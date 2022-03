Alpha Bank: Νέες διακρίσεις στον τομέα του Digital Banking και της Εταιρικής Υπευθυνότητας

Με επτά διακρίσεις τιμήθηκε η Alpha Bank στα πρόσφατα Digital Finance Awards, ως αναγνώριση των ψηφιακών καινοτομιών που εισάγει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και στις πρωτοβουλίες αναβάθμισης των πληροφοριακών της συστημάτων, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό του ελληνικού τραπεζικού τομέα και δημιουργώντας απτά οφέλη για τους Πελάτες της, Ιδιώτες και Επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα απέσπασε:

Δύο Gold βραβεία για την υπηρεσία Digital Business Onboarding και το έργο Core Banking Private Cloud & Containerization στις κατηγορίες "Best CX / Customer Loyalty Initiative” και "Best Core Banking System Project” αντίστοιχα.

Τέσσερα Silver Awards για την υπηρεσία myAlpha Web για Ιδιώτες, το ψηφιακό πορτοφόλι myAlpha Wallet, τη δυνατότητα ανοίγματος πρώτου λογαριασμού στο myAlpha Mobile app και την υπηρεσία Digital Business Onboarding, στις κατηγορίες "Best Internet Banking”, "Best Wallet”, "Best Digital Product Launch” και "Best Corporate Financing Digital Initiative” αντίστοιχα.

Ένα Bronze Award για τις υπηρεσίες Retail and Business Onboarding στην κατηγορία "Best Operations / Business Process / Agile / Development Project”.

Τα Digital Finance Awards διοργανώθηκαν από την εταιρεία Boussias και στοχεύουν στη διαχρονική ανάδειξη των πρωτοπόρων έργων και των καινοτόμων υπηρεσιών, τόσο στο digital banking όσο και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό κλάδο.

Πρωτιές και στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας

Τις τελευταίες ημέρες η Alpha Bank έλαβε διακρίσεις και για τις δράσεις της στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, αποσπώντας το 1ο Επιχειρηματικό βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και το 2ο Επιχειρηματικό Βραβείο Καλύτερης Τράπεζας στα Επιχειρηματικά Βραβεία "ΧΡΗΜΑ". Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν έναν καταξιωμένος θεσμός που αξιολογεί σε ετήσια βάση τις επιδόσεις των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις καινοτόμες δράσεις, τα θετικά αποτελέσματα και τη συμπεριφορά τους απέναντι στη χρηματιστηριακή αγορά και το επενδυτικό κοινό.

Επίσης, η Τράπεζα βραβεύτηκε για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, καθώς το Πρόγραμμά της "Αποσυρόμενος Εξοπλισμός" έλαβε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Waste Reduction των Circular Economy Awards 2022.

Το Πρόγραμμα "Αποσυρόμενος Εξοπλισμός" εφαρμόζει έμπρακτα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας με την επανάχρηση γραφειακού, τεχνολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πραγματοποίειται αδιάκοπα από το 2010. Κατά τη διάρκεια του 2021, η Alpha Bank δώρισε περισσότερα από 1.550 είδη γραφειακού και τεχνολογικού εξοπλισμού σε 96 φορείς. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τις μετρήσεις της Τράπεζας, οι άμεσοι ωφελούμενοι του Προγράμματος για το 2021 ανέρχονται στους 4.960 και οι έμμεσοι στους 6.829, ενώ από τις δωρεές αυτές αποφεύχθηκαν συνολικές εκπομπές ύψους 38,9 τόνων CO2e.