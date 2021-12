Δύο βραβεία για την Attica Group στα Greek Hospitality Awards 2021

Η Attica Group, μητρική εταιρεία των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει τη διάκρισή της με 2 βραβεία στα "Greek Hospitality Awards 2021", τα οποία διοργανώθηκαν για 6η συνεχή χρονιά από την ETHOS MEDIA.

Στην επίσημη ανακοίνωση των νικητών που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, η Attica Group τιμήθηκε με τα ακόλουθα βραβεία:

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία "Best Greek Coastal Shipping Company"

Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία "Best Digital Advertising and Performance Campaign"

Η Attica Group για μία ακόμη χρονιά διακρίθηκε ως ο κορυφαίος Όμιλος ακτοπλοϊκών υπηρεσιών διατηρώντας την ηγετική θέση της στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ταυτόχρονα επιβραβεύθηκε για την επιλογή της να επιστρατεύσει και τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας (digital media) για τη δυναμική προώθηση των υπηρεσιών της αποκτώντας ηγετική παρουσία στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας.

Η διοργάνωση των Greek Hospitality Awards επιβραβεύει την αριστεία στο χώρο των ελληνικών ξενοδοχείων και του τουρισμού, μέσα από αξιοκρατική διαδικασία στην οποία συμμετέχει το κοινό καθώς και Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από εξέχουσες προσωπικότητες. Οι συμμετέχουσες εταιρείες διακρίνονται για τις καινοτόμες πρακτικές τους, την άρτια οργάνωση και την προσφορά στο κοινό τουριστικού προϊόντος κορυφαίου επιπέδου με βάση τα διεθνή πρότυπα.

H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 32 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως.