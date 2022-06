Entersoft: Ολοκλήρωση συγχώνευσης των 100% θυγατρικών Retail-Link, Optimum και LOG ON

Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των 100% θυγατρικών Retail-Link, Optimum και LOG ON ανακοίνωσε σήμερα η Entersoft.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 1η Ιουνίου 2022, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των 100% θυγατρικών της εταιρειών (μη εισηγμένων) με την επωνυμία "ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου" (εφεξής "Retail Link"), "OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" (εφεξής "Optimum") και "LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" (εφεξής "Log On") από την εταιρεία, με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 της υπ’ αριθμόν 2637228ΑΠ/01-06-2022 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή (με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2872372/01-06-2022 και αρ. Πρωτοκόλλου ανακοίνωσης: 2637228/01-06-2022), με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των ως άνω 100% θυγατρικών εταιρειών Retail- Link, Optimum και Log On από την Εταιρεία μας σύμφωνα με την από 23-05-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας, τις από 23-05-2022 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των απορροφούμενων Α.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 30-35 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 ως ισχύει και της με αριθμ. 12203/23-05-2022 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αντων. Αθανασίου