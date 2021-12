Alpha Bank: Νέος εντεταλμένος γενικός διευθυντής ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος

Την πρόσληψη του Μιχάλη Τσαρμπόπουλου, από την 1η Δεκεμβρίου 2021, σε θέση Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή της τράπεζας ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Ο κ. Τσαρμπόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Chief Digital Officer (CDO), εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Growth and Innovation της Τράπεζας και, με την εμπειρία του, έρχεται να ενισχύσει το φιλόδοξο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού του Ομίλου της Alpha Bank.

Ο CEO του Ομίλου της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: "Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας, the alpha blueprint, θέτει στο επίκεντρο της προσοχής μας τους Πελάτες και την παροχή των βέλτιστων, προσωποποιημένων υπηρεσιών προς αυτούς, μέσα από καινοτόμα τραπεζικά εργαλεία και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά τον Μιχάλη στην οικογένεια της Alpha Bank, καθώς με τις γνώσεις και την εμπειρία του σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών λειτουργιών, και τη στρατηγική του προσέγγιση στα ζητήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα ενισχύσει τη φιλοδοξία όλης της ηγετικής μας ομάδας για μία Τράπεζα πιο αποδοτική και κερδοφόρο, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά".

Σύντομο βιογραφικό του Μιχάλη Τσαρμπόπουλου

Ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος γεννήθηκε το 1976. Είναι κάτοχος MBA από το Simon Business School of the University of Rochester, NY και πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. Διαθέτει περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερους ηγετικούς ρόλους στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα και μια συνολική επαγγελματική εμπειρία 20 ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Eurobank, έχει υπηρετήσει σε καίριους ρόλους, με πιο πρόσφατους αυτούς του Group Chief Digital Officer, με κύρια ευθύνη τον σχεδιασμό, την επίβλεψη και την υποστήριξη της υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής, καθώς και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή - Head of Global Transaction Banking. Νωρίτερα στην καριέρα του, εργάστηκε για την Boston Consulting Group, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ενώ έχει διατελέσει και Manager of Strategic Initiatives στην HSBC Ελλάδος.