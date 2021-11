Η Alpha Bank "Best Private Bank in Greece" για 4η συνεχή χρονιά

"Best Private Bank in Greece" αναδείχθηκε το Private Banking της Alpha Bank, για 4η συνεχή χρονιά, στα βραβεία "Global Private Banking Awards 2021" των διεθνούς κύρους εκδόσεων "Professional Wealth Management (PWM)" και "The Banker" του Ομίλου Financial Times.

Η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών Private Banking της Alpha Bank (‘Alpha Private Bank’), οι οποίες απολαμβάνουν σταθερά της εμπιστοσύνης των Πελατών της Τράπεζας, καθώς ανταποκρίνονται στους εξατομικευμένους στόχους και τις ανάγκες τους, αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη δέσμευση της Alpha Bank για ποιοτική εξυπηρέτηση, με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τη διαρκή αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσίας.

Με υπόβαθρο την υψηλή της τεχνογνωσία, ως η πρώτη Τράπεζα που εισήγαγε τις

υπηρεσίες Private Banking στην ελληνική αγορά το 1993, αλλά και με επιδίωξη τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους Πελάτες της και την παροχή καινοτόμων, προσωποποιημένων λύσεων, η Alpha Bank αναδεικνύεται επί τέσσερα συνεχή χρόνια (2018, 2019, 2020 και 2021) "Best Private Bank in Greece".

Γ. Εμίρης: Διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας

"Είναι μεγάλη τιμή που το διεθνώς αναγνωρισμένο βραβείο Best Private Bank in Greece απονέμεται για τέταρτο συνεχόμενο έτος στην Τράπεζά μας, τοποθετώντας την Alpha Private Bank σε ηγετική θέση στην Ελλάδα", δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank, Γιάννης Εμίρης και πρόσθεσε: "Η φετινή διάκριση επισφραγίζει τις επιδόσεις μας σε μία χρονιά στην οποία προσαρμοστήκαμε ταχύτατα στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, προσφέροντας ποιοτική εξυπηρέτηση με σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Η Alpha Private Bank θα παραμείνει προσηλωμένη στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους Πελάτες της, με σύμμαχο την καινοτομία και την τεχνολογία, και θα συνεχίσει την μακρά πορεία της στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας".

Τα "Global Private Banking Awards” των "PWM” και "The Banker” βραβεύουν ετησίως τις καλύτερες υπηρεσίες Private Banking, με βάση ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες και δεδομένα που συλλέγουν από Private Banks διεθνώς. Η επιτροπή που αξιολογεί τα στοιχεία απαρτίζεται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες και ειδικούς στον τομέα Διαχείρισης Περιουσίας στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ, ενώ οι φετινές βραβεύσεις ανακοινώθηκαν μέσω διαδικτυακής τελετής απονομής βραβείων (Online Global Private Banking Awards

Ceremony).