Η Εθνική Τράπεζα ανακηρύχθηκε "Τράπεζα της χρονιάς στην Ελλάδα"

Σημαντική διεθνή διάκριση έλαβε η Εθνική Τράπεζα από το περιοδικό The Banker που την ανακήρυξε ως "Τράπεζα της χρονιάς στην Ελλάδα". Το The Banker αποτελεί εταιρεία συνδεδεμένη με τον όμιλο Financial Times και λειτουργεί ως διεθνής πλατφόρμα επικοινωνίας, την οποία επισκέπτονται και χρησιμοποιούν κυρίως επαγγελματίες του τραπεζικού και του χρηματοοικονομικού τομέα, και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο.

Το περιοδικό The Banker παρέχει, εδώ και 95 χρόνια, πληροφόρηση σχετικά με τις διεθνείς τραπεζικές αγορές και τις κεφαλαιαγορές και θεωρείται θεσμός στον τραπεζικό κλάδο για την αξιολόγηση των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1926. Το βραβείο "Τράπεζα της χρονιάς" χρησιμοποιείται από το περιοδικό The Banker ως ευκαιρία αναγνώρισης των κορυφαίων τραπεζικών οργανισμών παγκοσμίως.

Η απονομή του βραβείου "Τράπεζα της χρονιάς στην Ελλάδα" για το τρέχον έτος, υπό το πρίσμα των προκλήσεων που παρουσιάστηκαν λόγω της πανδημίας σε ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης των αποτελεσμάτων του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας σε σχέση τόσο με την ισχυροποίηση του ισολογισμού και τη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας, όσο και με την βελτιστοποίηση του μοντέλου λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών της Τράπεζας. Στην Εθνική Τράπεζα παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας να είμαστε αδιαφιλονίκητα η Τράπεζα Πρώτης Επιλογής και εμμένουμε στον στόχο μας να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον σε συνεργασία με τους πελάτες μας και το προσωπικό μας.