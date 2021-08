Motor Oil: Πού κατευθύνονται τα αντληθέντα κεφάλαια του ΚΟΔ των 200 εκατ. ευρώ

Η Google έρχεται πρώτη με 5,75 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η Facebook με 5,5 εκατ. ευρώ, η Microsoft με 5,25 εκατ., η Apple με 3,5 εκατ., η Huawei Technologies Co Ltd με 3 εκατ. και η Amazon.com Inc...