Ο ΟΛΠ ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα 2022

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά βρίσκεται στη λίστα με τις πιο Βιώσιμες Εταιρείες στην Ελλάδα για το 2022 σύμφωνα με την ανακοίνωση του Quality Net Foundation για τα Ετήσια Αποτελέσματα Αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τα κριτήρια ESG. Η ένταξη των επιχειρήσεων στην εν λόγω λίστα, "The most Sustainable Companies in Greece", αποτελεί την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τη νέα σύγχρονη πραγματικότητα δίνοντας μεγάλη βαρύτητα και έχοντας ήδη εντάξει στη στρατηγική του τα στοιχεία του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις των επενδυτών και των λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων.

Ο Πρόεδρος κ.Yu Zenggang, αναφορικά με το θέμα εξέφρασε τη χαρά του και τη βαθιά του ικανοποίηση δηλώνοντας χαρακτηριστικά: "Στον ΟΛΠ πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εντυπωσιακή ανάπτυξη του Λιμανιού τα τελευταία χρόνια μπορεί να είναι βιώσιμη μόνο όταν συνδέεται άμεσα με έννοιες πράσινης ανάπτυξης, κοινωνικής ευθύνης, ορθής και δίκαιης διακυβέρνησης και ως εκ τούτου αυτές αποτελούν κορυφαίες στρατηγικές μας προτεραιότητες. Επιδίωξή μας, ωστόσο, είναι η περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών μας όσον αφορά στα πρότυπα ESG με στόχο να διασφαλίσουμε ολοένα μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης".