Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκίνησε ο 7ος κύκλος του Project Future

Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής στη δέσμευσή της να στηρίζει τους νέους της χώρας, υλοποιεί τον 7ο κύκλο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Project Future, το οποίο διευρύνεται με νέες εκπαιδεύσεις σε τομείς αιχμής και με νέες συνεργασίες.

Το Project Future, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και παρέχει σε νέους πτυχιούχους τις δεξιότητες που χρειάζονται στη σύγχρονη αγορά.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου: "Υλοποιούμε το Project Future από το 2018 με συνέπεια και με στόχο να προσφέρουμε σε νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας, εφόδια χρήσιμα για την επαγγελματική τους ανέλιξη. Ήδη, 1.700 νέοι, απόφοιτοι του προγράμματος, έχουν βρει θέση εργασίας μέσω του Project Future. Στην Τράπεζα Πειραιώς, θεωρούμε ότι η ποιοτική εξειδικευμένη εκπαίδευση, συμβάλλει καθοριστικά στη μετάβαση σε μια σύγχρονη οικονομία με όρους βιώσιμης ανάπτυξης".

Στον 7ο κύκλο που γίνεται ψηφιακά, μπορούν να συμμετάσχουν νέοι πτυχιούχοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε ένα εκ των προγραμμάτων:

• Digital Marketing & eCommerce powered by EY

• Sustainable Entrepreneurship and Sustainability Reports by UNIPI

• Tourism – Front Office Certificate powered by BCA College

• Tourism – Food & Beverages Certificate powered by BCA College

• Java - Spring – Microservices powered by Code.Hub

• Mobile Apps Development powered by Code.Hub

• Financial Technology (Fintech) Academy powered by Code.Hub.

Το Project Future εγκαινιάζει δύο νέες συνεργασίες, οι οποίες θα ενταχθούν στο πρώτο στάδιο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων 4day training:

1. Digital Transformation Masterclass, σε συνεργασία με την Code.Hub: σεμινάριο

αφιερωμένο στον ψηφιακό κόσμο, στον τρόπο που επηρεάζει την αγορά και σε όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι επαγγελματίες γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

2. Financial Literacy, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού: διάλεξη για την κατανόηση της σύγχρονης και μελλοντικής οικονομικής εγχώριας και παγκόσμιας πραγματικότητας, με θεματικές γύρω από τις προκλήσεις της νέας εποχής, τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις και τις νέες τάσεις της Χρηματοοικονομικής.

Στον 7ο κύκλο του προγράμματος, συνεχίζεται η στρατηγική σύμπραξη με το LinkedΙn Learning, το μεγαλύτερο online επαγγελματικό δίκτυο παγκοσμίως, το οποίο συμβάλλει στην εύρεση εργασίας, τη διασύνδεση και την ενδυνάμωση των επαγγελματικών σχέσεων, αλλά και την απόκτηση δεξιοτήτων. Με την αίτηση συμμετοχής τους στο Project Future, οι υποψήφιοι λαμβάνουν μία άδεια χρήσης για την πλατφόρμα του LinkedIn Learning, μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους τομείς Business, Technology και Creative, μέσα από περισσότερα από 9.500 μαθήματα από ειδικούς.

Κατά τους 6 πρώτους κύκλους του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018:

•3.248 νέοι εκπαιδεύτηκαν μέσω του Project Future και του ReGeneration,

•1.153 εξ αυτών εξειδικεύτηκαν σε μία από τις εκπαιδεύσεις του Project Future

•1.700 νέοι συνολικά, από τις εκπαιδεύσεις του Project Future και του ReGeneration, βρήκαν μια θέση στην ελληνική αγορά εργασίας, σε μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το Project Future, υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης νέων, στην Ελλάδα. Πέραν του στρατηγικού συνεργάτη του προγράμματος, εκπαιδευτικοί συνεργάτες είναι oι: Google, Facebook, LinkedIn Learning, ΕΥ, Code.Hub, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, BCA College, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ σημαντική είναι η συμβολή της ΕΑΣΕ και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.