και ανταγωνιστικό για όλους".

Γενικότερα, ως ευρωπαϊκές χώρες-πρότυπο στη συνδρομητική τηλεόραση, ο κ. Ηλιόπουλος τοποθέτησε τις σκανδιναβικές χώρες, λόγω της μεγάλης διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των υψηλών ταχυτήτων, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να διαθέτουν 2-3 υπηρεσίες streaming. Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, ένα μέσο νοικοκυριό εκτιμάται ότι διαθέτει 5-6 υπηρεσίες streaming.

Το περιεχόμενο του DISNEY+

Το Disney+ εισέρχεται στην ελληνική αγορά με 800 ταινίες και 450 σειρές, εκ των οποίων οι 120 είναι αποκλειστικές.

Ειδικότερα, οι συνδρομητές του Disney+ θα έχουν πρόσβαση στις πρωτότυπες σειρές από το Star Wars, "The Mandalorian", "The Book of Boba Fett", καθώς και τη σειρά "Obi-Wan Kenobi". Επιπλέον, το Disney+ θα φιλοξενεί τη σειρά Skywalker.

Όπως επιβεβαιώθηκε στην επίσημη παρουσίαση της υπηρεσίας, οι συνδρομητές θα έχουν, επίσης, πρόσβαση στο κινηματογραφικό "σύμπαν" της Marvel, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων για Όσκαρ, ταινιών "O Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών", "Eternals", "Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη" και "Captain Marvel", καθώς και τις πρωτότυπες σειρές της Marvel, όπως "Moon Knight", "Loki", "Ms. Marvel", "hawkeye" και "WandaVision".

Ακόμη, οι συνδρομητές θα μπορούν να παρακολουθούν περισσότερους από 100 τίτλους των Disney και Pixar, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του franchise "Toy Story", το "Soul" και το υποψήφιο για Όσκαρ "Λούκα" και τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία "Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός" των Walt Disney Animation Studios.

Άξιο αναφοράς είναι ότι, στις 24 Ιουνίου και αποκλειστικά στο Disney+, κάνει πρεμιέρα η ταινία "Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνμπο" που αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Αντετοκούνμπο και το ταξίδι τους από την Ελλάδα, στις ΗΠΑ και την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.

Επιπλέον, οι συνδρομητές θα μπορούν να παρακολουθούν τα ντοκιμαντέρ με τη σφραγίδα του National Geographic και, φυσικά, παιδικές ταινίες από το αρχείο της Disney, όπως "Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι", "Η Λαίδη και ο Αλήτης" και "Ο Βασιλιάς των Λιονταριών".

Τα συνδρομητικά πακέτα

Σχετικά με τα συνδρομητικά πακέτα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την προσφορά γνωριμίας για ετήσια συνδρομή στο Disney+ στην τιμή των 71,50 ευρώ.

Η προσφορά γνωριμίας είναι διαθέσιμη έως και σήμερα, 13 Ιουνίου τα μεσάνυχτα. Στη συνέχεια, το βασικό κόστος συνδρομής διαμορφώνεται στα 8,99 ευρώ για μηνιαία συνδρομή ή 89,90 ευρώ για ετήσια συνδρομή.

Οι χρήστες, όπως υποστηρίζει η DISNEY, θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εμπειρία θέασης και προβολή ταυτόχρονα σε έως και τέσσερις συσκευές, απεριόριστες λήψεις σε έως και δέκα συσκευές και δυνατότητα δημιουργίας έως και επτά διαφορετικών προφίλ.