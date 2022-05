Η ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει το 21% του παγκόσμιου στόλου

Της Αναστασίας Βαμβακά

Η καθιερωμένη παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες ναυτιλιακή έκθεση των Ποσειδωνίων επιστρέφει φέτος, μετά από 4 έτη απουσίας λόγω της πανδημίας, με ισχυρές βάσεις.

Το μήνυμα της ισχυρής θέσης της Ελλάδας στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία έστειλε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού ενόψει της έκθεσης.

Όπως τονίζει, η ελληνόκτητη ναυτιλία διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο στον κλάδο, αντιπροσωπεύοντας σήμερα το 21% του παγκόσμιου στόλου και το 59% του ευρωπαϊκού στόλου.

Ειδικότερα, ελέγχει το 32% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, το 25% των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και το 22% του στόλου πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Επίσης υπογραμμίζει ότι Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δεσμεύεται ότι η ελληνική ναυτιλία, ως παγκόσμιος ηγέτης του κλάδου, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή πρωτοβουλιών, ώστε να υιοθετηθούν βιώσιμες πολιτικές προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του πλανήτη και της εύρυθμης λειτουργίας του παγκόσμιου οικοσυστήματος".

Η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΕ, η Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιό της στον στόλο που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 59% της χωρητικότητας της ΕΕ. Περισσότερο από το ένα τρίτο του ελληνόκτητου στόλου ή 1.706 πλοία, φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ, την ίδια στιγμή που συνεχίζουν να επενδύουν σε νεότευκτα πλοία.

Το α’ τετράμηνο του 2022, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν δώσει ήδη 2,023 δισ. δολάρια για την αγορά 105 πλοίων εκ των οποίων 54 είναι φορτηγά (αξίας 1,1 δισ.), 46 δεξαμενόπλοια (794,3 εκατ.), τρία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (αξίας 55 εκατ.).

Οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες έχουν δώσει το 16,1% των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί μέχρι τώρα στην αγορά των μεταχειρισμένων και έχουν αποκτήσει το 14,9% των πλοίων που άλλαξαν χέρια. Η μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου (9,54 έτη) είναι χαμηλότερη από τη μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου (9,87 έτη).

Παράλληλα, ο ελληνικός στόλος είναι από τους πιο ασφαλείς παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα παραμένει στον Λευκό Κατάλογο STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και στον Λευκό Κατάλογο του Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU) και του Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU). Επίσης, το 0,44% του ελληνικού εμπορικού στόλου (με βάση τον αριθμό πλοίων) και το 0,50% (με βάση τη χωρητικότητα) εμπλέκεται σε ήσσονος σημασίας ναυτικά ατυχήματα.

Αναλυτικά το μήνυμα της προέδρου της ΕΕΕ:

"Η καθιερωμένη παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες ναυτιλιακή έκθεση των Ποσειδωνίων επιστρέφει φέτος, μετά από 4 έτη απουσίας λόγω της πανδημίας, με ισχυρές βάσεις, ώστε, όχι μόνο να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, αλλά και να τις υπερβεί.

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στη χώρα μας, στην έδρα της μεγαλύτερης ναυτιλίας του κόσμου, διεθνείς εκθέτες και επισκέπτες, για να συμμετέχουν σε αυτόν τον παγκόσμιο ναυτιλιακό θεσμό κύρους.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία μας διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο στον κλάδο, αντιπροσωπεύοντας σήμερα το 21% του παγκόσμιου στόλου και το 59% του ευρωπαϊκού στόλου.

Ειδικότερα, ελέγχει το 32% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, το 25% των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και το 22% του στόλου πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η ελληνική και συνακόλουθα η ευρωπαϊκή ναυτιλία παρέχει στρατηγικό πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την εφοδιαστική επάρκεια και ανεξαρτησία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου των τεσσάρων χρόνων που μεσολάβησε από τα "Ποσειδώνια 2018", ο ναυτιλιακός κλάδος συνέχισε να εξυπηρετεί αδιαλείπτως το 90% του παγκόσμιου εμπορίου.

Στο ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, η ναυτιλία λειτούργησε και λειτουργεί ως φάρος σταθερότητας, ανταποκρινόμενη στις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια με τη διεθνή υγειονομική κρίση, αλλά και τους τελευταίους μήνες με την κρίση στην Ουκρανία.

Για άλλη μια φορά, ο κλάδος της ναυτιλίας, ανέδειξε τη στρατηγική του διάσταση και την καθοριστική του συμβολή στη διαβίωση των πολιτών της παγκόσμιας κοινότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διεθνής ναυτιλιακή διοργάνωση των Ποσειδωνίων 2022, θα αποτελέσει το ιδανικό περιβάλλον για να προβληθεί ο νευραλγικός, πολυ-επίπεδος και αναντικατάστατος ρόλος του ναυτιλιακού κλάδου στην παγκόσμια οικονομία.

Με έντονο το διεθνές ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα Ποσειδώνια 2022 θα αποτελέσουν, επίσης, εξαιρετικό βήμα προβολής του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παγκόσμιας ναυτιλίας, αλλά και της περιβαλλοντικής απόδοσης του ελληνόκτητου στόλου.

Παράλληλα, θα προσφέρουν μια μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας των πιο καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων δυνατοτήτων σύγχρονης λειτουργίας του κλάδου, με ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές που οδηγούν στη σταδιακή απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω τη διαχρονική προσήλωση της ελληνικής ναυτιλίας στην προώθηση της ”πράσινης ναυτιλίας”.

Η ελληνική ναυτιλία, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία κι εμπειρία της, χαράσσει τις εξελίξεις, πάντα με προτάσεις ρεαλιστικές και στόχους ουσιαστικούς όπως η έρευνα και η ανάπτυξη εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, φιλικών προς το περιβάλλον.

Επιπλέον, ενισχύουμε κάθε τεκμηριωμένη προσπάθεια που αποσκοπεί σε μια ναυτιλία ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και διεθνώς ανταγωνιστική.

Η Ένωσh Ελλήνων Εφοπλιστών δεσμεύεται ότι η ελληνική ναυτιλία, ως παγκόσμιος ηγέτης του κλάδου, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή πρωτοβουλιών, ώστε να υιοθετηθούν βιώσιμες πολιτικές προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του πλανήτη και της εύρυθμης λειτουργίας του παγκόσμιου οικοσυστήματος".