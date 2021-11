Alpha Bank: Διάκριση για την προώθηση της πράσινης ενέργειας με τα προϊόντα και τις δράσεις της

Διάκριση για την Alpha Bank, που με τα προϊόντα και τις δράσεις προωθεί έμπρακτα την πράσινη ενέργεια, αποτελεί η ένταξή της στη λίστα "Change the World" του περιοδικού Fortune Greece και της KKS Advisors, ως μία από τις 20 ελληνικές επιχειρήσεις που "πηγαίνουν καλά, κάνοντας το καλό" ("Doing well, by doing good"), μέσα από πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας αρμονικά το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος με το επιχειρηματικό κέρδος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σημείο αιχμής για τη διάκριση αποτέλεσε το καταναλωτικό δάνειο Alpha Πράσινες Λύσεις - Ηλεκτροκίνηση, μέσω του οποίου η Τράπεζα στηρίζει την κρατική δράση e-astypalea, που παρέχει στους κατοίκους της Αστυπάλαιας επιδότηση έως 12.000 ευρώ για αγορά ηλεκτροκίνητου μεταφορικού μέσου. Η πρωτοβουλία της Alpha Bank εναρμονίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα και την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για τις πόλεις και τις κοινότητες προκειμένου να μειώσουν το κλιματικό τους αποτύπωμα, καθώς δίνει στους κατοίκους του νησιού τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν για να επιλέξουν έναν οικολογικό τρόπο μετακίνησης.

Στη φετινή έρευνα του Fortune και της KKS Advisors, παράλληλα με παράγοντες όπως η μετρήσιμη κοινωνική επίδραση, τα εταιρικά αποτελέσματα, η εταιρική ενσωμάτωση και η συμβολή στους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αξιολογήθηκε και ο βαθμός ενσωμάτωσης και διαχείρισης των θεμάτων ESG.

Η Alpha Bank, ήδη από το 2019, έχει υπογράψει τις έξι αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Program Finance Initiative), δηλώνοντας τη δέσμευσή της να αυξήσει το θετικό της αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, η Τράπεζα σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το Καταναλωτικό Δάνειο Alpha Πράσινες Λύσεις - Ηλεκτροκίνηση αποτελεί την ιδανική λύση χρηματοδότησης για την αγορά οικολογικού μέσου μεταφοράς (ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ηλεκτρικό ποδήλατο, πατίνι κ.λπ.), με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους. Παράλληλα, η Alpha Bank έχει δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα που προωθούν έμπρακτα την πράσινη ενέργεια στην καθημερινότητά των πολιτών και στοχεύουν να αποτελέσουν τις κύριες επιλογές των πελατών της στα επόμενα χρόνια. Πέραν από το Καταναλωτικό Δάνειο Alpha Πράσινες Λύσεις - Ηλεκτροκίνηση, η σειρά Alpha Πράσινες Λύσεις περιλαμβάνει και καταναλωτικό δάνειο με προνομιακούς όρους για οικολογική αναβάθμιση κατοικίας, καθώς και το στεγαστικό πρόγραμμα "Ενεργειακό Σπίτι", που υποστηρίζει μία ενεργειακά αποδοτική κατοικία, με χρηματοδότηση που ανέρχεται στο 80% της αξίας του ακινήτου και προνομιακή τιμολόγηση. Για την Alpha Bank, τονίζεται από την τράπεζα, η ένταξή της στη λίστα "Change the World", αποτυπώνει τη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και αποτελεί μία ακόμη αναγνώριση του ηγετικού ρόλου που διαδραματίζει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.

