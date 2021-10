Η κλιματική αλλαγή θα κοστίσει στην Ελλάδα 800 δισ. εάν δεν αναλάβουμε δράση

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Εάν δεν πάρουμε κανένα μέτρο για την κλιματική αλλαγή το κόστος για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα φτάσει στο ιλιγγιώδες ποσό των 800 δισ. ευρώ. Αντίθετα εάν λάβουμε μέτρα προσαρμογής το κόστος ανέρχεται περίπου στο μισό, στα 400 δισ. ευρώ.

Στο συμπέρασμα αυτό μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκε χθες ο πρώην υπουργός Ενέργειας και αν. καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Γιάννης Μανιάτης, σε συζήτηση που διοργανώθηκε για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του συνεδρίου "η Ελλάδα μετά” του Κύκλου Ιδεών.

Ο κ. Μανιάτης τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ένα νέο κλιματικό Bretton Woods προκειμένου να βοηθηθούν οι ασθενέστερες χώρες στη μετάβασή τους σε πιο πράσινα μοντέλα και παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των καινοτομιών και των νέων τεχνολογιών.

Αυτή την εποχή δίνονται περίπου 150 δισ. δολάρια για καινοτομίες στην πράσινη μετάβαση, ο διεθνής οργανισμός ενέργειας εκτιμά ότι χρειάζεται υπερτετραπλασιασμός ώστε να φτάσουμε στο 1,2 τρισ. δολάρια.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις της Ελλάδας, ο κ. Μανιάτης σημείωσε ότι η χώρα μας παρουσιάζει την έκτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο ως προς το ποσοστό της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ. Την ίδια στιγμή το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ᾽ οίκον αξιολογήθηκε ως το δεύτερο καλύτερο στην Ευρώπη.

Για την απολιγνιτοποίηση ο πρώην υπουργός ενέργειας υπογράμμισε ότι σωστά ελήφθη η απόφαση. Η πορεία της εγκατάλειψης του άνθρακα είναι υποχρεωτική όχι μόνο για λόγους ηθικού χρέους αλλά και γιατί είναι ζήτημα επιβίωσης της κοινωνίας, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι θα πρέπει με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς να προχωρήσει η απανθρακοποίηση σε διεθνές επίπεδο.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον υπόδειγμα ανάπτυξης της πράσινης ενέργειας και της αποθήκευσης. Έχουμε χρέος να πάμε γρήγορα να μεγιστοποιήσουμε την εισαγωγή της πράσινης ενέργειας, να διπλασιάσουμε τα κονδύλια για την εξοικονόμηση ενέργειας, και να συμμετάσχουμε ενεργά στο γίγνεσθαι της έρευνας και καινοτομίας κατέληξε ο κ. Μανιάτης.

Στην ίδια συζήτηση συμμετείχε η Δανάη Κυριακοπούλου Senior Policy Fellow του Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, στο LSE, η οποία τόνισε ότι η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε αυτήν την περίοδο συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

Υπάρχει κόστος για την ενεργειακή μετάβαση, το οποίο αποδεχόμαστε διότι το κόστος της αδράνειας είναι ακόμη μεγαλύτερο, ανέφερε η κ. Κυριακοπούλου.

Η ίδια πρόσθεσε ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις να δουν πως θα αμβλυνθεί για τους καταναλωτές το κόστος αυτό, κατά το πρότυπο των μέτρων που ελήφθησαν στον Καναδά.

Η κ. Κυριακοπούλου αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο που διαδραματίζουν οι κεντρικές τράπεζες στην ανάλυση των ρίσκων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, σημειώνοντας ότι αρκετές κεντρικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει ακόμη και κλιματικά stress tests.

Τέλος αρκετές κεντρικές τράπεζες, όπως είπε, εξετάζουν τρόπους να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους σε ασφαλή πράσινα ομόλογα.