Ανακοινώθηκε ο 4ος κύκλος του προγράμματος ScaleUp της Endeavor Greece

H Endeavor, o διεθνής οργανισμός που ενισχύει τα οικοσυστήματα καινοτομίας σε 40 χώρες, κλείνει φέτος 10 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, όπου επιλέγει και υποστηρίζει κάποιες από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες. Η κοινότητα που έχει δημιουργήσει ο οργανισμός είναι μοναδικής σημασίας για την χώρα. Εκατοντάδες επιχειρηματίες, στελέχη και επενδυτές έχουν ενωθεί σε μια κοινή προσπάθεια να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας. Στα πλαίσια αυτή της προσπάθειας, η Endeavor Greece, εδώ και περίπου 2 χρόνια, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα ScaleUp. Με την βοήθεια της διεθνούς κοινότητας της Endeavor, το πρόγραμμα αναζητά και υποστηρίζει τους πιο υποσχόμενους (Έλληνες ή μη) επιχειρηματίες τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο που θέλουν να συνδεθούν με την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Σήμερα, ο οργανισμός καλωσορίζει στον 4ο κύκλο του προγράμματος 18 ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες καινοτόμων επιχειρηματιών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά, μία εταιρεία από την Πολωνία, κάτι που προσδίδει έναν περιφερειακό χαρακτήρα στο πρόγραμμα, και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας στο μέλλον.

Οι εταιρείες που εισέρχονται στον 4ο κύκλο του προγράμματος είναι οι Bryq, Connectly, Cube RM, Goodpath, HarborLab, iCOMAT, LANGaware, Lendis, My online therapy, Omilia, Pop Market, Seafair, Seismos, Smartify, Τransifex, Two., VersaBox, Vertoro. Καθεμία από αυτές παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε έναν από τους παρακάτω κλάδους: DeepTech, EdTech, FinTech, Smart Cities, Healthtech και Consumer Tech. Οι 18 εταιρείες, έχουν μέχρι στιγμής συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 137.7 εκατομμυρίων δολαρίων και οι τοποθεσίες που εδράζονται ποικίλουν, με το 30% να έχει ως έδρα την Ελλάδα και το 70% χώρες του εξωτερικού. Μπορείτε να γνωρίσετε τους νέους επιχειρηματίες εδώ.

Με την είσοδό τους στο πρόγραμμα, οι εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε mentoring υψηλού επιπέδου με εξειδικευμένα, διεθνώς αναγνωρισμένα στελέχη, σε κορυφαίους επενδυτές, σε στρατηγική καθοδήγηση για την επέκταση σε νέες αγορές αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο της Endeavor και υποστήριξη στην εύρεση και προσέλκυση ταλέντου.

Κατά τη διάρκεια της πολυεπίπεδης διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι επιχειρηματίες κλήθηκαν να αποδείξουν ότι η εταιρεία τους έχει τη δυναμική να επιτύχει θεαματική ανάπτυξη και να προσφέρει πραγματική αξία στην τοπική κοινωνία. Στο τελευταίο μάλιστα στάδιο, στάθηκαν απέναντι σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Endeavor και σε επιτυχημένα στελέχη διεθνούς κύρους, τα οποία προσέφεραν εποικοδομητικά σχόλια και ψήφισαν ομόφωνα τους νέους επιχειρηματίες του ScaleUp.

Πιο συγκεκριμένα, στη φετινή διαδικασία επιλογής ενεπλάκησαν ως panelists 43 παγκοσμίως διακεκριμένες προσωπικότητες όπως ο Μάρκος Βερέμης (Συνιδρυτής και Πρόεδρος της Upstream και Partner της BigPi Venture Capital, Μέλος του ΔΣ της Endeavor Greece), ο Ανδρέας Σταυρόπουλος (Partner, Threshold Ventures, Μέλος του ΔΣ της Endeavor Greece), o Μelvyn Lubega (Director στην GO1, Endeavor Entrepreneur), ο Κωνσταντίνος Παπαμιλτιάδης (VP, Platform Partnerships στην Snap Inc.) και ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος (Global Head of Infrastructure at American Express).

Με αφορμή την ανακοίνωση των εταιρειών του 4ου κύκλου του ScaleUp, η Μαριτίνα Γκρελλόνι, Head of Portfolio Growth της Endeavor Greece δήλωσε: "Το πρόγραμμα ξεκίνησε στοχεύοντας στην επιλογή και υποστήριξη των πιο υποσχόμενων Ελλήνων επιχειρηματιών, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πλέον έχει υπερβεί τα εγχώρια σύνορα, αφού για πρώτη φορά μία από τις εταιρείες που επιλέχθηκε έχει ιδρυθεί και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Πολωνία. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί μία καινούρια εποχή στην πορεία του ScaleUp, προσδίδοντάς του περιφερειακό χαρακτήρα και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αξία που προσφέρει στους επιχειρηματίες που υποστηρίζει".



Επιπλέον, η Ιωάννα Γιαννακοπούλου, ScaleUp Program & DeepTech Portfolio Lead στην Endeavor Greece, ανέφερε ότι το οικοσύστημα εξελίσσεται και φαίνεται ότι προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής, τονίζοντας μάλιστα ότι πέρσι, εν μέσω υγειονομικής κρίσης, ο κλάδος με την μεγαλύτερη εκπροσώπηση ήταν αυτός του Healthcare, ενώ φέτος τα ηνία έχει ο κλάδος των Smart Cities αναδεικνύοντας μία πιθανή τάση για τη φετινή χρονιά.



Η Endeavor Greece έχει υποστηρίξει τα τελευταία 2 χρόνια μέσω του ScaleUp 41 ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες με την έναρξη του 4ου κύκλου αυξάνονται σε 59. Ο οργανισμός μέσα από τις υπηρεσίες που τους παρέχει στοχεύει στην ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τη δημιουργία πραγματικής αξίας για την ελληνική κοινωνία.