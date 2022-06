Οι νέες μπίζνες του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου σε Ελλάδα και εξωτερικό

της Ματίνας Χαρκοφτάκη

Ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και δραστηριοτήτων περιλαμβάνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα που έχει χτίσει ο sir Στέλιος Χατζηιωάννου, με όχημα το brand easy το οποίο έχει κατοχυρώσει νομικά.

Από τον κλάδο των μεταφορών και του real estate μέχρι τον τουρισμό, την τεχνολογία και το retail, ο κ. Χατζηιωάννου μοιράζει τον χρόνο του σε Ελλάδα, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία και Μονακό, όπου εντοπίζεται ο πυρήνας της επιχειρηματικής του δράσης.

"Η easyGroup είναι η δική μου εταιρεία και κάτω από την ομπρέλα του easy family of brands εντάσσονται όλες οι εταιρείες, οι οποίες έχουν διαφορετικούς μετόχους, εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα και αφορούν σε διαφορετικές συνεργασίες", εξήγησε ο Ελληνοκύπριος δισεκατομμυριούχος στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου αναφορικά με την επιστροφή των επιχειρηματικών βραβείων Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, τα οποία θα διοργανωθούν για 13η χρονιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σταθμός ορόσημο για να αναπτύξει το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο υπήρξε το 2000, όταν η αεροπορική εταιρεία easyJet, της οποίας είναι ιδρυτής, είχε φτάσει σε τέτοιο μέγεθος, ώστε έπρεπε να αναζητήσει ξένα κεφάλαια για την χρηματοδότησή της, επιλέγοντας την οδό του χρηματιστηρίου.

"Εκείνη την εποχή αποφάσισα να κρατήσω το brand easy στην δική μου εταιρεία και αυτή την επωνυμία την ενοικιάζω πλέον στην αεροπορική καθώς και στις υπόλοιπες εταιρείες, οι οποίες καταβάλλουν ένα ποσό για το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος", επεσήμανε ο επιχειρηματίας και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο χαμηλότερου ρίσκου και εισοδήματος, το οποίο, ωστόσο, αποφέρει σταθερά κέρδη σε ετήσια βάση.

Επικείμενο crowdfunding στην Κύπρο για την easyBoat

Στο easy family of brands συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι easyJet, easyHotel, easyCar, easyFerry, easyStorage και easyStudies ενώ στις τελευταίες προσθήκες συγκαταλέγεται η easyBoat, μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών για ναύλωση σκαφών αναψυχής μήκους μέχρι 100 πόδια, όπως για παράδειγμα ιστιοπλοϊκά, καταμαράν και φουσκωτά.

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, η οποία δημιουργήθηκε πριν περίπου ένα χρόνο από τον Αλέξανδρο Νάστο και τον Σίμο Λαλαγκό, είναι, πλέον, διαθέσιμα 15.000 σκάφη, εκ των οποίων τα 5.000 εντοπίζονται την Ελλάδα και τα υπόλοιπα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, η οποία αποτελεί και την κύρια αγορά των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρεία σχεδιάζει μέσω ενός επικείμενου crowdfunding, το οποίο θα διοργανωθεί στην Κύπρο, να συγκεντρώσει κεφάλαια της τάξεως περίπου των 600.000 ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ανάπτυξή της παρουσίας της.

Να σημειωθεί ότι η αξία της αγοράς των σκαφών αναψυχής παγκοσμίως εκτιμάται στα 20 δισ. δολάρια, αυτή την στιγμή, ενώ αναμένεται να πλησιάσει τα 27 δισ. δολάρια μέχρι το 2027.

Ιδιαίτερη βαρύτητα ο κ. Χατζηιωάννου δίνει και στον κλάδο του real estate ενώ το τελευταίο διάστημα στο επενδυτικό του στόχαστρο έχουν μπει ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στις Σπέτσες.

Ανοιχτή σε franchise συνεργασία στην Ελλάδα η easyHotel

Σε ό,τι αφορά τώρα, στο ενδεχόμενο απόβασης της easyHotel στην ελληνική αγορά, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας σημείωσε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στον μελλοντικό σχεδιασμό της easyHotel με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι προδιαγραφές που ακολουθούν τα υφιστάμενα ξενοδοχεία, τα οποία λειτουργούν στην Ευρώπη.

"Πρέπει να βρεθεί το αντίστοιχο κτίριο στην Αθήνα. Εγώ δεν τρέχω καμία εταιρεία καθώς πλέον έχουν μπει άλλοι μέτοχοι στην easyHotel, οι οποίοι με ένα συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων αγοράζουν τα ξενοδοχεία ενώ προχωρούν σε συμφωνίες franchise σε αγορές που βρίσκονται εκτός των προτεραιοτήτων τους", διευκρίνισε ο κ. Χατζηιωάννου και συνέχισε λέγοντας:

"Αλλά στην ερώτηση εάν η easyHotel αναζητά συνεργάτη για franchise στην Ελλάδα, η απάντηση είναι ναι. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μου και εγώ θα τον παραπέμψω στον κατάλληλο άνθρωπο".

Σε σύγκριση με άλλους ξενοδοχειακούς ομίλους, οι οποίοι εφαρμόζουν το τελευταίο διάστημα μια επιθετική στρατηγική επέκτασης, ο κ. Χατζηιωάννου ανέφερε ότι μάλλον θα πρέπει η easyHotel να κάνει ένα event στην Ελλάδα σχετικά με το ενδεχόμενο εισόδου της στην εγχώρια αγορά.

Το σίγουρο πάντως είναι το brand easyHotel αφορά σε ξενοδοχεία πόλεων και εάν αποκτούσε παρουσία, θα ξεκινούσε από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.