Intralot: Ως ημερομηνία διακανονισμού ανταλλαγών ομολογιών παραμένει η 3η Αυγούστου

Σε συνέχεια της από 29 Ιουλίου 2021 ανακοίνωσής της, η Intralot ανακοινώνει ότι στις 2 Αυγούστου 2021 απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης (US District Court for the Southern District of New York) η από 29 Ιουλίου 2021 αίτηση που κατέθεσαν ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια που ισχυρίζονται ότι κατέχουν Ομολογίες 2024 ύψους περίπου 3,5%-4% περί εκδόσεως προσωρινής διαταγής απαγόρευσης αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών.

Κατόπιν της απορρίψεως, η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Ανταλλαγών Ομολογιών παραμένει η 3η Αυγούστου 2021.