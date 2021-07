Mytilineos: Στην Emergia πέρασε το 100% της εταιρείας Rocaldo

Η MYTILINEOS ανακοίνωσε πως η εταιρεία Emergia Holdings, η οποία ελέγχεται από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, απέκτησε δια εισφοράς από τον τελευταίο το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rocaldo.

Όπως αναφέρεται σε εταιρική ανακοίνωση, η Emergia Holdings ελέγχει πλέον έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).

Ουδεμία αλλαγή επήλθε στο συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει στη MYTILINEOS ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχει έμμεσα (δια της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών EMERGIA HOLDINGS LTD, ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).