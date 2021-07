Οι πρωταθλητές των on line πωλήσεων στην Ελλάδα

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Τελικά το μυστήριο λύθηκε. Η ZARA είναι ο νούμερο 2 παίκτης στην εγχώρια αγορά online shopping ένδυσης και υπόδησης με μερίδιο 6,3%. Αν στο μερίδιο της προστεθεί και αυτό της ομόσταβλης Bershka, τότε ο Ισπανικός όμιλος Inditex ελέγχει το 9,1% των διαδικτυακών πωλήσεων προϊόντων ένδυσης και υπόδησης της χώρας, τζίρος που δεν προσμετράται στις επιδόσεις των εν Ελλάδι θυγατρικών του Ισπανικού ομίλου αλλά στα κεντρικά.

Όμως τις μεγαλύτερες πωλήσεις μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα, αν εξετάσουμε ξεχωριστά την ΖARA και την Bershka, τις πραγματοποιούν οι Πολωνοί της epapoutsia που ελέγχουν μερίδιο 6,7%. Στην τρίτη θέση με 3,1% βρίσκεται η Shein και ακολουθούν με 2,8% η Celestine και με αντίστοιχο μερίδιο η Nike και η Bershka ενώ ο Σουηδικός όμιλος H&M ελέγχει μερίδιο 2,7%.

Σε ότι αφορά τους χρόνους παράδοσης των παραγγελιών, αυτοί κυμαίνονται από 1-3 ημέρες από τα επίσημα sites των Under Armour και MAC, 3-6 ημέρες από τις ΝΙΚΕ, MANGO, Asos, κ.ά. και 6-12 ημέρες από τις American Eagle, Levi’s, Mango, Adidas.

Η Deloitte, από έρευνα της οποίας προκύπτουν αυτά τα στοιχεία, εκτιμά ότι οι online πωλήσεις στη χώρα θα αναπτυχθούν ραγδαία τα επόμενα χρόνια, ωστόσο σημειώνει πως αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια κατακερματισμένη αγορά.

Σε αυτή την κατακερματισμένη αγορά εισήλθε προ ολίγων εβδομάδων η Γερμανικών συμφερόντων About You που ιδρύθηκε στα μέσα της περασμένης δεκαετίας και στην οποία ποσοστό κοντά στο 30% ελέγχει η εταιρεία ενδυμάτων Bestseller. Η About You εστιάζει κυρίως σε γυναίκες ηλικίας 20 και 30 ετών.

Την έλευση του στην Ελλάδα προετοιμάζει και ο Ισραηλινός όμιλος Fox -γνωστός από τη συμφωνία που έχει κάνει με τον όμιλο Jumbo για την κάθοδο της ελληνικής αλυσίδας στο Ισραήλ- με το ηλεκτρονικό του κατάστημα ένδυσης και υπόδησης Terminal X. Σε αυτό το διαδικτυακό κατάστημα θέση έχει η Heartland, το επενδυτικό όχημα του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Anders Holch Povlsen, του μεγαλύτερου μετόχου της ASOS.