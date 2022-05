Στην Cyproman Services το 6% της Interlife

Την αγορά του 6,0117% των μετοχών της από την Cyproman Services με έδρα τη Λευκωσία, γνωστοποίησε η Interlife.

Παράλληλα, η εταιρεία ενημέρωσε ότι ο μέτοχος Χατζηπαναγή Ανδρέας διέθεσε το σύνολο των μετοχών που κατείχε, δηλαδή το 6,0117% της εταιρείας, από όπου συνάγεται ότι ήταν ο πωλητής στη συναλλαγή.

Αναλυτικά οι δύο ανακοινώσεις της Interlife:

"Η Εταιρία ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρία με την επωνυμία Cyproman Services Ltd, νομίμως εκπροσωπούμενη, με καταστατική έδρα στη Λευκωσία της Κύπρου, υπό την ιδιότητά της ως Trustee of The Panayi Partners Settlement Deed γνωστοποίησε την 03/05/2022 στην Εταιρία ότι την 27/04/2022 απέκτησε 1.116.258 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας μετά δικαιωμάτων ψήφου ανερχόμενες σε ποσοστό 6,0117% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

To ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η ως άνω νομική οντότητα, λόγω αυτής της απόκτησης, διαμορφώθηκε από 0% σε 6,0117 %.

==

Η Εταιρία ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο μέτοχος της Εταιρίας κος Χατζηπαναγή Ανδρέας του Χατζηπαναγή, γνωστοποίησε την 03/05/2022 στην Εταιρία ότι την 27/04/2022 διέθεσε το σύνολο των μετοχών που κατείχε εκείνη την ημέρα ήτοι 1.116.258 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου ανερχόμενες σε ποσοστό 6,0117 % επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

To ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κος Χατζηπαναγή Ανδρέας του Χατζηπαναγή, λόγω αυτής της διάθεσης, διαμορφώθηκε από 6,0117 % σε 0%. "