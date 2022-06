Αξιολογεί προτάσεις από διεθνή funds η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αξιολογεί επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής πώλησης μετά την προσέλκυση ενδιαφέροντος εξαγοράς, μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο άτομα με γνώση του θέματος.

Η εταιρεία συνεργάζεται με έναν οικονομικό σύμβουλο για να μελετήσει στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις, αναφέρουν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν επειδή οι πληροφορίες είναι ιδιωτικές. Η ΤΕΡΝΑ, με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,2 δισ. ευρώ, έχει δεχτεί προσέγγιση εξαγοράς από τουλάχιστον ένα μεγάλο fund, αναφέρουν οι πηγές.

Οι συζητήσεις βρίσκονται στα αρχικά στάδια και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα οδηγήσουν σε κάποιο αποτέλεσμα, προσθέτουν οι πηγές.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ελέγχεται από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γεώργιο Περιστέρη και έχει δραστηριότητες που καλύπτουν τις υποδομές, την ηλεκτρική ενέργεια, τη διαχείριση απορριμμάτων και την ακίνητη περιουσία.

"Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει λάβει πολλαπλές επενδυτικές προσεγγίσεις από διάφορα funds, όλα αυτά τα χρόνια καθώς και τον τελευταίο καιρό", ανέφερε εκπρόσωπος σε απάντηση μέσω email, μετά από σχετικό ερώτημα του Bloomberg. "Η εταιρεία αξιολογεί πάντα προτάσεις από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να ανακοινωθεί σε αυτό το σημείο".

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή λειτουργεί αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, τη νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη και έχει επεκταθεί στις ΗΠΑ. Διαθέτει επίσης έργα υδροηλεκτρικής, ηλιακής ενέργειας και ενέργειας από βιομάζα. Η εταιρεία έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 895 mw σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νέα έργα άνω των 7 gw, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, αναφέρει το Bloomberg.

Συμφωνίες δισεκατομμυρίων σε παγκόσμιο επίπεδο

Το πρακτορείο επισημαίνει εξάλλου ότι οι επενδυτές στρέφονται σε περιουσιακά στοιχεία από τον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εν μέσω της παγκόσμιας στροφής προς καλύτερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Οι παγκόσμιες δαπάνες για τη μετάβαση σε ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 25% στα 755 δισ. δολ. το 2021, σύμφωνα με το BloombergNEF.

Τον Μάρτιο, μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Macquarie Group Ltd. συμφώνησε να εξαγοράσει την γαλλική εταιρεία ανάπτυξης ηλιακών πάρκων Reden Solar SAS για 2,5 δισ. ευρώ. Ένα μήνα αργότερα, η KKR & Co. έκλεισε συμφωνία για την αγορά της γαλλικής εταιρείας παραγωγής ενέργειας ηλιακής ενέργειας και βιομάζας Albioma SA για περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Ο βραχίονας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της JPMorgan Chase & Co. αγόρασε την ιταλική εταιρεία ενέργειας Falck Renewables SpA για σχεδόν 3 δισ. δολ πέρυσι.