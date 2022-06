Ανάπτυξη με νέες επενδύσεις δρομολογεί η Ideal Holdings

Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται η εισηγμένη Ideal Holdings, έτοιμη να προχωρήσει σε δύο νέες επενδύσεις μέχρι το τέλος του έτους, εκ των οποίων η μία θα αφορά στον κλάδο κυβερνοασφάλειας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ideal Holdings, στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων, για το 2022 η εταιρεία θέτει ως στόχους την ολοκλήρωση, μέχρι το τέλος του Ιουνίου, της εξαγοράς της Coleus Packaging με έδρα την Νότιο Αφρική, να προχωρήσει σε μία επένδυση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας όπου δραστηριοποιείται η Adacom-Netbull και να διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη του επιχειρηματικού πλάνου των εταιρειών της.

Εστιάζοντας στον επενδυτικό σχεδιασμό της Ideal Holdings, τόνισε ότι συνολικά μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί περί τα 100 εκατ. ευρώ. "Έχουμε μία συγκεκριμένη φιλοσοφία για τις επενδύσεις που κάνουμε" και ειδικότερα: πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση, επένδυση σε εταιρείες με υγιή οικονομικά στοιχεία, cash flow, με δυνατότητες ανάπτυξης, με ισχυρή θέση στον κλάδο τους, ανάληψη μέτριου κινδύνου σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επένδυση σε εταιρείες με πολύ καλή διοικητική ομάδα που έχει φέρει αποδεδειγμένα αποτελέσματα, ενεργή και διαρκή αναζήτηση δημιουργίας υπεραξιών μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και τέλος αναζήτηση δείκτη εσωτερικής απόδοσης (IRR) 20%" ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντινου και συμπλήρωσε: "Εάν παρουσιαστεί μια εταιρεία που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις την εξετάζουμε ανεξαρτήτως κλάδου ενώ δεν επενδύουμε σε εταιρείες που χρειάζονται αναδιάρθρωση χρεών". Πρόσθεσε επίσης, ότι στις εταιρείες στόχους θα πρέπει να υπάρχει και η προοπτική αποεπένδυσης της Ideal Holdings σε χρονικό ορίζοντα 4 με 5 ετών.

Ο πρόεδρος της Ideal Holdings χαρακτήρισε πολύ πετυχημένες τις τρεις επενδύσεις της Ideal Holdings στην κυβερνοασφάλεια (μέσω της εταιρείας Adacom), στην παραγωγή μεταλλικών πωμάτων (μέσω της εταιρείας Astir Vitogiannis) καθώς επίσης και στα premium mixers & tonics (μέσω της Tree Cents). Η σωστή επιλογή στις επενδύσεις αποδεικνύεται, σύμφωνα με τον ίδιο, από την ανάπτυξη των εταιρειών το 2021.

Ειδικότερα, η Astir Vitogiannis, εταιρεία παραγωγής μεταλλικών πωμάτων στα Οινόφυτα Αττικής με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις πραγματοποίησε το 2021 τζίρο 60 εκατ. ευρώ και μετά την εξαγορά της Coleus Packaging αναμένεται να ξεπεράσει τα 75 εκατ. ευρώ ενώ τα EBITDA τα 11 με 12 εκατ. ευρώ. Επενδυτικός στόχος είναι η λειτουργική βελτίωση της Coleus σε επίπεδα παρόμοια της Astir, η περαιτέρω αύξηση των μεγεθών και η αποκρυστάλλωση της αξίας μέσω συμμετοχής σε μεγαλύτερο σχήμα.

Οι εταιρείες Adacom - Netbull που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης το 2021 παρουσίασαν σε ενοποιημένη βάση τζίρο 17 εκατ. ευρώ και EBITDA 2,4 εκατ. ευρώ και αναμένεται το 2022 τα μεγέθη θα είναι σημαντικά μεγαλύτερα. Επενδυτικός στόχος είναι η συγχώνευση της Netbull με την ADACOM και η περαιτέρω επένδυση στον χώρο τα κυβερνοασφάλειας και την πληροφορικής.

Η πρωτοποριακή εταιρεία premium mixers & tonics με έδρα την Ελλάδα Three Cents Artisanal μεγαλώνει με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης κάθε χρόνο και προσφέρει νέα προϊόντα, είτε σε επίπεδο γεύσεων είτε σε επίπεδο διαφοροποίησης (Zero Sugar Line). Τα προϊόντα της εταιρείας Three Cents εξάγονται σε περισσότερες από 34 χώρες και το 2022 αναμένεται οι πωλήσεις στο εξωτερικό να υπερβούν τις πωλήσεις στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα θα κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Το 2021 η εταιρεία έκανε ρεκόρ πωλήσεων με 7,7 εκατ. ευρώ και EBITDA με 1,5 εκατ. ευρώ. Επενδυτικός στόχος είναι η άνοδος των πωλήσεων μέσω επενδύσεων σε marketing και promotion και η ισχυροποίηση του brand σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου, οι εξαγορές που έγιναν το 2022 μαζί με τις υπάρχουσες επενδύσεις θα ενισχύσουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη το 2022 σε σύγκριση με το 2021. Σημειώνεται ότι πέρυσι η Ideal Holdings κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 105 εκατ. ευρώ και EBITDA 15,5 εκατ. ευρώ, με σχεδόν μηδενικό δανεισμό. Αναφερόμενος στη φετινή χρονιά, ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι εξελίσσεται σε ένα δύσκολο έτος για την παγκόσμια οικονομία και την ελληνική. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και ανατιμήσεις σε πολλές από τις πρώτες ύλες και συνεχίζει να διαταράσσει την εφοδιαστική αλυσίδα. Η αύξηση του πληθωρισμού, του ενεργειακού και του μεταφορικού κόστους αποτελούν συνεχιζόμενες προκλήσεις για την κερδοφορία των εταιρειών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και η αναταραχή της παγκόσμιας οικονομίας δεν επιτρέπει την εύκολη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών της Ideal Holdings για το 2022. Ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τα περυσινά μεγέθη θα ξεπεραστούν.